On connait le casting du prochain «LOL: qui rit sort!»

Prime Video frappe un grand coup pour sa sixième saison de «LOL: qui rit sort!», en réunissant une équipe d'humoristes de renom et de jeunes talents, dont l'arrivée du célèbre «Trio» formé par Jérémy Ferrari, Arnaud Tsamere et Baptiste Lecaplain.

Plus de «Divertissement»

Le casting de la saison 6 de la célèbre émission comique de Prime Video est enfin dévoilé, et il promet une compétition hilarante avec l'introduction d'une nouveauté majeure: la compétition se fera pour la première fois par équipes (en duo, avec un trio inséparable).

Des têtes d'affiche très attendues

Les vedettes de cette nouvelle saison sont sans conteste Jérémy Ferrari, Arnaud Tsamere et Baptiste Lecaplain, nous informe Le Parisien. Ces joyeux lurons se croisent déjà dans la «Tournée du Trio», un spectacle qui a connu un succès phénoménal en 2025.

Ils seront rejoints par des figures emblématiques du cinéma et de l'humour français:

Kad Merad

Alban Ivanov

Paul Mirabel

La nouvelle génération et des surprises

La production mise aussi sur la diversité des générations et des talents avec la participation de:

Elena Nagapetyan: Nouvelle sensation comique née en Ouzbékistan, elle vient de se distinguer au gala «Juste pour rire» sur Prime.

Marine Leonardi: Ancienne cadre devenue humoriste, Marine dépeint sa vie familiale au vitriol, entre charge mentale et enfants qui débordent. Sa marque de fabrique? Toujours finir ses vidéos par un désespéré: «Vous n'êtes pas seules!»

Jonathan Lambert: Reconnu pour son art de l'absurde et ses déguisements loufoques.

GuiHome: L'humoriste belge et nouveau chroniqueur de Quotidien.

Paul de Saint-Sernin: Le chroniqueur de Quelle époque! sera de la partie, avec toute sa légendaire répartie. On se réjouit de voir qui pourra lui résister... ou non!

Le tournage a démarré ce lundi. La date de diffusion de cette saison 6 est prévue pour le courant 2026 sur Prime Video.

Le principe du show «L'émission «LOL: qui rit sort!» (disponible sur Prime Video) est un jeu télévisé comique basé sur une règle très simple et stricte: celui qui rit est éliminé.



Le Concept: Un groupe de célébrités (généralement des humoristes et acteurs) est réuni dans une même pièce pendant plusieurs heures.



La Règle d'Or: Les participants doivent faire tout leur possible pour faire rire les autres, mais ils ont l'interdiction formelle de rire ou même de sourire eux-mêmes.



L'Élimination: Le participant qui rit (ou esquisse un sourire trop prononcé) reçoit un avertissement (carton jaune). S'il rit une seconde fois, il est définitivement éliminé (carton rouge) et doit quitter la pièce.



L'Objectif: Le dernier participant qui parvient à rester stoïque et à ne pas rire remporte l'émission.



Le Gain: Le vainqueur remporte une somme d'argent importante pour l'association caritative de son choix.

(jod)

Voici la tasse de café le plus cher du monde Vidéo: extern / rest