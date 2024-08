La diva a le coeur brisé. WireImage

«Mon cœur est brisé»: Mariah Carey vit une tragédie

La chanteuse de 55 ans a annoncé lundi que sa mère et sa soeur étaient mortes le même jour.

Mariah Carey vit un drame familial d'une ampleur tragique. La diva a révélé lundi 26 août que sa mère Patricia et sa sœur Alison étaient mortes le même jour, le week-end dernier.

Cela dit, elle n'a précisé la cause de leur disparition, précise le média BFM TV.

C'est par voie de communiqué de presse, envoyé au magazine américain People, que la chanteuse a fait part de la terrible information. Elle écrit:

«Mon cœur est brisé parce que j'ai perdu ma mère ce week-end. Dans une tournure tragique des événements, ma soeur est morte le même jour» Mariah Carey

La diva a exprimé sa reconnaissance «d'avoir pu passer la semaine dernière avec ma mère avant qu'elle ne disparaisse. Je suis reconnaissante pour votre amour et votre soutien. J'apprécierais le respect de ma vie privée pendant cette période difficile.»

Photo Instagram datant de 2019.

Des relations compliquées

La star avait expliqué dans ses mémoires sorties en 2020 intitulées The Meaning of Mariah Carey avoir entretenu des relations compliquées avec sa mère, lesquelles étaient «pleines de contradictions».

«Cela n'a jamais été noir et blanc. Ça a été un arc-en-ciel d'émotions. Notre relation est un mélange épineux de fierté, de douleur, de honte, de gratitude, de jalousie, d'admiration et de déception. Un amour compliqué attache mon cœur à celui de ma mère.» Mariah Carey

Mariah avait d'ailleurs dédié une partie du livre à sa maman, écrivant: «Je crois qu'elle a fait de son mieux. Je t'aimerai toujours du mieux que je peux.»

Malgré les montagnes russes émotionnelles, Mariah a tenu à maintenir le fil de sa relation avec Patricia. Comme le rappelle le média People, en 2010, les deux femmes s'étaient réunies pour l'émission Merry Christmas to You sur ABC. Elles avaient interprété un duo mère-fille O Come All Ye Faithful.