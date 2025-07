Voici le service le plus rapide de l'histoire de Wimbledon

Alisha Lehmann est une Taylor Swift en shorts et crampons

Quelques heures avant le coup d’envoi de l’Euro 2025, la sélection d’Alisha Lehmann agite loin à la ronde. Trop expansive, trop sexy, trop célèbre, trop maquillée, pas assez talentueuse, pas assez humble, pas assez discrète. La plus grande star du foot féminin pourrait envoyer tout le monde se faire foutre. Au lieu de ça, la Suissesse s’en sert pour avancer avec intelligence.

Alisha Lehmann est sur toutes les langues, mais surtout sur beaucoup d’estomacs. Comme un bon gros chicken & waffle qui dégouline, on ne sait pas vraiment s’il faut se jeter dessus ou passer son chemin. Et ça divise. Dans les deux cas, si on zoome sur les chiffres, le bilan n’est pas terrible, mais le phénomène et l’expérience font un bien fou.