Vidéo: watson

Il a failli gâcher la fête

Lors d’un festival de musique électro à Turin, le DJ set de Carl Cox a été interrompu lorsqu’un festivalier a grimpé sur une structure du site, se retrouvant à une hauteur vertigineuse.

Du 5 au 7 juillet 2024 s’est tenue la onzième édition du Kappa FuturFestival à Turin, en Italie. Un festival entièrement dédié à la musique électronique, accueillant des légendes internationales de la scène électro tels que Jeff Mills, The Blaze, Diplo, Nina Kraviz, Floating Points ou encore Carl Cox. L’événement s'est déroulé dans le célèbre parc Dora, une friche post-industrielle où trônaient autrefois d’immenses usines, dont il ne reste aujourd’hui que de majestueuses colonnes d’acier.

Et c’est sur l’un de ces vestiges industriels que s’est déroulé l’incident ayant coûté à Carl Cox l'interruption de son set, dimanche. Un festivalier s’est en effet mis en tête d’escalader une structure métallique, atteignant une hauteur relativement impressionnante. L’incident a également écourté la prestation de l’artiste suivant, Mau P, qui n’a pu jouer que 30 minutes. Les secours sont rapidement intervenus pour faire redescendre l’individu en toute sécurité.

Le Kappa FuturFestival est l’un des festivals électroniques les plus importants d’Europe, attirant la crème de la scène mondiale dans un cadre atypique, entre nature et décor industriel post-apocalyptique. Le parc qui l’accueille abrite en effet les vestiges d’un immense entrepôt d’une ancienne usine sidérurgique, où Fiat produisait autrefois la matière première pour les composants de ses voitures. Avec six scènes et 135 DJs programmés, ce sont près de 120 000 festivaliers qui s’y sont rendus, selon le journal italien La Stampa.