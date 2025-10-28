assez ensoleillé
Voici quand Diddy sera libérable

FILE - Sean &quot;Diddy&quot; Combs arrives at the BET Awards, June 26, 2022, at the Microsoft Theater in Los Angeles. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP, File)
Les avocats de Diddy ont fait appel de sa condamnation et de la peine.Image: AP Invision

Voici quand Diddy sera libérable

Le rappeur pourrait sortir de prison en mai 2028. Il avait été condamné début octobre pour transport de personnes à des fins de prostitution.
28.10.2025, 06:0728.10.2025, 06:07

L'ex-magnat américain du hip-hop P. Diddy, condamné début octobre à quatre ans et deux mois de prison au terme d'une affaire de violences sexuelles, est libérable le 8 mai 2028. L'information provient du registre du Bureau fédéral des prisons lundi.

Cette date prend en compte le temps que Sean Combs, son nom à l'état civil, a déjà purgé derrière les barreaux d'une prison de New York, soit plus d'un an, et inclut aussi de possibles remises de peine pour bonne conduite en détention.

Trump va-t-il gracier Diddy? La rumeur enfle

Ses avocats ont fait appel de sa condamnation et de la peine. Ils ont aussi demandé à ce que l'ex-producteur de 55 ans soit transféré dans un établissement pénitentiaire du New Jersey au régime de sécurité moins strict et disposant d'un programme de lutte contre la toxicomanie.

«Un tort irréparable»

Le 3 octobre, P. Diddy a été condamné à 50 mois de prison par un tribunal de New York pour transport de personnes à des fins de prostitution, ainsi qu'à 500 000 dollars d'amende.

«Ce sont des infractions graves qui ont causé un tort irréparable à deux femmes» et «dont les effets se font encore sentir aujourd'hui», a commenté Arun Subramanian, le juge qui présidait son procès, ajoutant que «le tribunal n'a pas la certitude qu'en cas de libération, ces crimes ne seront pas commis à nouveau».

Le sombre règne de Diddy continue

En juillet, après deux mois de procès, les jurés avaient rejeté les accusations les plus graves de trafic sexuel et d'association de malfaiteurs portées contre Sean Combs, lui épargnant l'emprisonnement à perpétuité.

Mais l'ex-homme d'affaires et musicien à succès risquait encore très gros puisque les faits pour lesquels il avait été déclaré coupable étaient passibles de 20 ans d'emprisonnement au total. Le parquet avait réclamé au moins 11 ans de prison contre lui, la défense avait demandé que sa peine n'excède pas 14 mois. (jzs/ats)

