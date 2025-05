Kid Cudi a raconté à la Cour comment sa Porsche 911 a été défigurée par un jet de cocktail Molotov. reuters/watson

Kid Cudi au procès Diddy: «T'es chez moi, enfoiré?»

Procès de Sean «Diddy» Combs, jour 9. Entre une maquilleuse et un directeur d'hôtel, un autre témoin très attendu du procès s'est présenté à la barre: le rappeur Kid Cudi, ancien rival amoureux du magnat jugé à New York pour racket et trafic sexuel.

Plus de «International»

Le seizième témoin du procès de P. Diddy était aussi l'un des plus attendus: Kid Cudi, de son vrai nom Scott Mescudi. Le troisième membre d'un bref triangle amoureux incluant Sean Combs et la chanteuse Cassie, au début des années 2010. Une rivalité qui lui a notamment valu, selon lui, un cocktail Molotov sur sa Porsche 911.

Kid Cudi à son arrivée au tribunal, ce jeudi. Image: REUTERS

Arrivé au tribunal affublé d'une veste en cuir et d'un jeans, la clope au bec, protégé par un parapluie, Kid Cudi croisera à peine le regard de Diddy dans la salle d'audience. La voix calme, posée, le musicien a raconté comment, après sa rencontre avec Cassie en 2008, tous deux ont entamé une brève liaison, trois ans plus tard.

Un «supervilain Marvel»

C'est un matin de décembre 2011, peu avant Noël, que Kid Cudi a reçu l'appel de Casandra Ventura. Il est très tôt. S'ils se parlent presque tous les jours depuis environ un an, il ne fréquente la jeune femme que depuis peu. Elle vient tout juste, croit-il, de rompre avec Diddy, son petit ami de longue date.

A l'autre bout du fil, Cassie semble «effrayée». Diddy a découvert qu'ils se fréquentent. Et il est très, très en colère. Selon le récit de la chanteuse à la barre la semaine dernière, il a découvert la liaison en fouillant dans son téléphone. Avant de se jeter sur elle avec un décapsuleur.

Pour la mettre en sécurité, Kid Cudi décide de l'emmener dans un hôtel de West Hollywood, non loin de chez lui. Ceci fait, il reçoit un autre coup de téléphone. C'est Capricorn Clark, la directrice marketing de Diddy. Elle lui explique que son patron et l'un de ses associés viennent d'entrer chez lui, dans sa maison à Hollywood Hills. Elle a été forcée de les accompagner.



Kid Cudi bondit dans sa voiture.

«T'es chez moi, enfoiré?» Kid Cudi, à Sean Combs

«Je veux juste te parler», répond calmement Diddy. «Je t'attends ici.»



Mais à son arrivée chez lui, Sean Combs n'est nulle part. En revanche, certaines caméras ont été déplacées. Des cadeaux de Noël achetés pour sa famille ont été ouverts. Et son chien a été enfermé dans la salle-de-bains. Kid Cudi appelle la police pour déposer plainte pour effraction.

Kid Cudi soupçonne encore son ancien rival d'avoir éventré le toit de sa voiture. Image: REUTERS

Si Kid Cudi passe les fêtes de Noël avec Cassie et sa famille, dans le Connecticut, dans les jours suivants, le couple finit par rompre le soir du Nouvel An. La peur de représailles et la pression auront raison de leur brève idylle. Après quoi, dit-il, ils ont «tout simplement cessé de se parler».

Ce qui n'empêchera pas le rappeur, un matin de janvier 2012, de recevoir un appel paniqué de sa «dogsitter». Sa Porsche 911, garée dans l'allée devant la maison, est en feu.

«C'est quoi ce bordel?» Kid Cudi, face à sa Porsche 911 mutilée

Le toit est ouvert. «C'est là que le cocktail Molotov a été placé», a affirmé Kid Cudi au tribunal, ce jeudi.

Le jury a examiné des photos de la voiture détruite. us department of justice

Personne n'a été arrêté pour l'effraction ou l'incendie criminel. us department of justice

Peu après l'incendie, sentant que la situation est en train de «dégénérer», Kid Cudi organise une rencontre avec Sean Combs. Il faut qu'ils parlent. «Je savais qu'il y était pour quelque chose», affirme-t-il à la barre des témoins, lorsqu'on lui demande les motifs de ce rendez-vous organisé au SoHo de Los Angeles. A son arrivée à la réunion, Sean Combs est déjà là.



«Il se tenait là, les mains derrière le dos, regardant par la fenêtre, tel un supervilain de Marvel» Kid Cudi, au procès

La description a arraché un rire à l'assistance.

