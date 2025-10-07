Les photos et vidéos enregistrées sur Snapchat vont être payantes. Image: ANADOLU

Snapchat va faire payer le stockage des photos, mais il y a une astuce

A partir de 2026, Snapchat fera payer le stockage illimité de ses Memories, ces souvenirs numériques que des millions d’utilisateurs conservent depuis des années. L’application limitera bientôt l’espace gratuit à 5 Go, au-delà duquel il faudra souscrire un abonnement. Il existe toutefois une méthode pour conserver vos images gratuitement.

Snapchat a annoncé début octobre 2025 qu’il plafonnera bientôt le stockage gratuit de sa fonction Memories et proposera des formules payantes pour les utilisateurs qui conservent beaucoup de photos et vidéos. La plateforme, qui permet depuis 2016 d’archiver instantanément ses «snaps», va limiter l’espace gratuit à 5 Go: il faudra souscrire une offre de stockage ou exporter ses contenus s'ils dépassent la limite prévue.

L'application Snapchat compte plus de 450 millions d'utilisateurs. Keystone

Pourquoi ce virage payant?

Snapchat explique que Memories a explosé en volume: plus d’un trillion d’éléments y seraient aujourd’hui stockés et le maintien d’un service de sauvegarde illimité n’est plus soutenable sans monétisation. L’entreprise présente les nouveaux paliers comme une manière de garantir la pérennité et l’investissement continu dans la fonction.

Concrètement, quelles options et quels prix sont-ils envisagés ? La société a présenté trois voies principales: une offre «Memories only» avec 100 Go pour 1,99 $/mois, un stockage 250 Go intégré pour les abonnés Snapchat+ (abonnement à 3,99 $/mois) et un très gros palier, 5 To, pour les abonnés Snapchat Platinum (prix annoncé autour de 15,99 $/mois). Les montants et noms des forfaits peuvent varier selon les marchés, mais ces chiffres donnent l’échelle de la nouvelle tarification.

Le réseau social a aussi précisé qu’un délai de grâce de 12 mois sera offert aux comptes dépassant 5 Go: pendant cette période, les utilisateurs pourront décider de souscrire un abonnement, de télécharger leurs Memories sur leur téléphone ou de supprimer progressivement les contenus les plus récents pour revenir sous la limite. L’idée affichée par la firme est d’éviter les pertes immédiates tout en incitant à une décision.

Que faire si vous utilisez Memories?

Vérifiez tout de suite le volume occupé par vos Memories dans les réglages de l’app. Si vous êtes sous 5 Go, pour l’instant rien ne change. Si vous dépassez la limite, vous avez trois options: souscrire à un des nouveaux forfaits, télécharger vos souvenirs sur votre appareil (ou sur un disque/drive externe) ou supprimer manuellement ce qui est superflu. Plusieurs guides pratiques (TechCrunch, SocialMediaToday, etc.) expliquent comment exporter en lot ou par paquets de 100 éléments

Astuce pour sauvegarder sans payer

Un dernier conseil pratique. Si vous voulez garder une copie locale de vos Memories sur votre compte Snapchat avant que le stockage devienne payant, allez dans Snapchat → Réglages → Contrôle de confidentialité → Mes données (ou «Paramètres de compte / Mes données») et choisissez l’option «Sauvegarder mes Memories» pour lancer l’export. Pour télécharger l'intégralité de vos photos depuis le début de vos memories, il faudra sélectionner l'option «depuis toujours». L'export peut durer plusieurs heures, voire plusieurs jours.

En résumé, pour la plupart des utilisateurs qui occupent moins de 5 Go, rien ne bouge pour l’instant. Mais, si vous gardez «des milliers de photos et vidéos dans votre pellicule Snapchat, il est temps de faire le tri ou de prévoir un abonnement.»