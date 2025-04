La confiture de Meghan s'est arrachée en quelques minutes sur son site internet. getty/watson

La confiture de Meghan Markle stupéfie les critiques

Un peu à la manière de l'émission ABE sur la RTS, le Washington Post a établi son classement des meilleures confitures de framboises. Celle de Meghan Markle se positionne de manière étonnante.

A l'exception de quelques célébrités et copains triés sur le volet, rares sont ceux à avoir eu l'insigne privilège de tremper les lèvres dans l'objet du désir. On veut parler de la confiture de framboises convoitée de la duchesse de Sussex, bien sûr. Lors de sa mise en ligne, le 2 avril, la totalité des pots s'est arrachée en une demi-heure.

Impossible, donc, de se faire pour le moment une idée de ce que vaut la «rasberry spread» (littéralement «tartinade de framboises») de Meghan Markle.

Sous l'oeil du jury

Heureusement pour nous, le Washigton Post a le bras long. Le prestigieux quotidien américain a réussi à mettre la main sur le produit phare d'As Ever, la marque nouvellement créée par Son Altesse. Un peu à la manière d'«A Bon Entendeur», l'émission de consommation de la RTS, il a établi un comparatif avec sept autres confitures disponibles sur le marché américain et international, des marques courantes, dont Giant, Whole Foods, Trader Joe's, Bonne Maman ou encore St Dalfour - ces deux dernières étant disponibles en Suisse.

Pour goûter à l'aveugle aux huit pots mis au concours: une chroniqueuse culinaire du Washington Post, Lisa Ruland, ainsi que trois des meilleurs boulangers et pâtissiers de Washington DC. Lesquels se sont penchés sur la couleur, la texture, la saveur et l'attrait général. Avec quelques surprises.

Une marque française populaire et haut de gamme s'est retrouvée en queue de peloton, tandis que les juges ont classé deux marques de distributeurs bon marché parmi les meilleures The Washington Post

Tout au bas du classement? La confiture de chez Giant, une chaîne de supermarchés présente dans une poignée d'Etats américains. Du «boudin noir», résument les experts lors de la dégustation. Aïe.

image: giant

La confiture de framboises de Bonne Maman, qu'on connait bien sous nos latitudes, ne fait guère mieux. Reléguée à la sixième position, son goût de framboise «perceptible» et sa couleur «appétissante» n'ont pas suffi à masquer son goût excessivement sucré, qui a endolori les papilles gustatives du jury.

image: bonne maman

A peine mieux, en quatrième place, la confiture de fruits St. Dalfour, qu'on peut notamment dégoter à la Coop. L'équivalent, je cite, «d'une séance de télévision, un moment de sieste sans intérêt qu'on apprécie sur le moment, mais qu'on oublie aussitôt après», résume la critique. Ça pique.

image: st dalfour

Le verdict final

Enfin, au sommet du podium? Incroyable, mais vrai. Devant la confiture de framboises fraîches du supermarché haut de gamme Trader Joe's, culminant avec un total de 27,7 points sur 30, la confiture de Meghan trône avec superbe. «J'étais tout à fait prêt à détester ce projet», a reconnu Tiffany MacIsaac, pâtissière professionnelle.

«Mais ce n'est pas le cas. C'est la preuve que c'est bon» Tiffany MacIsaac, membre du jury

Les juges ont salué l'équilibre entre sucré et acidulé, ainsi que des notes florales parfumées. «Si on me disait que c'est eux qui l'avaient fait, je le croirais», renchérit la cheffe Tiffany MacIsaac. Pour l'instant, les secrets de fabrication d'As Ever sont d'une opacité digne d'un produit Netslé.

as ever

Un succès d'autant plus écrasant que le packaging a également suscité l'enthousiasme. «L'emballage chic de Montecito – expédié depuis un immeuble quelconque de Cincinnati – est ravissant, jusqu'à la boîte souvenir en relief doré et à l'étiquette, gravée de la célèbre calligraphie de Meghan», note la critique gastronomique du Post, Lisa Ruland.

«C'est un toast à la douceur de vivre californienne dans une robe d'été en soie brute blanc cassé» The Washington Post

Il fallait bien ça pour justifier le tarif exorbitant de 9 dollars pour le pot de 215 grammes, 14 dollars avec sa petite boîte - sans oublier les frais de port de 7 dollars, pour les quelques Américains chanceux qui ont pu se procurer le précieux sésame.

Ne nous reste plus qu'une chose: saliver en attendant la prochaine remise de confitures sur le site internet d'As Ever, et prier que l'Europe fasse désormais partie des pays de livraison. Moyennant, sans doute, une poignée de dollars de frais supplémentaires. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour une confiture royale?