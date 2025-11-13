assez ensoleillé
DE | FR
burger
Société
Diddy

Pourquoi la sortie de prison de P. Diddy est repoussée

La date de libération de Sean « Diddy » Combs est repoussée d&#039;un mois.
La date de libération de prison du rappeur a été repoussée d'un mois.getty/watson

Pourquoi la sortie de prison de Diddy est repoussée

Alors que sa libération était fixée au 8 mai 2028, le magnat de la musique devra trépigner quelques semaines de plus dans sa cellule en raison de soi-disants problèmes de comportement, selon le tabloïd Page Six.
13.11.2025, 09:2613.11.2025, 09:26

Enfreindre les règles de la prison peut coûter cher - même si, au regard de quatre ans et demi de prison, quatre semaines de plus ou de moins ne devraient pas faire une énorme différence pour P. Diddy, Sean Combs de son vrai nom, condamné, en octobre dernier, pour deux chefs d'accusation de transport en vue de se livrer à la prostitution.

Voici quand Diddy sera libérable

Selon Page Six, sa libération a été repoussée au 4 juin 2028. Si les raisons de ce changement de date restent «floues», TMZ a rapporté que Sean Combs avait des «problèmes avec les autorités pénitentiaires» pour avoir consommé de l'«alcool fait maison» à base de sucre fermenté, de soda Fanta et de pommes.

Le rappeur aurait également passé un «appel à trois», quatre jours avant son transfert dans une prison à sécurité minimale, le 7 novembre. En guise d'excuse, Sean Combs a affirmé qu'il ignorait que «les appels à trois ou par tiers ne sont pas autorisés» car il n'avait pas reçu le manuel d'admission et d'orientation de la prison.

Trump va-t-il gracier Diddy? La rumeur enfle

Un porte-parole du rappeur et producteur a par la suite déclaré à Page Six la semaine passée qu'il se trouvait «dans sa première semaine à la FCI Fort Dix», un institut correctionnel fédéral dans le New Jersey, «et se concentrait sur son adaptation, son travail sur lui-même et sur le fait de s'améliorer chaque jour».

«Comme pour toute personnalité publique dans un nouvel environnement, de nombreuses rumeurs et histoires exagérées circuleront durant son séjour, la plupart étant fausses»
Un porte-parole de Diddy

«Nous demandons à chacun de lui accorder le bénéfice du doute et de respecter sa vie privée afin qu’il puisse se concentrer sur son développement personnel.» (mbr)

Plus d'articles sur l'affaire P. Diddy
«Cuisiner une victime? C'est presque impossible»: 3 avocats se confient
«Cuisiner une victime? C'est presque impossible»: 3 avocats se confient
de Marine Brunner
Du sexe comme «obligation»: nouveau témoignage clé au procès Diddy
Du sexe comme «obligation»: nouveau témoignage clé au procès Diddy
Kid Cudi au procès Diddy: «T'es chez moi, enfoiré?»
Kid Cudi au procès Diddy: «T'es chez moi, enfoiré?»
de Marine Brunner
Diddy arbore une tenue troublante au tribunal
Diddy arbore une tenue troublante au tribunal
de Marine Brunner
50 Cent veut achever «Diddy»
1
50 Cent veut achever «Diddy»
de Fred Valet
Thèmes
Les 10 chauves les plus sexy
1 / 12
Les 10 chauves les plus sexy

Au sommet du classement: Dwayne “The Rock” Johnson, avec un score impressionnant de 8,84 sur 10 sur l’échelle du sexy.
source: chris jackson collection / chris jackson
partager sur Facebookpartager sur X
Xpeng dévoile son incroyable robot humanoïde
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici où devenir propriétaire reste abordable en Romandie
2
La Russie construit à toute vitesse un pont vers la Corée du Nord
3
«Mauvaise nouvelle pour les Suisses qui possèdent une voiture»
L’union «polyamoureuse» de quatre hommes déchaîne la haine contre une pasteure
A Berlin, une pasteure évangélique a célébré la bénédiction d’une union entre quatre hommes. Les réseaux sociaux n'ont pas tardé à réagir.
Quatre hommes bénis en tant que «polyamoureux»? C'est bien la cérémonie qui s’est tenue dans le cadre d’un «festival du mariage» organisé par l’Eglise protestante Berlin-Brandebourg (EKB). Ce concept permet à des couples de se marier sans démarches préalables. L’édition de cette année, intitulée «pride edition» (édition des fiertés), était spécialement consacrée aux personnes queer.
L’article