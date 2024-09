On aime les montages photo claqués? Oui. Image: Shutterstock

Deux des meilleures pizzerias européennes sont en Suisse

Le 50 Top Pizza a dévoilé son classement annuel des meilleures pizzerias d'Europe. Parmi elles, deux se situent en terre helvétique et pas qu'en Suisse allemande.

Lia Perbo

Plus de «Divertissement»

Il y a ceux qui ne jurent que par la pizza du «bistrot de village» dont les propriétaires n'ont jamais entendu parler de Tiktok. Il y a également ceux qui font la queue devant l'établissement branché de la ville pour y manger la meilleure pizza selon les influenceurs locaux.

Et puis il y a ceux qui cherchent une évaluation plus ou moins objective. Ils trouveront leur bonheur dans le 50 Top Pizza. Chaque année, des experts désignent les 50 meilleures pizzerias européennes.

Et attention, ce n'est pas un exercice pris à la légère. Comme la pizza est une religion pour certains, les restaurants sont évalués sur la base de sept caractéristiques:

Le goût de la pizza

Les produits utilisés

Le service

L'ambiance

L'équipement

Le temps d'attente

Le choix de vin, de bière et d'autres boissons

Le top 10 des meilleures pizzerias d'Europe*

Aparté avant de commencer: ne cherchez pas les restaurants italiens dans ce classement. Si l'Italie fait partie du classement mondial, ce n'est pas le cas du 50 Top Pizza pour l'Europe.

Napoli on the Road – Londres

Image: instagram napoliontheroad

Ce n'est pas en Italie, mais à Londres que l'on peut déguster la prétendue meilleure pizza d'Europe. Au Napoli on the Road, le chef Michele Pascarella concocte des pizzas napolitaines avec une «note moderne». Selon les experts en pizzas, celles-ci convainquent par leur pâte fermentée, une «croûte marquée», des ingrédients de qualité supérieure ainsi qu'une texture «qui passe sur la langue». De plus, les pizzas seraient très digestes.

Sartoria Panatieri – Barcelone

Rafa Panatieri et Jorge Sastre préparent la meilleure pizza de Barcelone. Image: 50toppizza.it

Un peu plus au sud, à Barcelone, se trouve la deuxième meilleure pizza d'Europe. Rafa Panatieri et Jorge Sastre misent sur le «farm to table» et n'utilisent, selon leurs propres dires, que des produits sélectionnés à la main. Ils doivent leur bonne note non seulement à l'excellent goût de leurs pizzas, mais aussi à l'atmosphère accueillante du restaurant et à l'hospitalité chaleureuse du personnel.

Via Toledo Enopizzeria – Vienne

Ce resto ne s'adresse pas à ceux qui aiment les pizzas de village. Image: instagram viatoledo_vienna

Si vous souhaitez que votre pizza soit servie avec une touche de luxe, Francesco Calò est le bon endroit à Vienne. Son restaurant est un élégant mélange de Belle Epoque et d'ambiance napolitaine. Nous vous recommandons tout particulièrement le voyage de dégustation La Mano, où les morceaux de pizza sont présentés sur une assiette en forme de main.

50 Kalò – Londres

Au 50 Kalò, les clients peuvent observer les pizzaiolos en train de faire tourner la pâte. Image: google rezensionen

C'est à nouveau à Londres que se trouve le quatrième meilleur restaurant de pizzas d'Europe. Le nom 50 Kalò, qui signifie à peu près «bonne pâte», est tout un programme. Ici aussi, on trouve des pizzas napolitaines avec des bords de pâte souples et moelleux.

Baldoria – Madrid

Amen. Image: 50toppizza.it

L'intérieur coloré et accueillant du Baldoria à Madrid fait déjà plaisir à voir. Mais les pizzas servies dans les assiettes colorées sont également très convaincantes, selon le Top 50 Pizza. La Marinara, en particulier, est vantée en termes élogieux: avec juste la bonne quantité de tomates et d'origan, elle est «parfaite».

Pizza Zulu – Fürth

Pizza Zulu est une oasis napolitaine en Allemagne. Image: screenshot google rezensionen/pizza zulu

Pizza Zulu à Fürth est un retour aux couleurs et aux parfums des ruelles napolitaines, mais en Allemagne. Les clients mangent dans une salle à manger spacieuse avec des fours visibles et un personnel attentif. De plus, malgré la grande popularité de l'établissement, il n'est jamais nécessaire d'attendre longtemps.

