Skims commercialise une collection de ski avec The North Face. instagram kimkardashian

Le ski version Kim Kardashian, c'est ça

La marque Skims de la star s'associe à The North Face pour une collection limitée de vêtements de ski et d'après-ski. Megève, Verbier, Crans-Montana... c'est pour vous, les gars.

Plus de «Divertissement»

Elle a commencé comme une marque de combinaisons gainantes, puis de sous-vêtements, puis de legging et autres vêtements sportifs, de pyjamas, de maillots de bain et finalement de sous-vêtements pour hommes. Elle a collaboré avec Fendi, l'équipe féminine américaine de natation, et elle est désormais partenaire officielle de la NBA. Skims est partout et rien ne semble arrêter sa créatrice Kim Kardashian dans son ascension.

Désormais, elle s'attaque au monde de la montagne. En tant que bimbo vivant à Los Angeles, Kim Kardashian ne pouvait décemment pas lancer une collection toute seule, ça n'aurait pas été crédible, personne n'aurait fait confiance à ses doudounes et pantalons de ski pour aller à la neige. C'est pourquoi, dans ce genre de cas, on s'associe à une marque respectée dans le milieu. Elle a choisi The North Face.

Ensemble, ils ont créé une collection limitée comprenant des doudounes courtes, des gants, des bonnets et deux types de pantalons de ski: un pantalon classique et un fuseau.

La version Verbier

On fait trois pistes pour faire genre qu'on a skié et on se retrouve au Farinet. instagram kimkardashian

La version Megève

Prêtes pour la folie douce-han??? instagram kimkardashian

La collection comprend également des vêtements d'après-ski. Parce que North Face, ça a beau être du sérieux, la clientèle de Kim Kardashian passe plus de temps à boire des coupes de champagne à l'après-ski à Aspen qu'à faire des 4000, face nord.

Avec cette collab, Kim Kardashian surfe sur la tendance Gorpcore. Le mot désigne des vêtements destinés à des sports en plein air, mais portés en milieu urbain. Depuis plusieurs années, il n'est plus surprenant de voir des citadins adopter des marques comme Patagonia, Salomon ou encore Snow Peak sans qu'aucun n'ait jamais fait de randonnée ou de camping. Les Tiktokeurs vont jusqu'à utiliser leur veste imperméable Arcteryx, non pas dehors, quand il pleut, mais dedans, sous leur douche. Tout un concept.

Les stars participent également à cette mouvance. Vous ne verrez jamais Jacob Elordi sans sa polaire Patagonia, même s'il fait chaud. En hiver, Emily Ratajkowski ne promène jamais son chien sans sa doudoune North Face. Même Rihanna a adopté la tendance. Lors du Super Bowl en 2023, elle portait des baskets MM6 Maison Margiela x Salomon.

Il faut dire que le business est en croissance constance. Cité par le Journal of Wall Street, le cabinet d'études de marché Business Research Insights a évalué le marché des vêtements de ski de luxe à 1,59 milliard de dollars en 2023. Il devrait atteindre les 2,73 milliards en 2032. Selon cette étude, cela s'explique pour trois raisons principales: le ski est un sport de plus en plus accessible, les gens veulent de plus en plus voyager et souhaitant la meilleure expérience possible, ils sont de plus en plus exigeants.

Kim Kardashian a donc bien bossé son dossier. Cette collab sera disponible le 10 décembre et risque de s'arracher rapidement, comme à chaque fois qu'elle sort une collection. Les prix n'ont pas encore été dévoilés, mais on peut déjà estimer le prix de la doudoune, pièce phare de la collection. Un modèle North Face classique coûte environ 300 francs.

En parlant de station de ski:

Vidéo: watson