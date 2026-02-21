Ryan Gosling joue le rôle d'un astronaute dans l'adaptation de Projet Dernière Chance. Image: amazon

Ces sept best-sellers débarquent bientôt au cinéma

Les livres sont des sources d'inspiration prisées pour les films et les séries. Voici ceux qu'il faut lire sans tarder avant de les découvrir sur grand écran.

«Projet Dernière Chance» d'Andy Weir

Andy Weir n'est pas seulement connu comme l'auteur à succès de Seul sur Mars, il a aussi signé avec Projet Dernière Chance un autre grand livre de science-fiction. Celui-ci est désormais porté à l'écran par les réalisateurs Phil Lord et Chris Miller, avec Ryan Gosling dans le rôle principal. Le film sortira dans nos salles dès le 19 mars.



La couverture du livre «Projet Dernière Chance» («Project Hail Mary») d'Andy Weir. Image: Bragelonne

Résumé

Un astronaute se réveille seul dans l'espace et souffre d'amnésie. Peu à peu, ses souvenirs reviennent et il se remémore sa mission: le soleil est en train de se refroidir considérablement à cause d'un étrange phénomène. Pour sauver la Terre, il doit découvrir comment stopper ce processus.

Trailer:

«Le Neveu du magicien» de C. S. Lewis

Le Neveu du magicien est le sixième volet de la série Narnia de l'auteur britannique C.S. Lewis. Aujourd'hui, la réalisatrice de Barbie, Greta Gerwig, porte à l'écran ce récit fantastique classique de 1955. Emma Mackay se glisse dans le rôle de la sorcière blanche, tandis que Daniel Craig et Carey Mulligan complètent la distribution. Au cinéma, le film ne sortira qu'aux Etats-Unis. Il sera cependant disponible sur Netflix en décembre dans le monde entier.



La couverture du livre Le Neveu du magicien de C. S. Lewis. Image: amazon

Résumé

Dans cette histoire de Narnia, il est question de Digory qui, à cause de sa mère malade, doit vivre chez un oncle étrange. Avec la voisine, il découvre des anneaux mystérieux qui permettent de disparaître... du moins si l'on en croit l'oncle de Digory. Curieux, les deux enfants essaient immédiatement les anneaux et atterrissent dans un autre monde.

«Supergirl: Woman of Tomorrow» de Tom King

La bande dessinée de super-héros Supergirl: Woman of Tomorrow est une mini-série de 2021 signée Tom King. Pour l'adaptation DC, Craig Gillespie assure la réalisation et Milly Alcock reprend le rôle de la super-héroïne. La sortie en salles est prévue pour le 25 juin.

Image: Urban Comics

La planète d'origine de Kara Zor-El a été détruite et elle a été envoyée sur Terre pour aider son cousin Superman. Mais Supergirl n'en a absolument pas envie. Alors qu'elle touche le fond, une femme extraterrestre surgit soudainement et tente de la convaincre de participer à une mission. Le plan est de se venger de ceux qui ont détruit la planète.

Trailer:

«Immortelle» de Nicholas Sparks et M. Night Shyamalan

Pour cette histoire d'amour surnaturelle, Nicholas Sparks et M. Night Shyamalan ont fait équipe. Dans l'adaptation cinématographique, Jake Gyllenhaal et Phoebe Dynevor tiennent les rôles principaux. Shyamalan ne se contentera pas de réaliser le film, puisqu'il incarnera lui-même un personnage. La sortie en salles en Suisse est fixée au 21 octobre.

La couverture du livre «Immortelle» de Nicholas Sparks et M. Night Shyamalan. Image: Michel Lafon

Après un séjour en hôpital psychiatrique, l'architecte Tate souhaite prendre un nouveau départ et s'installe à Cape Cod, au bord de la mer. Il doit y concevoir la maison d'été d'un ami. Tate rencontre bientôt Wren, mais au fur et à mesure, il s'aperçoit que Wren est loin d'être une habitante typique d'une petite ville. Pour aider Wren, il doit d'abord découvrir la vérité sur son passé.

«The Love Hypothesis» d'Ali Hazelwood

Ali Hazelwood est considérée comme LA romancière pour jeunes adultes. Chacun de ses livres devient un best-seller du jour au lendemain, comme ce fut le cas pour The Love Hypothesis. Cette comédie romantique est adaptée par Claire Scanlon, avec Lili Reinhart et Tom Bateman dans les rôles principaux. Aucune date précise n'a encore été fixée pour la sortie au cinéma, mais elle devrait avoir lieu cette année encore.

Image: Little, Brown Book Group

Dans une tentative désespérée de prouver à une amie que sa vie amoureuse se porte à merveille, Olive (une doctorante) demande à son professeur de faire semblant d'être en couple avec elle, ce qui arrange aussi Adam. En effet, il doit convaincre le comité de son université qu'il est bien établi ici et qu'il souhaite travailler longtemps encore à la faculté. Ce faisant, tous deux oublient vite que leurs sentiments ne sont censés être qu'une comédie.

«The Magic Faraway Tree» d'Enid Blyton

The Faraway Tree est une série de quatre livres britanniques pour enfants d'Enid Blyton, parus entre 1939 et 1951. Le deuxième livre, The Magic Faraway Tree, est aujourd'hui adapté par Ben Gregor et Simon Farnaby. Le casting comprend Claire Foy, Andrew Garfield, Nicola Coughlan et Rebecca Ferguson. Aucune date précise n'est encore connue pour la sortie en salles, mais le film devrait sortir cette année encore.

Image: Hachette Livre - Bnf

Une famille doit déménager à la campagne et se retrouve dans une grange délabrée. Tandis que le père tente de rendre la demeure habitable, les enfants découvrent un monde magique dans la forêt voisine.

Trailer:

«Hamnet» de Maggie O'Farrell

Hamnet est un récit fictif sur la vie de William Shakespeare, écrit en 2020 par Maggie O'Farrell. La réalisation est assurée par Chloe Zhao, avec Jessie Buckley et Paul Mescal dans les rôles principaux. Hamnet est actuellement à l'affiche dans les cinémas.

La couverture du livre «Hamnet» de Maggie O'Farrell. Image: fnac

Angleterre, XVIe siècle: à l'âge de 11 ans, le fils d'Agnes et William Shakespeare meurt de la peste. Tandis qu'Agnes tente de ne pas s'effondrer et de s'occuper de ses autres enfants, William se retire au théâtre et écrit l'une de ses œuvres les plus marquantes: «Hamlet». (trad. btr)

Trailer: