«No Mercy»: Un jeu porno extrême est en libre accès en Suisse



Accessible en Suisse, le jeu No Mercy glorifie la haine des femmes, le viol et l’inceste. Malgré l’indignation, la plateforme Steam continue de l’héberger sans restriction majeure. Même en Suisse.

Steam, l’une des plus grandes plateformes de jeux vidéo, compte environ 132 millions d’utilisateurs actifs chaque mois. Récemment, un nouveau jeu pornographique y est apparu, provoquant une vive inquiétude.

Le jeu, intitulé No Mercy (ce qui signifie Pas de pitié), est un jeu en 3D développé par Zerat Games et ne s'adresse qu'au plus de 18 ans. Le problème? Steam est accessible dès 12 ans, ce qui signifie qu’aucune barrière technique n’empêche les plus jeunes de le télécharger - à moins que les parents aient activé un contrôle parental strict.

Qu'y a-t-il dans ce jeu?

Dans le jeu, l’utilisateur incarne un homme qui agresse sexuellement plusieurs femmes de sa famille, y compris sa mère et sa tante.

La description officielle du jeu et des avertissements destinés aux joueurs adultes ne laissent toutefois aucun doute sur la nature du contenu. Voici des extraits de la description du contenu fournie par les développeurs:

Ce n'est PAS une histoire d'amour ordinaire.

Après avoir surpris ta propre mère en train de tromper ton père, tu prends conscience du vrai visage des femmes. Mais ta mère n'est pas une femme au foyer ordinaire: elle cache un sombre secret qui la hante depuis des années.



C'est maintenant ton tour de découvrir ce secret, de la faire chanter, de la mettre à nu et de reconstruire ta famille selon tes propres idées. Approprie-toi cette famille.



Dans ce jeu, tu deviendras soit le pire cauchemar de toutes les femmes... soit, plus précisément, la meilleure bite qu'elles n'auront jamais eue. Ton objectif est simple: ne laisse aucune chatte non baisée, car c'est la seule chose qu'elles veulent toutes.



N'accepte aucun refus: nique ta mère, nique ta tante et nique même la mère de ton pote. Pourquoi pas?

Dans la description du contenu, le développeur indique également que le jeu implique de l'inceste et des «relations sexuelles non consenties», en clair des viols.

Jeu disponible malgré tout

Le jeu est bel et bien disponible en Suisse. Une rapide recherche sur Steam montre qu’il ne s’affiche pas directement si les restrictions d'âge sont activées, mais sinon il peut être téléchargé pour 12 dollars américains. C'est encore plus facile de tomber dessus via un moteur de recherche dans un navigateur.

Un utilisateur de Steam a laissé un avis relayé par l'organisation Collective Shout:

«Ce jeu ne se contente pas de présenter des scènes pornographiques profondément dérangeantes mêlant viol et inceste comme un divertissement. Il promeut aussi des stéréotypes masculins nuisibles, centrés sur la violence et la domination.»

Avec des phrases comme «prends ce qui t’appartient» et «n’accepte aucun refus, le jeu renforce l’idée selon laquelle les hommes ont un droit de propriété sur le corps des femmes. Il incite les joueurs à «posséder» et «soumettre» les femmes. De plus, le viol et l’humiliation y sont présentés comme des châtiments acceptables pour des femmes «désobéissantes».

Suite à ce commentaire, l’organisation Collective Shout et d'autres ont œuvré pour faire interdire le jeu. De fait, il a été retiré des recherches Steam au Canada, en Australie et au Royaume-Uni. Il est donc «désindexé» par Steam dans ces pays, mais demeure achetable.

«La politique ferme les yeux, c'est dangereux»

En Suisse aussi, le jeu et toute la thématique autour de la manosphère font réagir. Comme Cédric Wermuth, coprésident du PS, l'a déclaré à watson, il a déjà prévu de s'y opposer:

«Cette manosphère m'inquiète beaucoup. Elle a une influence considérable sur les jeunes hommes et sur leur perception des femmes. Jusqu’ici, la politique ferme les yeux, ce qui est extrêmement dangereux. Nous devons nous y attaquer. Surtout si cette 'tendance' absurde semble maintenant se répandre dans le milieu du jeu.»

Le jeu No Mercy semble s’inscrire dans la tendance de la manosphère. Ce terme désigne un ensemble de communautés masculines en ligne — sur des forums comme Reddit, YouTube, Instagram ou Telegram — où se propage un discours hostile envers les femmes, le féminisme, et l’égalité.

Leur pensée s’articule souvent autour de la théorie de la pilule rouge, empruntée au film Matrix. Avaler la pilule rouge signifierait ici «ouvrir les yeux» sur ce que ses adeptes décrivent comme la domination féminine dans la société. Ils prétendent ainsi révéler une prétendue oppression des hommes par le féminisme, en dénonçant des femmes manipulatrices et responsables de tous les malheurs masculins.

Récemment, la série Netflix Adolescence a exploré ce phénomène. Elle raconte l’histoire de Jamy, un adolescent apparemment ordinaire, accusé du meurtre d’une lycéenne. Rapidement, l’enquête révèle son immersion dans la manosphère et l’idéologie incel. (avec jah)