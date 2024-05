Vidéo: watson

Le Mexique a pris cher

Un phénomène météo rare et spectaculaire s'est produit, ce 24 mai, au Mexique. Il est tombé près d'un mètre de grêle dans les rues de Puebla. Cette pluie de glace s'est abattue pendant près d'une heure et demie dans cette ville située à 110 km au sud-est de Mexico, provoquant des destructions, des inondations, des chutes d'arbres et des rafales allant jusqu'à 50 kilomètres par heure, selon les autorités. Certaines rues se sont transformées, par endroits, en torrent glacé. Malgré les dégâts importants, aucun blessé n'est à déplorer.

Canicule mortelle

Cette pluie de glace n'est pas anodine. En effet, une canicule frappe depuis trois mois le centre du Mexique, qui connait des records de chaleur avec près de 35 °C enregistrés à Mexico en mai. Fortes chaleurs et climat humide sont un terreau fertile pour la grêle. L'air au sol, très humide en ce moment à Puebla, s'évapore et monte en altitude où les températures sont négatives. L'eau gèle et se transforme en grêle.

Cette canicule qui asphyxie des dizaines d'Etats du Mexique a déjà tué 48 personnes. La ville de Mexico et sa population de plus de 10 millions d'habitants ont battu trois records de température cette année. Une sécheresse persistante met à l'épreuve les réservoirs d'eau et d'électricité du pays. Cette chaleur extrême pourrait faire place à de nouvelles pluies torrentielles, de la grêle et même des tourbillons. (sbo)