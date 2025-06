Ce lexique va vous aider durant vos vacances en Italie

Un casse-croûte rapide ou un menu quatre plats accompagné de bon vin? Pour trouver ce que l'on cherche en Italie, il faut connaître les différents types d'établissements. Présentation.

Helen Albrecht / t-online

Les vacances en Italie ne riment pas seulement avec soleil, mer bleue et visites culturelles, elles offrent aussi un large choix en matière de gastronomie. Mais au moment de passer à table, une question revient fréquemment: trattoria, osteria ou plutôt ristorante? Quelles sont en fait les différences?

Les trois appellations promettent une cuisine typique. Elles se distinguent toutefois nettement par leur style, leur offre et leur prix. Connaître ces subtilités vous aidera à mieux planifier votre prochain séjour.

Ristorante, le classique du haut de gamme

En Italie, le ristorante correspond à la catégorie d'établissement la plus formelle. Il propose en générale une longue carte avec l'ordre classique des plats italiens - l'entrée («antipasto»), le «primo piatto» (pâtes ou risotto) puis le «secondo piatto» (viande ou poisson) et le dessert, le café et le digestif.

La clientèle peut par ailleurs s'attendre à une carte des vins bien fournie et à un service professionnel. L'ambiance, elle, varie: élégante, avec des serviettes en tissu, des tables nappées ou plus décontractée. Voilà pourquoi on y pratique des prix supérieurs à ceux d'une trattoria ou d'une osteria.

Trattoria, familiale, terre à terre, chaleureuse

Comparée au ristorante, l'atmosphère de la trattoria semble nettement plus détendue. Elle est souvent gérée en famille, et propose une nourriture maison et plutôt simple. La carte se veut plus restreinte et se concentre bien souvent sur les spécialités locales. On y retrouve la succession des quatre plats, à choix. Les prix sont nettement plus abordables que dans un ristorante.

Osteria, autrefois un bar à vin, aujourd'hui un établissement rustique

L'osteria était à l'origine une simple taverne où l'on servait principalement du vin. Aujourd'hui, elle fait en quelque sorte office «d'auberge du coin». Le vin y joue certes encore souvent un rôle central, mais on peut aussi commander des plats simples. La plupart du temps, le menu est écrit à la main sur des tableaux ou suggéré de vive voix. Tout comme dans les trattorias, les prix restent abordables.

Autres catégories

Outre ces trois-là, on peut encore mentionner:

La pasticceria , une pâtisserie où l'on peut déguster des douceurs, dont des cannoli ou des biscotti, souvent accompagnées d'un espresso ou d'un chocolat chaud.

, une pâtisserie où l'on peut déguster des douceurs, dont des cannoli ou des biscotti, souvent accompagnées d'un espresso ou d'un chocolat chaud. La gelateria et son vaste choix de glaces, des parfums classiques aux plus originaux. La glace italienne est considérée comme la meilleure au monde.

et son vaste choix de glaces, des parfums classiques aux plus originaux. La glace italienne est considérée comme la meilleure au monde. Dans une paninoteca , on trouve des petits pains chauds, appelés «panini caldi». Ils sont garnis de charcuterie, de fromage ou de thon. La fameuse focaccia, un pain plat, fait également souvent partie de l'assortiment.

, on trouve des petits pains chauds, appelés «panini caldi». Ils sont garnis de charcuterie, de fromage ou de thon. La fameuse focaccia, un pain plat, fait également souvent partie de l'assortiment. L'enoteca ou vineria: on y déguste une belle palette de vins nationaux et internationaux, accompagnés de tapas ou d'en-cas.

Quel est le pourboire habituel en Italie?

Dans les restaurants italiens aussi, il est de coutume de laisser un pourboire. 5 à 10% du montant de l'addition suffisent. Si celle-ci porte la mention «coperto», le service, les couverts et le pain ont déjà été facturés. Pas besoin donc de rajouter une bonne main. Pour les autres services ou types d'établissements, le pourboire est plutôt inhabituel.

Traduit de l'allemand par Valentine Zenker