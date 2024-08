128 000 millionnaires s'installent dans un autre pays cette année. Image: Shutterstock

Voici les 10 pays où les millionnaires se réfugient

Jamais autant de millionnaires n'ont changé de domicile que l'année dernière. En 2024, ce nombre devrait encore augmenter. L'analyse annuelle du cabinet de conseil Henley & Partners montre pourquoi les super-riches déplacent leur domicile, et ce qui les attire dans leur pays d'accueil, notamment en Suisse.

Philipp Reich

Selon le dernier «Henley Private Wealth Migration Report», 128 000 millionnaires devraient changer de pays en 2024. C'est le nombre de déménagements des ultra-riches le plus élevé jamais enregistré depuis la première collecte de données en 2013. Ce sont environ 8000 départs de plus qu'en 2023, pourtant aussi une année record. Pour Dominic Volek, responsable de la clientèle privée chez Henley & Partners, l'année 2024 pourrait même être un «tournant» dans la migration globale des fortunes.

«Alors que le monde est confronté à une tempête de tensions géopolitiques, d'incertitude économique et de troubles sociaux, les millionnaires cherchent des havres plus sûrs pour leurs avoirs et leurs intérêts familiaux» Dominic Volek, responsable de la clientèle privée chez Henley & Partners

Selon lui, cette migration des richesses modifie la carte économique, car les migrants fortunés n'emportent pas seulement leur fortune, mais aussi leur expertise, leurs réseaux et leur dynamisme, qui ont un impact direct sur la vitalité économique de chaque pays.

Pour la troisième fois de suite, les Emirats arabes unis attirent le plus de personnes fortunées. D'ici la fin de l'année, on s'attend à ce que 6700 millionnaires fassent des Emirats leur nouveau lieu de résidence fixe. Leur objectif premier: protéger leur richesse. Et les EAU font actuellement tout ce qui est en leur pouvoir pour atteindre cet objectif. Dans ce pays du Golfe persique, il n'existe actuellement ni impôt sur le revenu, ni impôt sur les successions, ni impôt à la source.

Après les Emirats arabes unis, ce sont les Etats-Unis, Singapour, le Canada et l'Australie qui attirent le plus de millionnaires. La Suisse et, de manière plus surprenante, les pays du sud de l'Europe (Italie, Grèce et Portugal) ont également la cote auprès des riches.

Tous ces pays offrent, outre des avantages fiscaux (comme certains cantons helvétiques en particulier) et de multiples possibilités d'investissement pour les super-riches, une qualité de vie élevée et une grande richesse culturelle. La qualité de l'enseignement publique et privé entre également en compte. Et c'est un domaine où la Suisse se distingue. Enfin, la sécurité et la stabilité de la Suisse finissent de rendre le pays attrayant pour les fortunes émigrantes.

La Chine est le pays qui perd le plus de personnes fortunées – on s'attend à ce que 15 200 millionnaires émigrent en 2024 – suivie par le Royaume-Uni (moins 9500) et l'Inde (moins 4300). Cet exode massif de millionnaires est généralement dû à une combinaison de plusieurs facteurs, dont la recherche d'un meilleur style de vie, d'un environnement plus sûr et de l'accès à des services de santé et d'éducation de premier ordre.

En Chine, la stagnation de la croissance économique et la montée des tensions géopolitiques ont récemment découragé les super-riches. Au Royaume-Uni, en revanche, c'est la situation économique et politique incertaine depuis le Brexit il y a six ans qui pousse les millionnaires à quitter l'île.

Malgré l'exode massif des super-riches, la Chine et le Royaume-Uni font toujours partie du top cinq des pays qui comptent le plus grand nombre de millionnaires. Les Etats-Unis sont toutefois clairement en tête, avec près de 5,5 millions de millionnaires, soit plus de six fois plus que la Chine, qui occupe la deuxième place.

La Suisse est également bien placée dans le classement des super-riches. Selon le «Henley Private Wealth Migration Report», notre pays accueille 427 700 personnes disposant d'une fortune liquide de plus d'un million de dollars. Parmi elles, 40 sont même milliardaires.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci