Ces robots prouvent l'avancée technologique de la Chine

A l'occasion de la grande soirée organisée pour le réveillon du Nouvel An chinois, la télévision nationale CCTV a offert une démonstration des avancées technologiques du pays en matière de robotique et d’intelligence artificielle.

Suivie par 600 millions de téléspectateurs, la soirée de gala de la télévision nationale, CCTV, tenue à l'occasion du réveillon du Nouvel An lunaire, est l’émission nationale la plus suivie de la planète. Cette soirée a été l'occasion pour le pays de montrer à quel point il est à la pointe en matière de robotique et d’intelligence artificielle.

En 2025 déjà, une quinzaine de robots en veste rouge faisait tournoyer des tissus lors d'une danse traditionnelle. Une année plus tard, un gap impressionnant a été franchi. Alors qu'elle se limitait à de simples mouvements l'an dernier, la nouvelle chorégraphie présentée par ces machines humanoïdes s'est métamorphosée en véritable art martial.

Les téléspectateurs ont ainsi pu observer la troupe de robots humanoïdes réaliser tous les mouvements classiques du kung-fu avec une agilité et une rigueur déconcertantes. La démonstration incluait coups de poings et coups de pied circulaires, saltos et autres sauts d’obstacles, ainsi qu’un maniement du nunchaku digne de Bruce Lee.

Ils pratiquent même la boxe:

Depuis le début des années 80, avec l’arrivée des téléviseurs dans les foyers chinois grâce aux réformes économiques, la soirée du Nouvel An diffusée par la télévision publique nationale s'est imposée comme un événement incontournable.

Récemment, le programme a attiré plus de 600 millions de téléspectateurs, sans compter ceux qui le visionnent sur les plateformes en ligne ou qui en suivent des extraits sur les réseaux sociaux. A titre de comparaison, le Super Bowl, aux Etats-Unis, rassemble environ 125 millions de spectateurs, avant de trouver également sa place sur les réseaux sociaux.

L'émission du Nouvel An rassemble également des vedettes comme l’Américain John Legend ou encore Lionel Richie, qui a interprété We Are the World aux côtés de l’acteur Jackie Chan, ainsi que diverses performances et des sketchs humoristiques. Le clou du spectacle reste néanmoins cette démonstration d'art martial.

Avec autant de visibilité, cet événement majeur est une vitrine en or pour les entreprises chinoises, comme Unitree, un groupe de la tech basé à Hangzhou qui développe, construit et vend des robots quadrupèdes ainsi que deux robots bipèdes humanoïdes. L'entreprise aurait, selon la presse chinoise, dépensé 100 millions de yuans (12 millions de francs) pour présenter ses robots pratiquant le kung-fu.