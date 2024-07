L'image de la discorde. Image: Capture d'écran

Si cette image des JO vous choque, c'est qu'il y a un problème

De nombreux chrétiens ont vivement critiqué les Jeux olympiques de Paris. Ils affirment avoir vu une parodie de la Cène lors de la cérémonie d'ouverture. Pourtant, cette image a été reprise des dizaines de fois dans la culture populaire.

Comme un milliard de personnes à travers le monde, vous avez probablement regardé la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, que beaucoup ont jugé réussie, au point même de la qualifier de plus belle cérémonie de l'Histoire.

Une cérémonie qui aura eu un point noir, puisque l'un de ses tableaux a offensé d'irréductibles conservateurs et personnes religieuses, des anonymes sur les réseaux sociaux, en passant par des politiques. La scène a même ému Elon Musk, qui n'est jamais en manque de tweets pour s'exprimer. À l'international, ce passage de la cérémonie a d'ailleurs été censuré dans de nombreux pays, notamment en Russie ou encore au Maroc, pour des raisons de pudeur, ou encore de «propagande LGBTQI+», selon les mots des détracteurs.

La représentation s'est déroulée sur un pont au-dessus de la Seine, autour d'une table qui servait également de podium pour des mannequins et des danseurs. Au centre, une femme coiffée d'une couronne dorée dressée comme une auréole se tenait devant des platines de DJ, entourée de plusieurs drag-queens et de dizaines de danseurs et comédiens habillés par de jeunes créateurs.

L'apparition à la table de l'artiste Philippe Katerine incarnant Dionysos, le dieu grec de la vigne, du vin et de la fête, n'a pas empêché certains de penser que le repas en question représentait la Sainte-Cène, soit le dernier repas de Jésus avec ses apôtres. De nombreuses personnes ont ainsi estimé que ce tableau faisait offense aux croyances chrétiennes.

Ce n'est pas chrétien, c'est païen

Thomas Jolly, le directeur artistique de la cérémonie d’ouverture, a démenti dimanche toute référence chrétienne dans sa création. Il lui semblait assez clair que le tableau était d'un autre registre, avec la présence du dieu grec Dionysos, lié au contexte olympique.

«La Cène n’était pas mon inspiration»



«Dionysos est là parce qu’il est le dieu de la fête, de la vigne, du vin, et qu'il est le père de Sequana, déesse reliée au fleuve»



«L’idée était plutôt de montrer une grande fête païenne reliée aux dieux de l’Olympe»

Thomas Jolly.

Mais si ces conservateurs ont aboyé en associant ces images à la Sainte-Cène, d'autres, certainement férus d'histoire de l'art, y ont plutôt vu une référence au tableau Le Festin des Dieux, peint au XVIe siècle par Jan Harmensz van Biljert.

Le Festin des dieux est un tableau réalisé par le peintre néerlandais Jan van Bijlert, vers 1635-1640. Il se trouve au musée Magnin à Dijon. Image: wikipédia

Où etiez vous quand… ?

Cependant, si cette soi-disant «reprise» du célèbre tableau de Léonard de Vinci représentant le dernier repas du Christ a choqué, c'est à se demander si ce n'est pas plutôt la présence de drag-queens et d'une imagerie queer qui dérange, plus que le simple fait d'avoir utilisé une imagerie jugée sacrée.

Et si derrière le blasphème, se cachait surtout l'homophobie? Puisque cette image du dernier repas a été utilisée un nombre incalculable de fois, que ce soit de manière publicitaire, dans la culture populaire ou encore de manière artistique, sans que cela offusque qui que ce soit.

La preuve en une vingtaine d'exemples:

Une publicité pour de la mort aux rats. Image: ads of the world

Une publicité pour un casino en ligne. Image: image: ads of the world

Une publicité pour la SPA italienne. Image: Ads of the World

Dans un épisode de South Park. Image: Comedy Centrale

Dans un épisode de That 70's Show Image: Fox

Dans le film Watchmen. Image: Warner Bros.

Dans un épisode des Simpsons. Image: Fox.

Pour la promo de la série Shameless. Image: Channel 4

Pour la promo de la série Les Sopranos.

Image: HBO

Pour la promo de la série Battlestar Galactica. Image: sify

Pour la promo de la série Dr. House. Image: Fox

Pour la promo de la série Lost.

Pour le jeu vidéo Far Cry 5. Image: Ubisoft

Pour l'affiche du film Expendables 2. Image: Lionsgate

Par le photographe Israélien Adi Nes. Image: Israel Museum of Jerusalem

Andy Warhol dans plusieurs œuvres. Image: Sothebys

Rappelons également que la notion de blasphème a été définitivement supprimée du droit français par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Cependant, il est vrai que dans une cérémonie olympique, la transgression n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus rassembleur, même si, personnellement, j'y vois surtout de l'audace, une qualité typiquement française.