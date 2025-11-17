Un faux Pierre Garnier lui fait croire à l'amour et l'escroque
En Belgique, une femme d’une septantaine d’années est victime depuis 2024 d’une escroquerie sentimentale menée par une personne se faisant passer pour Pierre Garnier, le chanteur vainqueur de l’édition 2023 de la Star Academy.
Une histoire qui n'est pas sans rappeler celle de Anne, cette Française qui s'était fait dérober 830 000 euros par des brouteurs se faisant passer pour Brad Pitt.
Selon le média SudInfo, elle aurait été approchée par l’escroc sur les réseaux sociaux, au sein d’un groupe de fans. Celui-ci aurait entamé avec elle une relation épistolaire afin d’instaurer un lien sentimental. Tombée sous son emprise, la septuagénaire lui aurait déjà versé plus de 7 000 euros.
L’escroc aurait d’abord poussé sa victime à rompre les liens avec sa famille avant de commencer à lui soutirer de l’argent. La famille de la septuagénaire a depuis porté plainte et craint désormais qu’elle n’en arrive à contracter un prêt en son nom, risquant ainsi de s’endetter lourdement.
Les arnaques sentimentales font des milliers de victimes chaque année. Rien qu’en Suisse, environ 700 plaintes sont déposées chaque année, selon les derniers chiffres de la police. Un chiffre qui ne représente que la pointe de l’iceberg, car seule une petite partie des victimes de ces fraudes émotionnellement dévastatrices ose porter plainte.