Voici l'histoire derrière la photo de l'année
La photo d'une famille de migrants en pleurs, séparée par le Service de l'immigration et des douanes des Etats-Unis (ICE), a remporté jeudi le premier prix du World Press Photo 2026.
L'image immortalisée par la photographe américaine Carol Guzy de l'agence de presse américaine Zuma et de l'institut iWitness pour le Miami Herald, montre le moment bouleversant où Luis, un migrant équatorien est arrêté et séparé de sa femme Cocha et de ses enfants, après une audience devant un tribunal de l'immigration à New York le 26 août 2025.
Prise à l'intérieur d'un bâtiment fédéral américain exceptionnellement accessible aux photographes, la photo montre les visages en pleurs et paniqués de ses deux filles, tandis qu'elles s'agrippent désespérément au pull de leur père.
La lauréate a déclaré à l'AFP:
Depuis 71 ans, le concours World Press Photo récompense chaque année «le meilleur du photojournalisme et de la photographie documentaire à l'échelle mondiale», selon le site de l'organisation. Carol Guzy, dans son discours de remerciement, a lancé:
Le jury, qui a passé au crible 57 376 photographies prises par 3747 photojournalistes issus de 141 pays, a également dévoilé les deux photos finalistes.
Deux autres finalistes
La première, «Crise de l'aide à Gaza» de Saber Nuraldin pour EPA Images, montre une foule de Palestiniens grimpant sur un camion d'aide qui entre dans la bande de Gaza pour obtenir de la farine, durant ce que l'armée israélienne a qualifié de «suspension tactique» des opérations d'acheminement de l'aide humanitaire.
Pour le photojournaliste gazaoui, cette récompense est «source à la fois de fierté, d'un profond sentiment de responsabilité et de tristesse». Il a expliqué à l'AFP:
La seconde, Les procès des femmes Achi de Victor J. Blue, pour The New York Times Magazine est un portrait en noir et blanc de femmes achi, à la sortie d'un tribunal guatémaltèque, après avoir remporté une bataille juridique contre ceux qui les ont agressées, souvent violées, il y a 42 ans pendant la guerre civile.
Le jury a relevé «la dignité et l'autorité» des femmes, qui diffère des représentations historiques qui les présentent comme «des sujets impuissants». (jah/ats)