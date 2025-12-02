brouillard-1°
Ellie Goulding a créé la surprise

Ellie Goulding est à nouveau enceinte, et l'a fait savoir. image: watson

Carnet rose au pays des stars: Ellie Goulding attend un enfant. La chanteuse a affiché son ventre rond lors des Fashion Awards, à Londres. Elle avait fait sa première apparition publique avec son nouveau compagnon cet été.
02.12.2025, 20:5302.12.2025, 20:53
Jennifer Doemkes / t-online
Un article de
t-online

Il y a 15 ans, Ellie Goulding a connu le grand succès avec son premier album, Lights. Cinq ans plus tard, la chanson Love Me Like You Do, tirée du film Cinquante Nuances de Grey, l'a propulsée au rang de star internationale.

Ces derniers temps, cependant, la chanteuse a fait sensation davantage par sa vie privée que par sa musique.

Début 2024, Ellie Goulding a annoncé sa séparation d'avec son mari, le marchand d'art Caspar Jopling. Et il y a quelques mois, la femme de 38 ans s'est montrée de plus en plus souvent avec l'acteur américain Beau Minniear, de dix ans son cadet. Les deux attendraient désormais leur premier enfant.

Ellie Goulding montre son ventre rond

Lundi soir, la Britannique a fait sensation lors des Fashion Awards à Londres en se présentant sur le tapis rouge avec son ventre rond. Ellie Goulding avait spécialement mis en valeur son ventre déjà bien arrondi pour l'occasion: son haut se terminait juste sous la poitrine, laissant apercevoir la peau nue.

La chanteuse a combiné cela avec un pantalon ample à taille basse, des escarpins pointus et un long manteau en cuir ouvert. Pour compléter ce look entièrement noir, elle portait des lunettes de soleil sombres alors qu'elle posait pour les photographes présents.

Ellie Goulding aux Fashion Awards à Londres.
Ellie Goulding aux Fashion Awards à Londres.IMAGO/Stephen Lock

Il s'agit du deuxième enfant pour la femme de 38 ans. Avec son ex-mari Caspar Jopling, elle a un fils, Arthur, né en avril 2021. Ellie Goulding ne s'est pas encore exprimée au sujet de sa grossesse actuelle. Un proche de l'entourage de la musicienne a cependant confirmé au journal britannique Daily Mail que Beau Minniear était le père du bébé.

Pour l'acteur américain, connu pour des séries comme Night at the Eagle Inn, The Thieves of Motor City et Bad Haircut, ce serait en revanche le premier enfant. Il n'a cependant pas encore commenté publiquement cette nouvelle.

