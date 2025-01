Genève dans le brouillard et un tête de mort: janvier est un mois horrible sur le Plateau. Image: watson

Voici les dangers que fait planer le brouillard sur votre organisme

La brume épaisse peut affecter le moral et nuire à la santé physique. Voici ce qu'on peut faire pour y remédier.

Stephanie Schnydrig / ch media

La nuit qui tombe tôt, les décorations lumineuses qu'on retire une à une, le soleil qui se fait rare, caché par d'épaisses couches de nuages ou de brouillard: pas de doute, nous sommes en janvier. Pour beaucoup de gens, ces 31 longues journées sont difficiles à vivre.

Le manque de lumière qui frappe le Plateau entraîne, en effet, une augmentation de la production de l’hormone du sommeil, la mélatonine, et une diminution de celle de l'hormone du bonheur, la sérotonine. Cela peut affecter le moral: les symptômes dépressifs sont, selon des études, plus fortement ressentis par temps couvert que par temps ensoleillé.

Environ 20% des Suisses souffrent du blues hivernal.

Entre 1% et 3% sont même touchés par une forme plus grave, connue sous le nom de trouble affectif saisonnier ou dépression hivernale.

Sur les réseaux sociaux également, le manque de lumière pèse sur l'humeur. Une équipe dirigée par le chercheur sud-coréen Kunwoo Park a analysé 40 millions de tweets pour examiner l’impact de la météo sur l’humeur, en les croisant avec des données météorologiques. Il en ressort que la mauvaise humeur est particulièrement fréquente par temps de brouillard. Toutefois, tout le monde n'est pas affecté de la même manière: certaines personnes se sentent mieux par mauvais temps que par temps ensoleillé.

Activité physique et soleil: un baume au coeur

A ceux qui luttent contre le blues hivernal, Andreas Matzarakis conseille de bouger autant que possible et de se renforcer physiquement. «Etre en forme rend automatiquement plus résilient», explique ce professeur de l'Université de Fribourg, spécialiste des interactions entre la météo et le corps humain.

S'exposer au soleil est également bénéfique pour le moral. Si le brouillard se dissipe à midi, il faut en profiter pour sortir. Et si le soleil brille en montagne, un week-end en altitude est recommandé. «La quantité de soleil nécessaire pour se sentir mieux varie selon les individus. Certains ressentent une amélioration après quelques heures, d'autres après plusieurs jours», précise Andreas Matzarakis. Cela dépend notamment du niveau de stress.

Souvent, il n'y pas besoin d'aller très loin. Ici, Chaumont, juste au-dessus de Neuchâtel, le 31 décembre à 9h du matin. Image: webcam

Un temps gris et brumeux n'affecte pas seulement le moral, mais aussi les problèmes de santé, en particulier chez les personnes avec des maladies préexistantes ou un système immunitaire affaibli.

Des problèmes physiques

«Par temps de brouillard, les échanges d'air dans les basses couches de l'atmosphère sont fortement limités», explique Stephan Bader de Météo Suisse. La brume compacte agit comme un couvercle, piégeant les polluants. Résultat: une concentration accrue de particules fines augmente les risques de symptômes graves pour les maladies respiratoires. Andreas Matzarakis indique que les hospitalisations liées à des troubles respiratoires sont plus fréquentes en temps de brouillard persistant.

Ce ne sont pas seulement les polluants qui rendent le brouillard dangereux. L'humidité élevée qu'il engendre peut également poser des risques directs. Celle-ci peut aggraver la bronchite, car une forte humidité empêche l’évaporation des sécrétions respiratoires, favorisant ainsi la prolifération de bactéries et de virus.

Les problèmes cardiovasculaires augmentent également sous le brouillard, car un cœur déjà affaibli peut être davantage sollicité. Les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux sont plus fréquents dans ces conditions météorologiques.

Comment éviter les problèmes?

Dans le Journal of Thoracic Disease, les cardiologues chinois Dong-Ping Cai et Yong-Ming He recommandent de consommer suffisamment de vitamines A, C et D pour réduire les effets néfastes du brouillard. Ces vitamines se trouvent dans le foie, les œufs, le lait, les poissons gras, les fruits et légumes. Ils insistent également sur l’importance de boire beaucoup d’eau, ce qui protège la peau de la déshydratation, les chercheurs expliquent:

«Une peau saine empêche les polluants de pénétrer dans le corps et de causer des dommages»

Andreas Matzarakis, quant à lui, conseille aux personnes à risque de passer le moins de temps possible dans la brume, et de couvrir bouche et nez avec une écharpe par temps froid. Pour les jeunes et les personnes en bonne santé, il n’y a pas de contre-indication à faire du sport, sauf s'il fait très froid et que des difficultés respiratoires apparaissent.

Des études peu concluantes pour les rhumatismes

Si le lien entre météo et troubles cardiovasculaires ou respiratoires est bien documenté, il est plus complexe pour les maladies du système locomoteur. Des témoignages de médecins et de patients suggèrent que les symptômes de rhumatismes s’aggravent par temps gris. Cependant, selon Andreas Matzarakis, les études sur le sujet sont contradictoires, car ces symptômes sont influencés par une centaine de facteurs, rendant difficile l’identification d’une cause précise.

La Ligue suisse contre le rhumatisme souligne également l’absence de résultats scientifiques clairs, mais note que de nombreux patients ressentent plus de douleur par temps froid et humide. Les températures basses peuvent épaissir le liquide articulaire, entraînant des raideurs. Une Zurichoise de 40 ans, atteinte de rhumatisme depuis six ans, raconte:

«Novembre est toujours le pire mois pour mes douleurs. Dès que le froid et l’humidité s’installent, je ressens plus de raideurs dans mes articulations. Cela dure jusqu’à l’été»

Elle ajoute que son mode de vie joue un rôle: «Je bouge davantage en été, et je sens moins les douleurs». En hiver, elle suit une physiothérapie, qu’elle juge bénéfique, mais n’en ressent pas le besoin en été.

La Ligue contre le rhumatisme confirme que l’inactivité par mauvais temps aggrave les douleurs articulaires. Elle recommande aux patients de sortir et de bouger malgré le froid: «Même une simple promenade peut améliorer le bien-être».

A ceux particulièrement affectés par certaines conditions météorologiques, le professeur Andreas Matzarakis suggère un suivi médical: «Il pourrait être utile d’ajuster ou de modifier les traitements, mais cela doit toujours être discuté avec un médecin».

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder