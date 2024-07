Céline Dion a conclu un show magnifique de quatre heures, calibré à la perfection. Getty Images Europe

La cérémonie d'ouverture la plus grandiose de l'histoire des JO

Comment ça, vous étiez trop occupé à picoler à Paléo ou sur une terrasse au soleil pour vous taper les quatre heures de l'ouverture des JO de Paris? Pas d'excuses, traître! Ce vendredi 26 juillet, vous venez de louper la cérémonie la plus faramineuse de toute l'histoire des Jeux. Allez, laissez-nous vous résumer cette soirée, comme si on y était. Spoiler: beaucoup de drapeaux, de tableaux, de lyrisme... et de pluie.

A vingt minutes du lancement de la cérémonie, Lausanne brûle, Paris sèche ses larmes, il flotte tout ce qu'il peut sur la capitale française. Il en faudrait plus pour refroidir les ardeurs de Laurent Delahousse et de sa clique de France 2, chauds comme la braise et ravis, je cite, de «faire monter l'ambiance». On nous promet que le spectacle ne sera pas qu'un pétard mouillé. Mais un véritable feu d'artifices, de magnificence et de joie pétaradante.

Pendant qu'on sirote notre verre de blanc sur le balcon en nous disant que, décidément, on paie trop cher les journalistes chargés d'assurer les lives à la télé (comme ceux de watson, d'ailleurs), Laurent, Olivier, Alex et compagnie «vivent leur meilleure vie» et comblent l'attente en prodiguant leurs bons conseils (je cite: «On respire, on est bien»).

Et c'est parti le show

19h30 tapantes. Le festival commence. Musique dramatique, clip vibrant, et... Jamel Debbouze et Zizou (qui d'autres?) en guise d'entrée en matière dans un stade vide comme la mort. Ah, l'humour français. N'empêche que ça a du punch - même si on sent quand même la pointe d'inspiration chez les collègues britanniques. Manquerait plus que Louis XIV saute de son jet privé.

Un premier tableau qui s'achève sur un élégant jet de fumée bleu-blanc rouge. Ladies and gentlemen, nous sommes bien en France.

Et s'il y avait encore un doute, les clichés parisiens s'enchaînent. Pluie de croissants au beurre (non, on vous charrie), accordéon, Edith Piaf, Serge Gainsbourg et Claude-François pour vous servir. Le défilé des délégations se jette goulûment sur la Seine, ouvert par la délégation des réfugiés.

Amassés sur un bateau mouche qui menace de prendre la flotte, les athlètes de chaque pays font coucou en agitant fièrement leurs couleurs. C'est l'occasion d'étendre nos connaissances géographiques et de découvrir de nouveaux pays dont on ne soupçonnait pas l'existence.

Assez de révisions, que le spectacle commence. Encadrée d'une troupe de french cancan et/ou flamants roses et/ou pompons de lapin fluo, c'est Lady Gaga en bustier Dior qui ouvre le bal et la partie musicale, avec un français sooooo délicieusement américain ou un américain sooooo délicieusement frenchy. La star nous interprète avec brio Un truc en plumes de Zizi Jeanmaire (quoi d'autre?).

Un premier tableau avec, en prime, un premier danseur à se casser la figure. Bah, comme disait un certain Pierre de Coubertin, l'important, c'est de participer.

Le défilé de barques poursuit sa route, pendant que les quais de Seine de danseuses du moulin rouge. Enfin, rose. On est presque en train de nous demander si on n'a pas confondu les JO avec l'Eurovision, quand un nouveau tableau démarre. Synchronicité, un clip et un hymne entraînement à la gloire de Notre-Dame et LVMH, animés par quelque 420 danseurs qui font vibrer l'Ile de la Cité. Un show calibré, parfait, émouvant. Du grand spectacle.

Puis vient Liberté, tableau super rock'n'roll, avec nul autre que Gojira pour mettre le feu à la façade de la Conciergerie et décapiter Marie-Antoinette. Une mise en scène gigantesque, ponctuée par quelques galipettes au coeur de la Bibliothèque nationale de France. Fantastique.

Enfin, à la hauteur de l'Assemblée nationale, celle qu'on attendait tous. La seule et unique Aya Nakamura, vestale toute de dorée vêtue - et qui a tout de même trouvé le temps de modifier un poil les paroles de ses chansons Pookie et Djadja pour tendre un charmant doigt d'honneur à l'extrême-droite. Emmanuel Macron, de son côté, est transi.

Pendant ce temps, le mystérieux porteur de flammes, encore anonyme et toujours en vadrouille, poursuit tranquillement sa visite du Louvre (on a cru un bref instant à Stéphane Berne en plein tournage de Secret d'Histoire, et puis finalement, non).

Après une nouvelle salve de délégations (on a tendance à oublier qu'ils sont là, ces athlètes), ce sont les Minions qui déboulent. «Ils sont Français, il faut le rappeler», tient bon de préciser Laurent Delahouse. «C'est eux qui avaient piqué la Joconde.» La Joconde qui prend la flotte, d'ailleurs.

Pendant ce temps, sur le chat de la boîte, un collègue de la rédaction s'interroge.

«C'est quoi, le temps moyen d'une averse?»

