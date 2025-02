A gauche, Rudy Villalobos. A droite Nicki Minaj. instagram

Il a claqué une fortune pour ressembler à son idole

Un fan de Nicki Minaj a dépensé plus de 50 000 dollars pour lui ressembler et avoir les mêmes fesses que la rappeuse.

Gelöschter Benutzer Suivez-moi

Plus de «Société»

«Je me souviens d'avoir vu de vieilles photos de moi et je n'étais pas satisfait de mon apparence.» A 27 ans, Rudy Villalobos fait partie de ces fans qui n'ont pas peur de passer sous le scalpel pour ressembler à leur idole. Il s'est confié au site Jam Press relayé par le New York Post (toujours là pour nous offrir des histoires croustillantes).

Quand le New York Post cite watson:

On a tous un but dans la vie: pour certains c'est de construire une famille, pour d'autres c'est d'aider son prochain, pour d'autres encore, c'est d'avoir un job passionnant. Eh bien, pour Rudy, c'est ça:

«Je veux être une poupée de la vie réelle avec un corps très sexy et de grosses fesses juteuses» Chacun sa croix.

Cet Américain qui ne se définit ni homme ni femme est passé sur le billard pour la première fois en 2020 et depuis, il a dépensé plus de 50 000 dollars en chirurgie plastique. Ses deux modèles dans la vie sont Barbie, poupée avec laquelle il jouait quand il était petit, et Nicki Minaj: «Elle m'a vraiment inspiré. J'aimais son look et je voulais que le mien soit le plus proche possible du sien.» Il admire la chanteuse pour avoir été l'une des premières artistes à assumer ses prothèses des fesses.

«Elle l'a fait au début de sa carrière et s'est montrée très ouverte à ce sujet, malgré la haine et les réactions négatives qu'elle a suscitées»

Dans la vie, il est make-up artist, créateur de contenu sur les réseaux sociaux, y compris OnlyFans, et il vit à Los Angeles. Pour se rapprocher le plus possible de la silhouette de Nicki Minaj, Rudy est passé par un lifting brésilien des fesses, des produits de comblement, du botox et quatre séances d'injections, tout ça rien que dans les fesses. Selon ses dires «c'était un peu douloureux, mais ce n'était pas si terrible. Je le referais.»

Balenciaga liked this. instagram rudyvmua_

Comme toute personne accro à la chirurgie plastique, Rudy ne compte pas s'arrêter là: «J'aimerais me faire refaire le nez, remplir ma mâchoire, enlever ma graisse buccale et remonter mes sourcils», a-t-il déclaré, précisant que la rhinoplastie était la prochaine étape. Cette opération lui coûtera entre 5000 et 6200 dollars. Tout un programme!

Dans la catégorie «excès de chirurgie»:

Les acteurs de nos séries préférées, ils ont changé? (spoiler alert: oui)

1 / 10 Les acteurs de nos séries préférées, ils ont changé?

Maeva nue sur Insta à cause de sa mère