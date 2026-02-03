en partie ensoleillé
Le rappeur Doums condamné pour violences conjugales

French rapper Doums, also known as Mamadou Coulibaly, arrives for his trial for violence against his partner at the Creteil courthouse, a suburb east of Paris, on February 2, 2026. (Photo by GEOFFROY ...
Le rappeur français Doums arrive pour son procès pour violence contre sa compagne au tribunal de Créteil, près de Paris, le 2 février 2026.Image: AFP

Le rappeur Doums a été condamné à huit mois de prison avec sursis pour violences conjugales, à l’issue d’un procès tenu à huis clos.
03.02.2026, 15:5103.02.2026, 15:51

Le rappeur Doums a été condamné à huit mois de prison avec sursis pour violences conjugales sur sa compagne, a-t-on appris mardi auprès du parquet de Créteil, au lendemain d'un procès qui s'est tenu à huis clos.

Doums, de son vrai nom Mamadou Coulibaly, a comparu lundi lors d'un procès qui s'est tenu à huis clos à la demande des deux parties, devant le tribunal correctionnel de Créteil pour des violences conjugales sur sa compagne, survenues entre décembre 2022 et janvier 2026. Le parquet de Créteil:

«L'intéressé a été condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement totalement assortis d'un sursis probatoire durant 2 ans»

Le tribunal l'a cependant relaxé des faits dénoncés par la victime en 2022, 2023 et 2024, selon l'avocate de la défense, Me Marion Coiffier, qui a souligné auprès de l'AFP son «soulagement». Contacté à ce sujet, le parquet n'a pas répondu dans l'immédiat.

Le 11 janvier, sa compagne s'était présentée au commissariat de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), près de Paris, pour dénoncer des violences conjugales ayant eu lieu au domicile familial en présence de leurs deux enfants, selon une source policière. Ces faits lui ont valu un jour d'incapacité totale de travail (ITT).

Une autre affaire avec Adèle Exarchopoulos

Le rappeur de 32 ans comparaîtra de nouveau devant la justice dans quelques mois: fin juin, il est convoqué à une audience devant le tribunal correctionnel de Paris pour des faits du même type, à l'encontre de l'actrice Adèle Exarchopoulos.

Doums en garde à vue après une plainte d’Adèle Exarchopoulos

Le 22 janvier, il a été placé en garde à vue pour violences habituelles (c'est-à-dire fréquentes et répétées) par conjoint sur Adèle Exarchopoulos et non-respect d'une ordonnance de protection.

A l'issue de sa garde à vue, il a été présenté à un magistrat du parquet puis convoqué à une audience à Paris, prévue le 29 juin.​

Il y sera précisément jugé pour «violences habituelles commises par conjoint, entre 2017 et 2025, ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, en récidive légale», d'après le parquet de Paris.

La plainte, déposée en octobre 2024 par Adèle Exarchopoulos, qui a eu un fils avec Doums, dénonçait des violences depuis 2017.

Doums est un ancien membre du collectif L'Entourage, où il évoluait notamment au côté d'Alpha Wann, Deen Burbigo et Nekfeu. Ce dernier est visé par une information judiciaire, accusé de violences sexuelles par une ex-compagne, mais pas poursuivi pour ces chefs. Ecouté par 460 000 auditeurs mensuels sur la plateforme Spotify, Doums a également formé avec l'artiste Népal le duo 2Fingz. (jah/afp)

