brouillard-1°
DE | FR
burger
Divertissement
Télévision

On connait le casting du prochain «LOL: qui rit sort!»

On connait le casting du prochain «LOL: qui rit sort!»

Prime Video frappe un grand coup pour sa sixième saison de «LOL: qui rit sort!», en réunissant une équipe d'humoristes de renom et de jeunes talents, dont l'arrivée du célèbre «Trio» formé par Jérémy Ferrari, Arnaud Tsamere et Baptiste Lecaplain.
15.12.2025, 17:1915.12.2025, 17:19

Le casting de la saison 6 de la célèbre émission comique de Prime Video est enfin dévoilé, et il promet une compétition hilarante avec l'introduction d'une nouveauté majeure: la compétition se fera pour la première fois par équipes (en duo, avec un trio inséparable).

Des têtes d'affiche très attendues

Les vedettes de cette nouvelle saison sont sans conteste Jérémy Ferrari, Arnaud Tsamere et Baptiste Lecaplain, nous informe Le Parisien. Ces joyeux lurons se croisent déjà dans la «Tournée du Trio», un spectacle qui a connu un succès phénoménal en 2025.

Ils seront rejoints par des figures emblématiques du cinéma et de l'humour français:

  • Kad Merad
  • Alban Ivanov
  • Paul Mirabel

La nouvelle génération et des surprises

La production mise aussi sur la diversité des générations et des talents avec la participation de:

  • Elena Nagapetyan: Nouvelle sensation comique née en Ouzbékistan, elle vient de se distinguer au gala «Juste pour rire» sur Prime.
  • Marine Leonardi: Ancienne cadre devenue humoriste, Marine dépeint sa vie familiale au vitriol, entre charge mentale et enfants qui débordent. Sa marque de fabrique? Toujours finir ses vidéos par un désespéré: «Vous n'êtes pas seules!»
  • Jonathan Lambert: Reconnu pour son art de l'absurde et ses déguisements loufoques.
  • GuiHome: L'humoriste belge et nouveau chroniqueur de Quotidien.
  • Paul de Saint-Sernin: Le chroniqueur de Quelle époque! sera de la partie, avec toute sa légendaire répartie. On se réjouit de voir qui pourra lui résister... ou non!
«LOL, qui rit sort» change de formule

Le tournage a démarré ce lundi. La date de diffusion de cette saison 6 est prévue pour le courant 2026 sur Prime Video.

Le principe du show
«L'émission «LOL: qui rit sort!» (disponible sur Prime Video) est un jeu télévisé comique basé sur une règle très simple et stricte: celui qui rit est éliminé.

Le Concept: Un groupe de célébrités (généralement des humoristes et acteurs) est réuni dans une même pièce pendant plusieurs heures.

La Règle d'Or: Les participants doivent faire tout leur possible pour faire rire les autres, mais ils ont l'interdiction formelle de rire ou même de sourire eux-mêmes.

L'Élimination: Le participant qui rit (ou esquisse un sourire trop prononcé) reçoit un avertissement (carton jaune). S'il rit une seconde fois, il est définitivement éliminé (carton rouge) et doit quitter la pièce.

L'Objectif: Le dernier participant qui parvient à rester stoïque et à ne pas rire remporte l'émission.

Le Gain: Le vainqueur remporte une somme d'argent importante pour l'association caritative de son choix.

(jod)

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Zelda et Link prennent vie
Zelda et Link prennent vie
de Sainath Bovay
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
de Sainath Bovay
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
de Sainath Bovay
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
3
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
de Marine Brunner
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
de Sainath Bovay
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
de fred valet, miami
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
de Sven Papaux

Voici la tasse de café le plus cher du monde

Vidéo: extern / rest

Les 10 chauves les plus sexy

1 / 12
Les 10 chauves les plus sexy

Au sommet du classement: Dwayne “The Rock” Johnson, avec un score impressionnant de 8,84 sur 10 sur l’échelle du sexy.
source: chris jackson collection / chris jackson
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ce film Netflix triomphe là où les autres se plantent
Daniel Craig renfile son imper de détective privé pour résoudre un meurtre dans une église insulaire en pleine crise de foi. Une dernière épopée agathachristique, sombre, trumpienne et carrément jubilatoire, terminant une trilogie qui mérite une suite. (Et vite.)
Le cinéaste Rian Johnson y tient depuis le premier volet et ça fonctionne à merveille: brandir un miroir discret au nez de la société américaine, à l’époque, aux tendances politiques qui s’écoulent en marge de l’écriture du scénario. Cette fois, et sans grande surprise, c’est Donald Trump qui infecte la troisième intrigue de cette saga du genre whodunit, sous les traits de l’effrayant et très controversé Monseigneur Wicks.
L’article