Marianne, elle, n'a guère le temps de se poser la question ou de s'émouvoir de la pluie. Perchée sur le toit du Grand Palais, elle est trop occupée à ouvrir le tableau Sororité et de chanter la Marseillaise avec panache.

«Quelle émotion!», s'émeut Laurent Delahousse, tandis que dix statues d'or de grandes personnalités féminines oubliées - femmes de lettres, philosophes, politiciennes, cinéastes, pionnières, révolutionnaires ou encore aventurières - jaillissent de chaque côté de la Seine.

Boîte de nuit et drama queens

La cérémonie a commencé il y a déjà plus de deux heures, la nuit tombe, mais la pluie ne s'essouffle pas plus qu'un marathonien au bout de deuxième kilomètre. L'ambiance est effrénée. Festivité marque le huitième tableau, avec un défilé de mode géant sur la Passerelle Debilly. N'est pas patrie-mère de LVMH qui veut. Enfin, on s'en fout nous, l'une des créations est signée du doudou valaisan Kevin Germanier. Hop Schweiz!

Justement, en parlant d'elle, voilà enfin notre délégation suisse. Notre drapeau est un poil trop allongé, mais la fierté est là. Vous avez intérêt à nous apporter plus de neuf médailles, les gars.

21h50. Après le passage en fanfare de la délégation américaine, au tour de celle de la française - la plus grosse importante jamais envoyée aux JO - et l'ultime à faire son show, sur fond de Johnny Halliday et Daft Punkt (mais... qui d'autres?!!!). La météo n'a pas encore entamé le moral des troupes alors que le défilé de bateaux mouches vient d'atteindre son objectif: la tour Eiffel.

A ce stade, l'ambiance est en feu, des drag queens et danseurs multicolores se jettent sur la scène, euh, Seine, on est en trans, euh, transe. Bref! Vous avez pigé, on ne sait plus trop où on en est, c'est fou, c'est le bordel, ça brille et ça bouge de partout. L'Eurovision, à côté, c'est un mouroir. Sur le chat de watson, les messages fusent comme un feu d'artifice.

«Là, c’est rigolo, mais ils filment une boîte de nuit» Le quadra râleur et désabusé.

«Je suis plutôt d’accord» Le trentenaire littéraire perpétuellement ronchon.

«J'espère qu'on retrouve cette playlist demain sur spotify» La trentenaire toujours partante pour un apéro.

«Quand je vous entends pas au bureau, c’est ça que j’écoute» La trentenaire alcoolique et nostalgique des années 2000.

«Il pleut plus» Le quinqua pragmatique.

«Bel hommage à la Tektonik» Le quasi-quadra conservateur.

«C’est l’Arsenic à Lausanne. Manque des gens à poil» Le quadra râleur et désabusé.

«Le drone, ça fout la gerbe» Le quasi-quadra conservateur.

N'en déplaise au quadra râleur qui ne supporte pas Juliette Armanet, voici la Véronique Sanson 2.0 qui débarque pour apaiser quelque peu l'atmosphère. Suivie d'une cavalière de métal et d'argent filant à toute allure sur la Seine. Beyoncé? Ah non. Pour ça. il faudra attendre les JO 2028 de Los Angeles.

Yihaaaaaaa!

Un ultime clip émotionnel mêlant muscles, cuisses, sueur et testostérone, voilà l'ensemble des portes-drapeaux désormais réuni sous la tour Eiffel. La cavalière d'argent, drapeau olympique sur le dos, se profile pour apporter son trésor, sous les yeux d'un milliard de téléspectateurs - faudrait pas trébucher.

No pressure.

On vous passe les discours trop longs du président du Comité d'organisation, puis celui du Comité international olympique, ainsi que les bâillements des collègues, alors que s'ouvre la quatrième et dernière heure de cérémonie. Emmanuel Macron, lui, aura l'élégance de faire court:

«Je proclame ouverts les Jeux olympiques» Toujours efficace, cet homme.

Les ultimes porteurs de la flamme se transmettent le flambeau, parmi lesquels Zinédine Zidane, Raphaël Nadal, Serena Williams, Carl Lewis et Nadia Comăneci. Puis c'est à l'ex-tessiswoman Amélie Mauresmo de récupérer la flamme olympique, avant le basketteur Tony Parker et toute la fine fleur du sport français. Les yeux piquent de sommeil et la pression monte. Qui sera l'ultime transporteur de la flamme olympique? «Ah ça, ça n'arrête plus!» soupire-t-on sur France 2.

Enfin, le suspens s'achève. Teddy Riner et Marie-José Perec seront les derniers athlètes à récupérer la flamme pour s'avancer vers la vasque olympique. Une gigantesque montgolfière, clin d'oeil au premier ballon à hydrogène qui s'était envolé des Tuileries, le 1er décembre 1783.

En guise d'apothéose, c'est une Céline Dion, magistrale de grâce et de beauté, qui conclut cette cérémonie. Quatre ans après sa dernière performance publique. Les yeux piquent encore plus fort. Mais de grosses larmes, cette fois.

Médailles, records, exploits, polémiques ou scandales. Quoi que nous réservent ces Jeux Olympiques 2024, cette ouverture restera gravée à tout jamais dans l'histoire.