Elle est le pire cauchemar des arnaqueurs

L'opérateur de téléphonie mobile O2 a mis au point une IA ressemblant à un être humain qui répond en temps réel aux appels des fraudeurs et leur fait ainsi perdre leur temps.

Daisy est le cauchemar de tout escroc téléphonique. Mais Daisy n'est pas faite de chair et de sang. Daisy est une IA qui a été développée pour mener de manière autonome des conversations avec des escrocs au téléphone et les garder en ligne le plus longtemps possible afin de leur faire perdre leur temps. En effet, plus l'IA entraîne les escrocs dans des conversations sans intérêt, moins ils peuvent harceler les vraies personnes, voire les dépouiller de leurs économies.

Daisy a été développée par l'opérateur de télécommunications britannique O2. L'IA a été entraînée pour faire croire aux escrocs qu'ils ont trouvé la victime parfaite. Daisy joue donc la senior au grand cœur et sans méfiance pour correspondre aux préjugés des criminels. En réalité, elle se moque d'eux en leur parlant de sa famille dans les moindres détails, en évoquant sa passion pour le tricot ou en leur donnant des coordonnées bancaires inventées.

Selon O2, l'IA entraîne les criminels dans des conversations interminables qui peuvent durer 40 minutes avant que les appelants ne raccrochent, exaspérés. Et contrairement aux arnaqueurs téléphoniques, Daisy ne se fatigue jamais, travaille 24 heures sur 24 et peut bavarder simultanément avec autant d'escrocs qu'elle le souhaite.

Daisy serait en service depuis quelques semaines. Pour qu'elle soit appelée, les numéros de téléphone correspondants seraient ajoutés à des listes de cibles prétendument intéressantes utilisées par ces escrocs.

Selon O2, Daisy ne se contente pas de combattre les escrocs téléphoniques avec leurs propres armes. Elle contribue également à dévoiler les tactiques courantes des fraudeurs. Ce qui permet à l'opérateur de mieux protéger ses clients contre les stratagèmes sans cesse renouvelés des escrocs.



L'IA a été formée avec l'aide de Jim Browning, un développeur nord-irlandais et spécialiste de la lutte contre les arnaques, connu sur YouTube pour ses actions contre les escrocs téléphoniques. Il s'est fixé pour objectif, il y a plusieurs années, de traquer et d'identifier ces fraudeurs. En 2020, il a fait les gros titres en piratant un centre d'appels en Inde spécialisé dans les arnaques téléphoniques. Browning avait infiltré le système de surveillance du groupe criminel, ce qui lui a permis d'observer leurs activités en temps réel.

