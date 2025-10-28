assez ensoleillé12°
Société
Elon Musk

Musk lance Grokipedia pour concurrencer Wikipédia, jugée biaisée.
Fâché avec Wikipédia, Musk lance Grokipedia

Accusant l'encyclopédie en ligne d'être «contrôlée par des activistes d'extrême gauche», le patron de Tesla présente une plateforme alimentée par l'intelligence artificielle pour la concurrencer.
28.10.2025, 10:1528.10.2025, 10:15

Le milliardaire Elon Musk et son entreprise xAI ont mis en ligne lundi Grokipedia, présenté comme le concurrent de l'encyclopédie en ligne Wikipédia. Cette dernière est accusée de biais idéologique par une partie des républicains aux États-Unis.

La version a été numérotée 0.1 et comptait déjà lundi soir plus de 885 000 définitions, contre plus de 7 millions en anglais pour Wikipédia. Dans un message posté sur son réseau social X, Elon Musk a promis l'arrivée prochaine d'une version 1.0, «dix fois meilleure» que la 0.1, qui est déjà «meilleure que Wikipédia à mon avis».

Il y a une semaine, l'entrepreneur avait décidé de reporter de quelques jours le lancement de Grokipedia, annoncé à la fin septembre, un délai justifié par la nécessité d'effectuer «un travail supplémentaire pour purger la propagande».

Elon Musk attends a memorial for conservative activist Charlie Kirk, Sunday, Sept. 21, 2025, at State Farm Stadium in Glendale, Ariz. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)
Elon MuskImage: AP

Le contenu de Grokipedia est lui généré par intelligence artificielle (IA) et l'assistant d'IA générative Grok, mais cite également plusieurs sources sur chaque page.

Orientation des résultats

A l'image de responsables républicains, Elon Musk critique régulièrement Wikipédia depuis plusieurs années. En 2024, il avait taxé le site d'être «contrôlé par des activistes d'extrême gauche» et appelé à ne plus faire de don à la plateforme.

Le contenu de certains articles de Grokipedia témoigne d'une orientation des résultats, à l'image de la page consacrée à Elon Musk. Dans les premiers paragraphes de résumé, la plateforme indique que le patron de Tesla et SpaceX a «influencé le débat» sur plusieurs sujets, ce qui lui a valu «des critiques des médias traditionnels qui font preuve de penchants à gauche dans leur couverture».

Musk est en colère contre Wikipédia

Créée en 2001, Wikipédia est une encyclopédie collaborative gérée par des bénévoles, largement financée par des dons et dont les pages peuvent être écrites ou modifiées par les internautes. Elle revendique un «point de vue neutre» dans ses contenus. (jzs/ats)

Des militants s'en prennent à Elon Musk et Tesla de manière créative.
Video: watson
