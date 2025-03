Ce geste symbolique avait pour objectif d’alerter les autorités sur un projet de loi en cours d’examen, portant sur l’élevage de saumons. Les élus écologistes tirent la sonnette d’alarme quant aux effets potentiels de ce texte. Selon eux, il restreindrait les possibilités pour les citoyens de contrôler et de contester les décisions liées à l’environnement. (sbo/afp)

Les écologistes reprochent à ces exploitations de contaminer les cours d’eau avec des déchets et des déjections de poissons. Une problématique d’autant plus préoccupante que les eaux tasmaniennes abritent la raie de Maugean, une espèce menacée que l'on trouve uniquement en Tasmanie. Plusieurs organisations environnementales expriment leur inquiétude quant à l’impact potentiel de cette pollution sur la survie de ce poisson fragile.

Sarah Hanson-Young a été priée de faire sortir rapidement l'animal de l'hémicycle. Les défenseurs de l'environnement accusent l'élevage intensif de saumons de polluer les cours d'eau de Tasmanie avec leurs effluents et de mettre en danger les espèces locales.

