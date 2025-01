A gauche: image prétexte. A droite: l'un des faux selfies de Brad Pitt utilisés pour piéger Anne, la victime. images: shutterstock x dr

Vous aussi vous auriez vidé votre compte pour Brad Pitt

A l'instar de Anne, qui pensait entretenir une relation avec Brad Pitt, les victimes des «brouteurs» sont loin d'être dénuées de bon sens. Les fraudeurs jouent sur les sentiments de leurs victimes en utilisant des mécanismes psychologiques complexes pour parvenir à gagner leur confiance...et leur amour. Décryptage.

Annie Lecompte / the conversation

Un article de The Conversation

Une escroquerie amoureuse hors norme fait le tour de la planète ces jours-ci, suscitant des railleries envers la victime, accusée de naïveté extrême.

Si vous n'avez pas suivi 👇

L'histoire d'Anne, une Française âgée d'une cinquantaine d'années, a été diffusée sur TFI dimanche. Elle raconte avoir versé 830 000 euros (1,2 million de dollars) à des escrocs se faisant passer pour un Brad Pitt amoureux d'elle et malade. Ils envoyaient de faux selfies, générés par l'intelligence artificielle.

Anne est aujourd'hui ruinée et a fait trois tentatives de suicide. Le reportage a depuis été retiré de toutes les plates-formes par TF1 en raison de cette vague de harcèlement.

Pourtant, les recherches montrent que les victimes de fraude amoureuse ne sont pas aussi dépourvues de jugement qu'on pourrait le croire.

Au contraire, une grande partie d'entre elles ont reçu une éducation supérieure.

En tant qu'experte dans le domaine des fraudes technologiques, je tenterai de mettre en lumière le schéma type d'une fraude amoureuse et d'exposer les facteurs psychologiques qui rendent les victimes vulnérables à ce type d'arnaque.

Vous vous inquiétez pour vous ou l'un de vos proches? Parlez-en et faites-vous aider 24 heures sur 24, c'est confidentiel et gratuit:

La Main Tendue (adultes, 24/7) au 143

Pro Juventute (jeunes, 24/7) au 147

Urgences médicales au 144

stopsuicide.ch

Une arnaque qui exploite les émotions

La fraude amoureuse, également appelée arnaque sentimentale, est une forme d'extorsion qui exploite les émotions humaines. Les fraudeurs utilisent des relations sentimentales fictives, souvent créées en ligne, pour soutirer de l'argent ou des biens à leurs victimes. Selon le Centre antifraude du Canada, 1 420 signalements de fraude amoureuse ont été recensés en 2022, représentant des pertes totales de 59 millions de dollars.

Bien que ce type d'escroquerie touche autant les hommes que les femmes, les victimes partagent souvent des profils psychologiques et comportementaux similaires.

Comment opèrent les fraudeurs ?

Malgré la diversité des stratégies employées, les escroqueries sentimentales suivent souvent un schéma prévisible.

Contact initial

Le fraudeur initie le contact sur des sites de rencontre ou des réseaux sociaux. Sous une identité fictive soigneusement construite, il affiche un statut social valorisant et se présente comme résidant à l'étranger ou étant souvent en déplacement. Cette mise en scène permet d'éviter les rencontres en personne tout en renforçant sa crédibilité.

Changement de plate-forme

Le fraudeur propose à la victime de poursuivre la conversation sur une autre plate-forme, dans le but de la détourner du site de rencontre ou du réseau social initial. Ces sites ou réseaux sociaux peuvent en effet supprimer son profil, réduisant ainsi ses chances de mener sa fraude à terme.

Impossibilité de rencontre en personne

Les excuses pour éviter une rencontre physique sont nombreuses, que ce soit un voyage, des obligations professionnelles ou encore des problèmes familiaux. Aujourd'hui, grâce aux avancées technologiques, certains fraudeurs utilisent des outils d'intelligence artificielle pour créer des fausses images ou imiter des voix, rendant leurs manipulations encore plus sophistiquées. Ce fut le cas pour Anne, mentionnée en début d'article.

Construction de la confiance

Le fraudeur cherche à séduire sa victime à travers des échanges fréquents et attentionnés. Il use de messages ou de poèmes romantiques, d'appels réguliers, voire d'envois de petits cadeaux. Ce «love bombing» crée un attachement émotionnel intense, rendant la victime plus vulnérable à ses demandes ultérieures.

Sollicitation d'argent

Qu'il s'agisse de prétendus problèmes financiers ou de santé, le moment finit inévitablement par arriver où le fraudeur, une fois la confiance instaurée, sollicite un transfert d'argent. Les premières demandes, généralement modestes pour ne pas éveiller les soupçons, augmentent progressivement.

Menaces et manipulation

Si la victime commence à exprimer des doutes et refuse de répondre aux demandes de transferts d'argent, le fraudeur peut parfois recourir à des menaces, allant jusqu'à évoquer la fin de la relation. Il adopte alors un ton dur, voire offensant, cherchant à déstabiliser émotionnellement la victime pour la contraindre à céder.

Facteurs psychologiques sous-jacents

L'arnaque amoureuse fait partie de la famille des fraudes par marketing de masse, une catégorie de fraudes qui englobent tout acte trompeur qui vise à faire en sorte de soutirer des sommes d'une victime par des moyens fallacieux ou trompeur.

Les victimes de ce type de fraude sont bien souvent des gens à la recherche de sens, qui sont vulnérables émotionnellement.

Elles présentent généralement une personnalité davantage impulsive mais également bienveillante. Elles présentent davantage de confiance dans l'autorité, et sont plus enclines à se conformer aux demandes perçues comme provenant de figures d'autorité (réelles ou fictives).

Les victimes présentent un fort besoin de cohérence avec leurs engagements précédents, ce qui peut les pousser à maintenir une interaction avec le fraudeur, même en présence de doutes.

La fraude amoureuse, bien qu'elle suscite moqueries et incompréhension, repose sur des mécanismes psychologiques complexes qui exploitent la confiance, les émotions et la vulnérabilité des victimes. En comprenant ces dynamiques, il devient possible de sensibiliser et de mieux protéger les individus face à ces escroqueries sophistiquées, devenues omniprésentes dans notre monde connecté.

Cet article a été publié initialement sur The Conversation. Watson a changé le titre et les sous-titres. Cliquez ici pour lire l'article original.