La rumeur sur la liaison entre Aniston et Obama enfin expliquée

Aux origines de la folle rumeur sur Aniston et Obama

La rumeur persistante d'une relation amoureuse entre l'ancien président et l'actrice Jennifer Aniston n'incombe pas à un vulgaire tabloïd, mais à un magazine économique très sérieux.

Les blagues les plus courtes sont meilleures, à ce qu'on dit. Malheureusement pour le quotidien ô combien respecté The Economist, l'une de ses plaisanteries a eu des répercussions... disons, plus longues que prévu.

Rembobinons. Alors que les commérages vont toujours bon train sur la potentielle séparation, pour ne pas dire divorce (!), de l'iconique couple Obama,The Daily Beast a voulu faire toute la lumière sur l'origine des bruits, anciens mais décidément insistants, d'une prétendue liaison entre le 44e président et Jennifer Aniston.

On vous expliquait tout ça, ici. Le divorce des Obama

La faute repose, en réalité, sur un article publié il y a onze ans dans The Economist, intitulé «La Maison Blanche» (à lire en français, mais avec un accent américain prononcé, s'il vous plaît). Dans cette chronique satirique, le journal économique se demande à quoi ressemblerait un monde dans lequel les personnalités publiques adoptent les moeurs françaises en matière de sexe.

«Les citoyens du pays le plus puissant du monde ont récemment été distraits par un commérage sans intérêt. Le dernier numéro du magazine People a révélé ce que tout le monde savait déjà: Barack Obama avait une liaison avec Jennifer Aniston» The Economist, citant un article inexistant du magazine People

Dans ce monde aussi imaginaire que croquignolesque, George W. Bush divorce pour épouser Beyonce, Barack Obama, non content de sortir avec l'actrice la plus populaire de la planète, entretient en outre une relation avec la journaliste Katie Couric et partage quatre enfants avec sa secrétaire d'Etat, Hillary Clinton. Elle est belle, la France.

L'article de The Economist, avec un montage digne de watson.

L'histoire aurait pu s'arrêter là. Car, selon le Daily Beast, plus aucune occurrence de ces deux noms côte à côte ne sera relevée dans la presse et sur internet pendant plus d'une décennie. Enfin... jusqu'à ce mois d'août 2024, et la parution d'un nouveau numéro de l'hebdomadaire américain InTouch Weekly.

La vérité sur Jen et Barack! Le titre très prometteur d'InTouch

On apprend notamment dans les pages du magazine people que les deux amants présumés seraient «obsédés l'un par l'autre». Source de l'article? Un podcast de potins sur les célébrités co-animé par une illustre inconnue, une certaine Lindsey Weber. «Les rumeurs disent que Michelle et Barack vivent des vies séparées, et Barack b**** Jennifer Aniston», allègue-t-elle au cours de l’épisode. Si, selon l'animatrice, la rumeur provient de «sources fiables», elle tient toutefois à spécifier qu’elle «pourrait évidemment être inventée». Thank you for that.

Le fait est que l'histoire, largement diffusée et reprise par d'autres médias, a fini par tomber dans l'oeil de Jennifer Aniston, qui a fini par réagir quelques semaines plus tard lors d'une interview avec Jimmy Kimmel, en octobre 2024. Avec beaucoup d'humour, évidemment.

«De tous les appels que vous recevez de votre attaché de presse où vous vous demandez simplement: "Oh non, qu'est-ce que ça va être cette fois?" ou que vous recevez un e-mail vous informant qu'un tabloïd ringard va inventer une histoire... vous vous retrouvez... avec ça», balaie l'actrice alors avec un grand sourire.

«Je n'étais pas en colère», a-t-elle conclu, mais «c'est absolument faux». Barack Obama, assure l'ancienne vedette de Friends, elle ne «l'a rencontré qu'une fois» et qu'elle connait «Michelle plus que lui».

Mais dans un monde où même les médias économiques les plus sérieux se révèlent avares de potins croustillants, vous imaginez bien qu'il ne fallait pas davantage que les murmures de trouble dans le paradis conjugal Obama pour raviver cette affriolante rumeur de liaison.

Mais en attendant de faire une croix sur le couple de démocrates le plus bankable de mémoire politique, aucun des protagonistes de cette histoire n'a encore réagi au «scandale» Aniston ni aux allégations de divorce. Affaire à suivre.