Millie a passé sa vie sous les feux de la rampe. Un privilège parfois lourd à porter. Source: Savion Washington/Getty Images

Qui est Millie Bobby Brown, la «cible» qui brille dans Stranger Things?

Icône, muse...mais également cible régulière du grand public, Millie Bobby Brown ne laisse personne indifférent. Alors que la série Netflix qui l'a propulsée vers la gloire en 2016 touche à sa fin, on revient sur son adolescence vécue sous le feu des projecteurs.

Maria Bode /t-online

C'est en septembre 2015, à seulement onze ans, que la Britannique Millie Bobby Brown a fait ses débuts devant la caméra pour Stranger Things. Elle a immédiatement interprété le rôle d'Eleven – affectueusement surnommée Elfie – une enfant aux pouvoirs télékinétiques. Ce rôle dans la série de science-fiction a fait d'elle une immense star. Dix années se sont écoulées depuis ce tournage.

C'est donc devant le grand écran et les yeux du public que Millie Bobby Brown a grandi. Si la star a réussi à trouver son style, elle a dû régulièrement faire face à des critiques massives. De nombreux commentaires négatifs s'en prennent régulièrement à son apparence, mais pas uniquement. Son accent, qui oscille apparemment entre l'accent britannique et américain, a été passé au crible.

De même, l'annonce de l'adoption d'une fille avec son mari, Jake Bongiovi, a incité des fans sur Instagram à laisser des commentaires douteux. De nombreux internautes ont par exemple demandé pourquoi elle adoptait un enfant alors qu'elle était constamment en voyage – sans connaître, pourtant, le mode de vie précis de leur icône.

Jake Bongiovi et Millie Bobby Brown en novembre 2025. (source: Jerod Harris/Getty Images pour Netflix)

Millie Bobby Brown s'est montrée relativement solide face à la haine en ligne dont elle fait l'objet. En août, elle a déclaré à Vogue qu'elle ne prêtait pas attention aux critiques. La source de son courage? La forte confiance en elle qu'elle a bâtie grâce à un entourage très présent et très soutenant.

«Il a toujours cru en moi»

C'est auprès de sa famille qu'elle a trouvé ce soutien indéfectible, dès ses débuts. À l'âge de huit ans seulement, lorsqu'elle a suggéré de déménager à Los Angeles afin de se lancer dans une carrière d'actrice, son père, alors actif dans l'immobilier, lui a dit: «Allons-y!» Parlant de lui au Vogue britannique, Millie Bobby Brown a déclaré:

«Il m'a donné tellement d'assurance que j'ai cru en moi dès mon plus jeune âge»

Ce soutien a certainement été très utile cette année, lorsque Millie Bobby Brown a fait une apparition surprise avec les cheveux blond platine, suscitant immédiatement une avalanche de commentaires.

Durant sa tournée promotionnelle pour le film Netflix The Electric State, le journal britannique Daily Mail a notamment écrit:

«Pourquoi les jeunes de la génération Z, comme Millie Bobby Brown, vieillissent-ils si mal?»

Un autre titre affirmait:

«Qu'est-ce que Millie Bobby Brown a fait à son visage?»

Pour Millie, c'était la goutte de trop. Elle a poussé un coup de gueule dans une vidéo sur Instagram:

«Pour une raison que j'ignore, les gens ne semblent pas pouvoir grandir en même temps que moi. Ils font comme si je devais m'arrêter dans le temps... Et comme je ne le fais pas, je suis maintenant une cible.»

Se confiant à Vogue, l'actrice a expliqué qu'elle comprenait que les gens veuillent savoir des choses sur elle; elle-même aime lire des articles pour en apprendre davantage sur ses célébrités préférées. Mais elle a précisé:

«Ne me détruisez pas dans vos papiers. C'est tellement injuste, et c'est du harcèlement, surtout envers les jeunes filles qui sont nouvelles dans cette industrie, et qui se remettent déjà tout le temps en question.»

La star a en outre révélé que la couverture médiatique négative sur son apparence l'aurait «déprimée pendant trois ou quatre jours».

« J'ai pleuré tous les jours»

Elle a conclu qu'elle voulait «qu'on lui foute la paix une bonne fois pour toutes».

«Tu veux sourire??»

La paix, elle n'est pas près de la trouver. La jeune femme aujourd'hui âgée de 21 ans a récemment rejoint son équipe de Stranger Things pour plusieurs événements promotionnels. Devant les caméras, la star a fait quelque chose que les paparazzis détestent: elle n'a pas affiché un sourire Colgate en permanence, gardant une expression neutre. Alors que les photographes ont lourdement insisté pour qu'elle sourie, la star, à bout, a fini par lâcher un très énervé:

«Souris? Bah, toi souris!»

Cette attitude a une fois de plus créé la polémique: elle a été jugée «arrogante» par certains, et encensée comme «honnête» par d'autres.

Côté vie privée, Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi, le fils du chanteur Jon Bon Jovi, se sont unis en Italie en 2024. Le couple vit de manière retirée avec son enfant et plus de 60 bêtes sur une exploitation agricole dans l'État de Géorgie (États-Unis). «C'est cela, mon foyer», a-t-elle confié.

Outre Stranger Things, Millie Bobby Brown a joué dans d'autres productions Netflix à succès. Elle a également fondé un refuge pour animaux, la marque de lifestyle «Florence By Mills» ainsi qu'une société de production. Plus de 65 millions de personnes la suivent sur Instagram.

A vous de juger de sa performance dans la dernière saison de Stranger Things, qui sort ce jeudi 27 novembre sur Netflix.

Traduit par jod

