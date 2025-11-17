bien ensoleillé-1°
Un faux Pierre Garnier escroque une septuagénaire de 7000 euros

Une septuagénaire belge pense vivre une histoire d’amour avec Pierre Garnier et se fait escroquer de 7 000 euros.
L'escroc se fait passer pour Pierre Garnier, le gagnant de la saison 2023 de la Star Academy.Image: watson

Un faux Pierre Garnier lui fait croire à l'amour et l'escroque

Une septuagénaire belge pensait vivre une histoire d’amour avec le chanteur Pierre Garnier. L'escroc lui aurait soutiré au moins 7 000 euros.
17.11.2025, 15:0017.11.2025, 15:00
Sainath Bovay
Sainath Bovay

En Belgique, une femme d’une septantaine d’années est victime depuis 2024 d’une escroquerie sentimentale menée par une personne se faisant passer pour Pierre Garnier, le chanteur vainqueur de l’édition 2023 de la Star Academy.

Une histoire qui n'est pas sans rappeler celle de Anne, cette Française qui s'était fait dérober 830 000 euros par des brouteurs se faisant passer pour Brad Pitt.

A propos de cette sombre histoire:

Pourquoi tout le monde peut se faire avoir par le faux Brad Pitt

Selon le média SudInfo, elle aurait été approchée par l’escroc sur les réseaux sociaux, au sein d’un groupe de fans. Celui-ci aurait entamé avec elle une relation épistolaire afin d’instaurer un lien sentimental. Tombée sous son emprise, la septuagénaire lui aurait déjà versé plus de 7 000 euros.

«Elle est veuve, il la manipule sentimentalement»
Les proches de la victime

L’escroc aurait d’abord poussé sa victime à rompre les liens avec sa famille avant de commencer à lui soutirer de l’argent. La famille de la septuagénaire a depuis porté plainte et craint désormais qu’elle n’en arrive à contracter un prêt en son nom, risquant ainsi de s’endetter lourdement.

«Elle vit dans le froid, sans chauffage, mais continue à lui envoyer tout ce qu’elle a dès qu’elle reçoit sa pension. Il la dépouille de son argent»
Les proches de la victime

Les arnaques sentimentales font des milliers de victimes chaque année. Rien qu’en Suisse, environ 700 plaintes sont déposées chaque année, selon les derniers chiffres de la police. Un chiffre qui ne représente que la pointe de l’iceberg, car seule une petite partie des victimes de ces fraudes émotionnellement dévastatrices ose porter plainte.

Elle se fait voler 97 000 francs et voici la réponse des autorités suisses
