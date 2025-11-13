La date de libération de prison du rappeur a été repoussée d'un mois. getty/watson

Pourquoi la sortie de prison de Diddy est repoussée

Alors que sa libération était fixée au 8 mai 2028, le magnat de la musique devra trépigner quelques semaines de plus dans sa cellule en raison de soi-disants problèmes de comportement, selon le tabloïd Page Six.

Plus de «Société»

Enfreindre les règles de la prison peut coûter cher - même si, au regard de quatre ans et demi de prison, quatre semaines de plus ou de moins ne devraient pas faire une énorme différence pour P. Diddy, Sean Combs de son vrai nom, condamné, en octobre dernier, pour deux chefs d'accusation de transport en vue de se livrer à la prostitution.

Selon Page Six, sa libération a été repoussée au 4 juin 2028. Si les raisons de ce changement de date restent «floues», TMZ a rapporté que Sean Combs avait des «problèmes avec les autorités pénitentiaires» pour avoir consommé de l'«alcool fait maison» à base de sucre fermenté, de soda Fanta et de pommes.



Le rappeur aurait également passé un «appel à trois», quatre jours avant son transfert dans une prison à sécurité minimale, le 7 novembre. En guise d'excuse, Sean Combs a affirmé qu'il ignorait que «les appels à trois ou par tiers ne sont pas autorisés» car il n'avait pas reçu le manuel d'admission et d'orientation de la prison.

Un porte-parole du rappeur et producteur a par la suite déclaré à Page Six la semaine passée qu'il se trouvait «dans sa première semaine à la FCI Fort Dix», un institut correctionnel fédéral dans le New Jersey, «et se concentrait sur son adaptation, son travail sur lui-même et sur le fait de s'améliorer chaque jour».



«Comme pour toute personnalité publique dans un nouvel environnement, de nombreuses rumeurs et histoires exagérées circuleront durant son séjour, la plupart étant fausses» Un porte-parole de Diddy

«Nous demandons à chacun de lui accorder le bénéfice du doute et de respecter sa vie privée afin qu’il puisse se concentrer sur son développement personnel.» (mbr)