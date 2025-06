Le siège suisse de Coca-Cola est à Zurich. Keystone

Migros, Denner, Aldi et les autres sont en guerre avec Coca

Coca-Cola produit et commercialise de nombreuses boissons en Suisse. Mais les distributeurs suisses jugent ses prix excessifs et prennent des mesures.

Les distributeurs suisses se lancent dans un bras de fer géant contre le mastodonte Coca-Cola. La semaine dernière, Denner a stoppé ses négociations avec la multinationale étasunienne.

Le discounter lui reproche de fixer des prix trop hauts pour le marché suisse:

«Nous n'avons pas renouvelé les commandes auprès de l'embouteilleur de cola suisse et importons les boissons gazeuses d'autres pays européens à des prix moins chers.» Torsten Friedrich, directeur de Denner, cité par Blick

Pas de pénurie chez Denner néanmoins, les succursales sont dorénavant approvisionnées depuis l'Allemagne, et ce n'est pas un coup d'essai. En 2014, Denner avait vu son «boycott» suisse couronné de succès en important de Tchéquie son Coca-Cola: la multinationale avait fait machine-arrière et vendu sa production aux prix tchèques.

Dans la même veine, Migros a fait le choix de ne plus remplir ses rayons avec les fameux Fanta et Sprite, également produits par Coca-Cola: ils sont dorénavant remplacés par Uludag Gazoz, une alternative turque, comme le rapportait Blick. Une provocation de la part de Migros? L'entreprise répond:

«Ces boissons font partie de notre assortiment depuis plus de dix ans. Elles s’adressent à une clientèle spécifique d’origine turque et ne peuvent être comparées directement à Sprite ou Fanta»

Du coca suisse chez Aldi, Lidl et Coop?

Mais Migros et sa filiale Denner ne sont pas les seuls à tirer la langue. S'ils sont plus timides dans leurs récriminations, les autres distributeurs suisses font aussi part de difficultés. La RTS écrit notamment qu'«Aldi reconnait des discussions difficiles», tandis que Coop et Lidl sont aussi en négociations avec la filiale suisse de Coca-Cola.

La RTS rappelle encore que Coop n'avait pas hésité à plusieurs reprises à prendre certaines mesures. Notamment en important son Coca-Cola de Pologne ou en boycottant purement et simplement certaines marques après des hausses de prix, notamment en 2024 avec le riz Ben's Original. (hun)