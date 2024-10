Jude Law s'affiche sur un tapis rouge à Zurich

Parmi les stars présentes cette année, les actrices Kate Winslet et Pamela Anderson reçoivent une distinction. L'acteur Richard Gere fait aussi le déplacement. Le ZFF décerne également un prix d'honneur à l'humoriste suisse Emil, âgé de 91 ans, et projette un film documentaire sur son parcours. Le ZFF s'achève le 13 octobre. (sda/ats)

William a vécu un moment dont il n'osait plus rêver

Le prince de Galles était tout simplement déchaîné face à la victoire historique de son équipe de coeur, Aston Villa. Il faut dire que cela faisait le fervent supporter n’avait plus grand-chose à fêter.

C'est une Altesse royale un poil moins réservée et protocolaire qui s'est défoulée dans les tribunes à l’occasion du match qui opposait l’Aston Villa et le Bayern Munich, ce mercredi, à Birmingham. Et pour cause: William a assisté à un grand moment d'histoire sportive. Son équipe préférée faisait son retour fracassant en Ligue des champion depuis 41 ans - soit presque l'âge du futur roi. Qui plus est, à domicile.