Décès

L'actrice allemande Ingrid van Bergen est morte

ARCHIV - 06.06.2016, Niedersachsen, Eyendorf: Die Schauspielerin Ingrid van Bergen posiert in ihrem Haus. Foto: Philipp Schulze / dpa +++ dpa-Bildfunk +++ (KEYSTONE/DPA/Philipp Schulze)
Ingrid van Bergen s'est éteinte.Image: DPA

Star du cinéma allemand et de téléréalité, Ingrid van Bergen est morte

L'actrice allemande est décédée dans son sommeil à 94 ans. Elle est notamment apparue dans la série Inspecteur Derrick et avait été prise dans un scandale après avoir abattu son amant.
28.11.2025, 15:1328.11.2025, 15:13

La comédienne allemande Ingrid van Bergen est décédée à l’âge de 94 ans. C’est ce que rapporte le journal Bild ce vendredi. Elle aurait été retrouvée morte à son domicile d’Eyendorf (Basse-Saxe) par sa meilleure amie, Linda Schnitzler.

Une proche de l'actrice a confirmé l'information auprès de l'agence DPA. «Nous sommes infiniment tristes», a-t-elle déclaré. Van Bergen serait décédée dans son sommeil.

«Reine de la jungle»

Dans les années 1950 et 1960, l’actrice à la voix rauque et bien distincte comptait parmi les stars les plus en vogue du cinéma allemand. Elle a connu son plus gros succès en 1959 dans la satire d’après-guerre Rosen für den Staatsanwalt (réd: «Des roses pour le procureur») en campant le rôle de la propriétaire de pension Lissy Flemming.

Qui est Millie Bobby Brown, la «cible» qui brille dans Stranger Things?

Van Bergen a également fait du cabaret et tourné pour le cinéma comme pour la télévision. Elle a notamment joué dans des adaptations de l'écrivain Edgar Wallace telles que Der Rächer («Le vengeur défie Scotland Yard», 1960) et Das Geheimnis der gelben Narzissen («Le Narcisse jaune intrigue Scotland Yard», 1961). Elle est aussi apparue dans la série Inspecteur Derrick (1974) et a partagé l'affiche avec Kirk Douglas dans Ville sans pitié (1960).

ARCHIV - 30.11.1999, ---: Portr
Ingrid van BergenImage: DPA

Pour les plus jeunes, Ingrid van Bergen était surtout une star de téléréalité très populaire, connue comme la gagnante de l’émission de RTL Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!. En 2009, elle y a été sacrée «reine de la jungle».

Homicide involontaire

En 1977, un grand scandale a éclaté autour de van Bergen. Après avoir abattu son amant, l’actrice a passé plusieurs années en prison pour homicide involontaire.

Après sa libération au début des années 1980, elle n’est parvenue que progressivement à revenir dans le métier. Elle a toutefois fait des apparitions dans plusieurs séries, notamment policières.

Pourquoi le nouvel «Avatar» sera plus sombre

Elle a aussi régulièrement été invitée dans des talk-shows. À Karlsruhe, elle a été applaudie en 2011 dans la tragicomédie Harold et Maude, où elle jouait une énergique vieille dame.

L’actrice a vécu ces dernières années dans la commune d’Eyendorf, en Basse-Saxe, au sud de Hambourg. (sda/dap/dab/jzs)

