Trois des 9 mystérieux porteurs de flamme pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024 sont des Suisses. instagram

On sait enfin qui se cachait sous ce masque et surprise! Il y a des Suisses

Si vous avez regardé la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, vous vous souvenez probablement du mystérieux porteur de flamme masqué. Ils étaient en fait plusieurs et trois d'entre eux sont des Romands - dont un de la Chaux-de-Fonds. C'est niche!

La Suisse n'a peut-être pas brillé lors de ces Jeux d'été (8 médailles au compteur), mais elle a assuré le spectacle lors de la cérémonie d'ouverture qui a réuni 1 milliard de téléspectateurs dans le monde.

Souvenez-vous, entre la présentation des délégations et les moments musicaux, un mystérieux personnage masqué à l'allure d'Assassin's Creed sautait sur les toits de Paris. Mais au lieu d'une épée, il portait la flamme olympique. Trois de ces neuf athlètes sont suisses (les six autres sont français dont une femme). Et pas des Suisses allemands. Des Romands bien de chez nous. Ils s'appellent Caryl Cordt-Moller, Maxime Renaud et Guillaume Larrazabal et ils viennent respectivement de Genève, La Chaux-de-Fonds et Genève. Les six autres sont français. RTS les a rencontrés. Dans une vidéo postée sur Instagram, ils racontent:

Devinez lequel vient de La Chaux-de-Fonds? Un indice: il porte un chapeau de pêche. Image: instagram rtsinfo

«On est des athlètes de parkour professionnels et ça fait plus de dix ans qu'on s'entraîne» Caryl Cordt-Moller

«Le costume était super complexe. Il avait plein de couches, ça prenait du temps pour s'habiller» Maxime Renaud

Leur difficulté avant la cérémonie d'ouverture: rester le plus discret possible. Ce n'est qu'à la fermeture des Jeux paralympiques qui a clôturé l'ensemble des Jeux que les trois Suisses ont pu faire tomber le masque.

«On était sous un contrat de confidentialité qui était assez stressant» Maxime Renaud

Il y a quelques jours, les trois Romands ont partagé sur leur Instagram respectif des photos et des vidéos des coulisses du tournage. On voit par exemple Maxime Renaud sur un toit de Paris, s'entraîner pour une prise, avec dans la main, non pas la flamme, mais une flamme de fortune bricolée avec des bouteilles en plastique. Si vous avez peur du vide, ne scrollez pas trop sur leur compte, certaines vidéos postées vous donneront des fourmis dans les mains.

Maxime Renaud lors d'un entrainement sur les toits de Paris. Image: instagram gui_move

Et si vous vous posez la question, non, aucun des trois n'a passé la flamme à Zidane, une «déception» pour Guillaume Larrazabal.

Caryl Cordt-Moller a quand même eu une photo avec Tom Cruise. Image: instagram carylcordtmoller

La scénographie de cette cérémonie d'ouverture mise en scène par Thomas Jolly a permis de mettre un coup de projecteur sur le parkour, un sport avec peu d'opportunités professionnelles en Suisse, comme le relève Caryl Cordt-Moller.

«La Suisse, réveillez-vous! Il y a du parkour, il y a des talents chez vous» Maxime Renaud

La discipline n'est pas encore olympique, mais elle progresse même si la professionnalisation des athlètes reste marginale.

En Suisse, la discipline a intégré à la Fédération de gymnastique en 2020 et chaque année sont organisés les Swiss Parkour Series, une compétition en plusieurs étapes qui représentent le billet d’entrée pour la Coupe du monde de parkour.

Plusieurs salles dédiées à ce sport ont également ouvert ces dernières années, notamment à Morges, Lausanne et dernièrement, à Yverdon-les-Bains.

