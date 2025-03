Une nouvelle chaîne de fast-food veut s'implanter en Suisse. (Image prétexte) Image: Keystone

Un géant du fast-food tente un retour en Suisse après un flop

Le marché de la restauration rapide semble saturé. Pourtant, une entreprise américaine qui s'est déjà cassée les dents chez nous souhaite faire son grand retour.

Benjamin Weinmann / ch media

Plus de «Suisse»

On pourrait s'insurger, et dire qu'en Suisse, il y a déjà suffisamment de marchants de hamburgers, de frites et de Coca-Cola. En termes de chiffre d'affaires, McDonald's est déjà la plus grande chaîne de restauration du pays, où le géant américain du burger compte environ 185 établissements. Et dans le futur, six nouvelles filiales devraient voir le jour chaque année en Suisse, a récemment déclaré la directrice nationale de McDonald's, Lara Skripitsky.

Avec les concurrents Burger King, Subway, Holy Cow ou encore KFC, le nombre d'établissements spécialisés dans la restauration rapide dépasse largement la centaine. En 2023, les chaînes américaines Five Guys et Carl's Jr. se sont elles aussi lancées sur le marché. Five Guys a démarré à Genève et à Lausanne, et depuis le printemps dernier, l'entreprise est également présente en Suisse alémanique avec son restaurant de Landquart (GR). En mai dernier, nous vous annoncions que la chaîne américaine Taco Bell avait également jeté son dévolu sur la Suisse.

Malgré cette concurrence déjà rude, une autre chaîne américaine de fast-food bien connue s'apprête à conquérir l'appétit local: Wendy's. Comme l'entreprise l'a confirmé, la Suisse fait également partie des pays ciblés dans le cadre de sa stratégie d'expansion annoncée récemment. Wendy's est connue pour ses steack hachés non pas ronds mais carrés.

Une filiale américaine de Wendy's à Bloomsburg, en Pennsylvanie. Image: Getty

Wendy's indique exploiter déjà plus de 7000 restaurants dans plus de trente pays. La chaîne fait ainsi partie des plus grandes entreprises de restauration rapide au monde, avec une majorité de ses restaurants en Amérique du Nord. Fondée en 1969, l'entreprise met désormais davantage l'accent sur les marchés étrangers. Au cours des trois dernières années, 300 nouveaux restaurants ont été ouverts à l'étranger, a déclaré E.J. Wunsch, le manager responsable de l'expansion à l'étranger, lors d'une réunion d'investisseurs au début du mois, comme le rapporte la plate-forme «Foodbusinessnews».

Wendy's veut des milliers de restos en plus

Wendy's compte donc désormais 1300 restaurants en dehors des Etats-Unis et du Canada. L'objectif est d'en atteindre 2000 d'ici 2028. En Amérique latine, 125 restaurants devraient s'ajouter à ce total. En Inde, au Proche-Orient et en Europe, plus de 150 restaurants supplémentaires devraient être créés. L'entreprise américaine mise pour cela sur un système de franchise, dans lequel les restaurants sont exploités par des tiers, en échange d'une redevance.

En observant cette «nouvelle offensive» suisse, les plus âgés d'entre nous pourraient ressentir une impression de déjà-vu. Dans les années 1980 et 1990, Wendy's avait en effet déjà été présente en Suisse, à Lausanne, Genève et Berne. Mais l'aventure avait pris fin au tournant du millénaire. Wendy's ne constitue pas un cas isolé, puisque l'expérience de Burger King et de Pizza Hut avait également tourné court en Suisse. Contrairement à la chaîne de pizzas, Burger King a osé relancer l'aventure, et aujourd'hui, le principal concurrent de McDonald's est bien établi en Suisse.

Est-ce qu'on veut de Wendy's?

Toujours est-il que, lors d'un sondage non représentatif auprès du lectorat de CH Media, 13% des participants ont récemment indiqué qu'ils souhaitaient voir Wendy's en Suisse. C'est moins que ceux qui espèrent voir la chaîne de burgers In-N-Out ou l'entreprise chinoise de fast-food Panda Express.

Chez nous, la chaîne de burgers In-N-Out dispose déjà d'une fanbase. Image: Shutterstock

Face à cette densité croissante de fast-foods en Suisse, c'est Coop qui devrait se retrouver sous pression. Sa filiale de restauration Marché a également lancé un nouveau concept à Zurich en 2023, en tant que partenaire franchisé de la chaîne de sandwichs américaine Firehouse Subs. Mais depuis, aucune nouvelle ouverture de filiale n'a eu lieu.

Traduit de l'allemand par Joel Espi