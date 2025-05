Les avocats de Diddy réclament l'annulation du récit troublant de Kid Cudi

«L'opinion de Scott Mescudi selon laquelle Sean Combs 'mentait' au sujet de sa Porsche a été admise à tort et doit être rayée du dossier. Un témoin ne peut généralement pas affirmer qu'à son avis, un déclarant mentait lorsqu'il a fait une déclaration»

Entre autres révélations, Kid Cudi, Scott Mescudi de son nom de naissance, a affirmé que Diddy s'était introduit par effraction dans son domicile de Los Angeles, avant de déballer les cadeaux de Noël de sa famille et d'enfermer son chien dans la salle-de-bains. Il n'a toutefois présenté aucune preuve pour démontrer ses allégations.

Après le témoignage du rappeur Kid Cudi au procès de P. Diddy la semaine dernière, les avocats du magnat jugé pour racket et trafic sexuel ont adressé une demande catégorique au juge: l'annulation d'une partie de ce récit préjudiciable pour leur client.