A la fin de la discussion, alors qu'ils se lèvent et se serrent la main pour prendre congé, Kid Cudi s'enquiert: «On fait quoi, pour ma voiture?» Pour toute réponse, Sean Combs lui lance un «regard très froid» et répond:

«Je ne sais pas de quoi tu parles» Diddy, à Kid Cudi

Kid Cudi est sûr qu'il ment, mais il préfère laisser tomber. S'il n'y aura jamais d'autres incidents chez lui, l'attaque de sa Porsche 911 se rappellera à son bon souvenir trois ans plus tard, lorsque les deux musiciens se croisent par hasard dans un hôtel de Los Angeles. Diddy s'excuse «pour tout». Sans préciser quoi exactement.

«Mec, je veux juste m'excuser pour tout et toutes ces conneries» Diddy, à Kid Cudi

Dès lors, il affirme avoir «trouvé la paix» avec Sean Combs. «C'était la dernière chose à laquelle je m'attendais de sa part.» En quittant la barre, Kid Cudi n'adressera pas un regard à son ancien rival.

Un ex-employé d'hôtel et une maquilleuse

Trois autres témoignages ont rythmé la journée. Après la conclusion d'un ancien assistant, George Kaplan, déjà présent la veille, c'est au tour de Frederic Zemmour, directeur général de l'hôtel L'Ermitage à Beverly Hills, de dresser le profil de «Diddy le client». Et manifestement, il n'a pas bonne réputation, à en juger par les notes internes mis à disposition des employés de l'Ermitage.

Le profil, créé pour la première fois sous le nom de Sean Combs en décembre 2006, avant d'être utilisé sous d'autres noms (Jackie Star, Frank White, Frank Black ou encore Ryan Lopez) est truffé d'indications révélatrices.

«Sean Combs renverse TOUJOURS de la cire de bougie sur tout et utilise des quantités excessives d'huile» Note interne, révélée au tribunal

«Veuillez surveiller l'extérieur de sa chambre/au bout du couloir pour vaporiser du désodorisant» Note interne

La chambre doit systématiquement être «mise hors service au moment du départ pour un nettoyage en profondeur» Note interne

«Veuillez autoriser un montant supplémentaire de 1000 dollars lorsque le client séjourne chez nous, pour couvrir les éventuels dommages causés à la chambre» Note interne

C'est finalement Mylah Morales, maquilleuse de célébrités, qui a conclu cette journée de témoignages ce jeudi. Employée par Sean Combs de 2000 à 2005, elle a collaboré en particulier avec Cassie Ventura, de 2007 à 2018. Elle l'a rencontrée pour la première fois lors d'une séance photo à New York. Cassie avait 16 ans.

Alors, forcément, les deux femmes sont très proches. Mylah Morales va jusqu'à se décrire comme une «grande sœur» pour la chanteuse, qu'elle maquille à l'occasion des séances photo, des clips et des shootings pour des magazines de mode. Les photos passent toutes par le regard impitoyable de Diddy.

«Sean s'assurait toujours que le look soit parfait» Mylah Morales

A la barre, elle raconte notamment un incident survenu en 2010 entre Sean Combs et Cassie Ventura, après une fête chez Prince, organisé dans le cadre des Grammys. Hors de ses gonds, le rappeur pénètre dans la chambre où se trouvent la chanteuse et sa maquilleuse. «Où est-elle, putain?» hurle-t-il.

Il entraîne ensuite Cassie dans une autre pièce et ferme la porte. Peu après, Mylah Morales perçoit des cris et des hurlements. «Je ne savais pas quoi faire», souffle-t-elle.



Lorsque le rappeur quitte enfin la chambre d'hôtel en trombe, Mylah Morales découvre, «désemparée», Cassie avec un œil gonflé, une lèvre «éclatée» et des bosses sur la tête. Elle l'accueillera chez elle pendant quelque temps.

«J'ai craint pour ma vie. Parce que s'il avait pu lui faire ça…» Mylah Morales, d'être interrompue par l'objection des avocats de Diddy

Le procès est en pause

Le procès de Diddy s'interrompt désormais pour une longue pause de quatre jours, à l'occasion du week-end prolongé du Memorial Day. Anticipant le fait que les jurés verront probablement leurs proches au cours de cette pause bienvenue, qui survient après déjà deux semaines de témoignages éprouvants, le juge Arun Subramanian a réitéré son ordre de ne pas aborder l'affaire.



Et pour alléger un peu l'atmosphère, il a énuméré quelques activités que les jurés pourraient faire à la place de Sean Combs:

«Faire une balade à vélo, regarder les Knicks venger leur défaite du premier match...»

Le procès reprendra mardi prochain, avec les témoignages de Capricorn Clark, l'ancienne directrice marketing de Sean Combs, ainsi que des agents de la police et des services du feu de Los Angeles.