Murray va bientôt avoir sa statue à Wimbledon, un honneur que Federer n’a pas reçu. image: shutterstock/getty

L’annonce de Wimbledon déplaît aux fans de Federer

Le célèbre tournoi londonien va ériger une statue à l'effigie d'Andy Murray. Une décision parfois incomprise, notamment chez les fans du Suisse.

Plus de «Sport»

Le sujet revient régulièrement depuis plusieurs années, mais en 2027, Andy Murray sera enfin honoré par une statue à Wimbledon.

«Nous souhaitons avoir une statue d'Andy Murray ici. Nous travaillons en étroite collaboration avec lui et son équipe. Le but est de l'inaugurer à l'occasion du 150e anniversaire de notre championnat, lancé en 1877», a déclaré dans un podcast Debbie Jevans, la présidente du All England Club en charge du Grand Chelem londonien.

Murray a décroché deux titres à Wimbledon: en 2013, mettant fin à 77 ans de disette pour les Britanniques, puis de nouveau en 2016. Perçu sur place comme un véritable héros, Andy Murray a su conquérir les cœurs du public anglais, malgré sa nationalité écossaise. C’est dans cet esprit qu’il recevra son hommage.

Cependant, la décision de lui consacrer une statue ne fait pas l’unanimité et divise les passionnés de tennis. Si certains y voient une reconnaissance méritée, d’autres pointent le chauvinisme britannique et s’étonnent qu’Andy Murray soit honoré avant Roger Federer, pourtant détenteur du record de titres en simple messieurs à Wimbledon, avec huit victoires. Les réactions en faveur du Suisse sont ainsi nombreuses sur la toile.

«Autant dire que si vous avez sept ou huit titres à votre actif, ça n’a aucune importance tant que vous n’êtes pas britannique», a lancé un internaute sur X, tandis qu'un autre a demandé: «Où est la statue de Federer?». Que Murray ait sa propre statue avant Roger est «l'une des choses les plus britanniques que j'aie jamais vues», a ajouté un troisième utilisateur.

Certains pensent également que Martina Navratilova, détentrice de neuf titres, soit un record toutes catégories confondues, ou Novak Djokovic, avec ses sept victoires, devraient également être honorés avant lui. «J’aime Murray, mais avons-nous oublié Navratilova, ou même Federer et Djokovic? Ce n’est pas qu’il ne le mérite pas, mais c’est dommage de voir d’autres légendes ainsi négligées», a commenté un autre internaute sur X.

Murray mérite-t-il une statue à Wimbledon? Oui, c’est amplement mérité au regard de ce qu’il a accompli pour le sport britannique. Oui, mais d’autres, comme Federer, devraient être honorés en priorité. Non, il n’a pas suffisamment marqué l’histoire du tournoi pour mériter un tel honneur. Voter Au total, 17 personnes ont participé à ce sondage.

L’ancien directeur général du tournoi, Richard Lewis, avait assuré en 2019 qu’Andy Murray serait honoré par une statue une fois sa carrière terminée. Celle-ci a pris fin il y a bientôt un an, après les Jeux olympiques de Paris 2024. C’est toutefois le vibrant hommage rendu à Rafael Nadal à Roland-Garros, qui possède déjà sa statue porte d’Auteuil, qui a poussé les organisateurs à accélérer le processus.

(roc)