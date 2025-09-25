en partie ensoleillé10°
DE | FR
burger
Société
Animaux

Ce labo brutalise des lapins pour une société suisse

Ce labo brutalise des lapins pour une société suisse

Des images tournées secrètement révèlent la souffrance cachée de lapins de laboratoire. Ceux-ci sont utilisés pour développer des produits pharmaceutiques destinés au marché suisse.
25.09.2025, 05:3125.09.2025, 05:31
Chantal Stäubli
Chantal Stäubli

C'est un univers secret. Les lapins de laboratoire vivent enfermés dans de petites cages grillagées, sur un sol dur, en plastique ou en métal. Privés de leurs besoins naturels, les bêtes développent souvent des troubles du comportement. Certains mordent les oreilles de leurs congénères jusqu’à les blesser.

Dans le laboratoire, des lapins rongent les barreaux de leur cage.
Dans le laboratoire, des lapins rongent les barreaux de leur cage.Image: kassensturtz / soko Tierschutz

L’organisation allemande de protection des animaux Soko a transmis à l'émission Kassensturz des enregistrements clandestins montrant comment les animaux sont traités sans ménagement pour tester des produits pharmaceutiques commercialisés en Suisse. Sur une exploitation allemande, les lapins sont manipulés brutalement, saisis par les oreilles et brutalement jetés dans les cages.

Production d’anticorps

Dans l’Union européenne, environ un million de lapins sont utilisés chaque année pour la recherche, le diagnostic et la médecine. Parmi eux, près de 36 000 servent à la production d’anticorps, par exemple pour la recherche sur le cancer ou pour des tests de grossesse et de dépistage du coronavirus.

Dans le laboratoire d'expérimentation, un antigène est administré aux lapins afin d’obtenir des anticorps à partir de leur sang. Après une phase d’immunisation, les animaux sont anesthésiés, saignés à blanc, puis éliminés.

GIF animéJouer au GIF
Un employé jette violemment un lapin dans une cage.Image: SRF

De nombreux anticorps pourraient être produits sans recourir aux animaux, explique Stefan Dübel, professeur de biochimie. Mais il reste moins cher d’immuniser un lapin que de produire des anticorps recombinants dans un tube à essai.

Un client en Suisse

Les anticorps tirés de ces expériences comptent deux clients principaux du secteur de la santé. L’entreprise allemande Siemens Healthineers, qui possède des sites en Suisse, et la société pharmaceutique Neovii, dont le siège se trouve en Suisse.

Siemens ne souhaite pas communiquer au sujet de la fabrication d’anticorps à partir d'animaux, mais a écrit à Kassensturz:

«Nous pouvons confirmer que, malgré des progrès réalisés avec des méthodes alternatives, nous continuons à utiliser des antisérums de lapin pour la fabrication de certains tests diagnostiques qui nécessitent des anticorps spécifiques.»

L’entreprise allemande affirme également être parvenue à réduire son recours aux lapins.

Berne ne veut pas interdire l'expérimentation animale en Suisse

De son côté, Neovii rejette les accusations:

«Le médicament est vital, ne peut actuellement pas être produit sans recours aux animaux et sauve d’innombrables vies. Nos fournisseurs sont en permanence contrôlés par les autorités compétentes, et nous procédons nous-mêmes régulièrement à des inspections, y compris spontanées et menées par des vétérinaires indépendants.»

Aucune irrégularité

Les enregistrements vidéo relayés par la SRF montrent également que pour s'éviter des critiques, un lapin malade avait apparemment été éliminé juste avant une inspection annoncée.

Le service vétérinaire compétent admet que cette pratique est contraire à la loi sur la protection des animaux. Il précise toutefois qu’aucune irrégularité n’a été constatée ces dernières années.

Les chimpanzés adorent l'alcool et ça en dit long sur les humains

Il n’existe pas d’informations publiques sur le laboratoire en question ou sur l'élevage des animaux destinés à l'expérimentation. Il s’agirait d’une exploitation biologique qui pratiquerait également l’élevage de vaches laitières.

Les responsables de l’exploitation ont rejeté ces allégations.

Traduit de l'allemand par Joel Espi

L'actu en Suisse c'est par ici
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
de Sermîn Faki
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
de Fred Valet
Des vaches romandes sont victimes de Trump
Des vaches romandes sont victimes de Trump
de Stefan Bühler
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
5
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
3
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
de Antoine Menusier
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
de Sven Papaux
Thèmes
Des scientifiques créent des souris avec de la fourrure de mammouth
Video: instagram
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
2 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
2
Les plus lus
1
La Suisse suspend les paiements pour les systèmes Patriot américains
2
La Suisse fabrique le «tueur de drones» ultime, mais Berne le snobe
3
On a testé le plus haut sommet de randonnée balisé d’Europe
Quatre chanteuses vont rendre hommage à Céline Dion
La chanteuse Céline Dion sera au coeur d'un nouveau spectacle hommage, dans lequel quatre chanteuses vont interpréter les plus grands tubes de la diva.
Pour interpréter les plus grands tubes de Céline Dion, dont les fans espèrent le retour, quatre chanteuses se partagent l'affiche de «Génération Céline», spectacle hommage piloté par Erick Benzi, fidèle arrangeur de la star québécoise.
L’article