Imperfetto – Puteaux

L'Imperfetto à Puteaux, dans la banlieue parisienne. Image: google rezensionen/imperfetto

Cette pizzeria est sur toutes les lèvres en Île-de-France, près de Paris. La carte propose un vaste choix de pizzas traditionnelles et créatives. Parmi ces dernières, on trouve par exemple la Tributo garnie de pesto de brocoli, de fior di latte, de stracciatella, d'anchois et d'olives taggiasca - un must absolu selon 50 Top Pizza.

Nnea – Amsterdam

C'est pas de la cuisine, c'est de l'amour. Image: instagram/nnea_ams

Une atmosphère intime, un design minimaliste, une vue ouverte sur le four - voilà ce qui fait la force du Nnea à Amsterdam. Bien entendu, l'expérience gustative est également convaincante: fine, moelleuse et parfaitement cuite. Le menu est classique et rectiligne et ne propose que neuf sortes de pizzas avec des ingrédients soigneusement sélectionnés.

La Balmesina – Barcelone

Image: instagram la_balmesina

La Balmesina ne désemplit pas, que ce soit à midi ou le soir. C'est sa recette de pâte exceptionnelle qui a rendu la pizzeria célèbre: pour celle-ci, le restaurant utilise exclusivement de la farine complète et la laisse fermenter pendant au moins 72 heures avec un starter de biga. Le résultat est manifestement très bon et la qualité n'a pas diminué malgré le nombre de visiteurs.

Fratelli Figurato – Madrid

Les frites et les saucisses sur la pizza, c'est disruptif. instagram fratellifigurato

Qu'une pizzeria proposant des frites et des saucisses en guise de garniture se retrouve dans le top dix des meilleures pizzerias de tout un continent peut paraître irritant. Mais il est évident qu'une visite chez les frères Figurato en vaut la peine. Selon 50 Top Pizza, les propriétaires ont redéfini la pizza napolitaine à Madrid. Avec une ambiance jeune, des ingrédients de qualité et un excellent service, cette pizzeria est un must.

Classement des meilleures pizzerias de Suisse

Da Pone – Zurich

instagram dapone.ch

On trouve aussi de bonnes pizzas dans notre petite Suisse. L'une d'entre elles a réussi à se hisser dans le classement. Elle s'appelle Da Pone et elle se situe à Zurich où le Napolitain Francesco Pone enchante les clients avec son savoir-faire. Il aurait appris le métier auprès de l'un des meilleurs pizzaiolos de Naples, ce qui lui vaut la 42e place du classement. Situé directement au bord de la Limmat, l'établissement qui abritait autrefois le San Gennaro invite à la détente.

Kytaly – Genève

Le Kytaly de Genève s'est inspiré du meilleur pizzaiolo du monde. Image: instagram/kytaly

Mi-bar, mi-pizzeria, tel est le concept du deuxième établissement suisse du palmarès, classé à la 43e position. Situé à quelques pas du quartier des banques, le restaurant propose des pizzas inspirées par le pizzaiolo primé Franco Pepe.

Les meilleures pizzas du monde

Una Pizza Napoletana, New York, Etats-Unis Diego Vitagliano Pizzeria, Naples, Italie I Masanielli – Francesco Martucci, Caserta, Italie The Pizza Bar On 38th, Tokyo, Japon Confine, Milan, Italie Napoli on the Road, Londres, Royaume-Uni Tony's Pizza Napoletana, San Francisco, Etats-Unis I Tigli, San Bonifacio, Italie Sartoria Panatieri, Barcelone, Espagne 50 Kalò, Naples, Italie Seu Pizza Illuminati, Rome, Italie Leggera Pizza Napoletana, São Paulo, Brésil Crosta Pizzeria, Makati, Philippines Pizzeria Beddia, Philadelphie, Etats-Unis Via Toledo Enopizzeria, Vienne, Autriche Risto Pizza, Tokyo, Japin I Masanielli – Sasà Martucci, Caserta, Italie Dry Milano, Milan, Italie La Notizia, Naples, Italie Ribalta, New York, Etats-Unis



Vous trouverez la liste complète ici.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)

Il passe son temps à énerver les Italiens

Vidéo: watson

En Suisse, on sait aussi faire des fromages❤️