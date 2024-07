De la Suisse à la chute: les 4 couacs de la cérémonie d'ouverture des JO

Le fantastique spectacle déployé par les organisateurs vendredi soir pour décapsuler les Jeux olympiques de Paris 2024 n'a pas laissé beaucoup de place aux erreurs. Taquins que nous sommes, nous en avons repéré quatre.

Plus de «Sport»

Les mauvaises langues redoutaient un show mou du genou, des blessés, une immense panne de courant, une tour Eiffel qui s'écroule, voire un attentat pour les plus catastrophistes. Rien de tout ça. Et le mot est faible. Vendredi soir, pour ouvrir les JO de Paris 2024, le metteur en scène Thomas Jolly et ses équipes ont sans doute offert la plus belle cérémonie d'ouverture de l'histoire récente des Jeux olympiques.

Céline Dion en bouquet final, le groupe de métal Gojira, en passant par Aya Nakamura en duo avec la Garde républicaine, le chanteur Philippe Katherine en slip et Lady Gaga en ouverture, Paris a fait très fort.

D'ailleurs, en parlant de Lady Gaga, avez-vous vu la petite galère vécue par l'un de ses danseurs?

Chute un peu gaga

Quand Lady Gaga, en bustier Dior et sequins roses, a entamé Mon truc en plumes du génial Zizi Jeanmaire, on a tout de suite compris que ça pouvait fonctionner. Deux folies douces et deux générations qui s'entrechoquent pour la beauté du symbole. Hélas pour l'un des danseurs de la star américaine, l'un des mouvements s'est moins bien déroulé que prévu. Paf, la chute.

Sol trempé par la pluie? Simple maladresse? Alors qu'il se trouvait à l'extrémité droite de l'écran de télévision, on aurait pu penser que cette gamelle sur les fesses passe inaperçue. Hélas, Internet est toujours là pour déterrer les petits détails gênants.

Anneaux renversés

Heureusement, ce ne sont que des anneaux et pas un logo composé de lettres. Malgré tout, le préposé au drapeau de la cérémonie, la personne qui a eu l'honneur (et la responsabilité) de l'installer, va sans doute passer quelques mauvaises nuits avant de pouvoir s'en remettre (et trouver un nouveau boulot?)

Hissé sur un mas situé au Trocadéro (oui, au cœur du déploiement et devant un milliard de téléspectateurs), le célèbre drapeau olympique a eu soudain le vertige en réalisant qu'il a été monté... à l'envers.

Drapeaux en forme

C'est le drame sans fin de ces quelques nations qui ne font rien comme tout le monde. Enfin, du moins leur emblème. Si l'écrasante majorité des drapeaux nationaux sont rectangulaires, une petite poignée d'irréductibles se font régulièrement saloper le fanion. On parle ici du Vatican, du Népal et... de la Suisse! Vendredi soir, notre délégation a dû ravaler son chauvinisme et parader sur la Seine avec un drapeau rectangulaire.

Pour la petite histoire, c'est l'entreprise française Doublet qui fut chargée de les fabriquer. On soupçonne donc qu'une grosse flemme (ou une envie de réduire les coûts?) s'est emparée de la chaîne de production. Sans rancune, les gars!

Et une couille...

Au beau milieu de la cérémonie, les spectateurs ont eu droit à un joyeux et magnifique bordel, sorte de discothèque géante à la gloire de la diversité. De quoi réveiller les mauvais élèves qui s'étaient endormis sur leur canapé et chatouiller les plus conservateurs. Sur le podium, des danseurs et danseuses, du fluo et du latex, de chouettes coupes de douille, des peaux nues, des chorégraphies éblouissantes et... des tenues très courtes.

Parfait pour réchauffer la soirée, mais aussi pour offrir l'opportunité à des parties du corps plutôt intimes de prendre l'air. Ce fut notamment le cas d'un testicule en mal de grands frissons, qui s'est discrètement échappé du mini-short de l'un des danseurs. Discrètement? Oui, mais pas pour les réseaux sociaux, qui ne ratent jamais une occasion pour braquer le projecteur là où il ne faut pas.

Au final, sur près de quatre heures de spectacle, les organisateurs s'en sortent plutôt bien avec ces trois petits couacs et cette (grosse?) couille.

Pas de quoi ternir la beauté de cette soirée.