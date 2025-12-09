Miss Aquitaine et Miss Provence devront rendre couronne et ruban. image: instagram

Deux candidates de Miss France perdent leur titre après un gros dérapage

Leur vidéo aura fait le tour des réseaux sociaux en moins de temps qu'il ne faut pour le dire: après avoir qualifié leurs concurrentes de «grosses p*tes» à l'issue du concours de Miss France ce week-end, deux Miss régionales se sont vues privées de leur couronne.

Plus de «Société»

La nouvelle est tombée ce mardi, par le biais d'un communiqué lapidaire. Mais d'abord, petit flashback. Nous sommes samedi, la soirée d'élection est déjà bien entamée. Sur la scène de Miss France 2026, le concours bat son plein: douze jeunes femmes ont été sélectionnées pour poursuivre l'aventure. Les 18 autres ont été conviées par le présentateur, Jean-Pierre Foucault, à prendre la porte.

En coulisses, deux Miss semblent avoir du mal à ravaler leur déception. Face caméra, Aïnhoa Lahitete, alias Miss Aquitaine, s'agace: «Qu'est-ce que c'est que ce top 12? Allô la Terre! Désolée, je ne veux pas faire ma rageuse, mais c'est quoi ce top 12?»

Dans les coulisses de l'élection de Miss France 2026, Miss Provence et Miss Aquitaine ont fait savoir ce qu'elles pensaient de leurs compétitrices. capture d'écran: x

Pointe alors derrière elle Miss Provence, Julie Zitouni dans le civil, qui lance avec un sourire:

«C'est que des grosses p*tes»

«Ouais, pas toutes mais beaucoup», nuance Aïnhoa Lahitete.



Or, même quand on croit une vidéo cantonnée à son cercle privé sur Snapchat, on peut toujours compter sur Aqabe pour la diffuser au plus grand nombre. Le blogueur spécialiste des people et des célébrités a ainsi diffusé la séquence compromettante sur son compte X, provoquant un raz de marée de réactions.

«A savoir que Miss Provence n’a pas été retenue dans le top 12 de Miss France, après avoir été surprise dans sa chambre en train de fumer des joints. Anecdote exquise» Les compléments d'Aqababe, sur son compte X

Quelques heures plus tard, Miss Provence présentait promptement ses excuses dans un long texte en story Instagram. «Une vidéo privée circule et je tiens à réagir immédiatement. Les mots que j'ai prononcés sont maladroits et ne reflètent absolument pas ce que je pense des candidates», regrette ainsi platement Julie Zitouni.

Julie Zitouni a tenté une leçon de linguistique après avoir insulté ses concurrentes, le soir de l'élection. image. Instagram

«J'ai utilisé le mot “p*te” dans un sens familier qui, dans ma manière de parler, signifiait simplement “les veinardes”, “les chanceuses”. Ce n'était pas une insulte», tente-t-elle de justifier. Consciente toutefois que «ce vocabulaire» n'a pas «sa place dans Miss France», elle s'excuse encore une fois «sincèrement».

De son côté, Miss Aquitaine a également reconnu qu'elle n'a pas été «sur le moment à la hauteur des valeurs» de Miss France et dit «regretter profondément son attitude». «Je prends l'entière responsabilité de ce qui s'est passé», affirme Aïnhoa Lahitete.

Miss Aquitaine a également présenté ses excuses dans la foulée sur Instagram. image: instagram

Pas suffisant

Des excuses qui n'ont manifestement pas fait changer d'avis leurs comités régionaux, qui ont annoncé leur sentence ce mardi, en fin de matinée: Miss Provence et Miss Aquitaine devront rendre leur couronne de Miss régionales.

«Les Comités Miss Provence Côte d’Azur et Miss Aquitaine, avec le soutien de la Société Miss France et de l’Amicale des Délégués Régionaux, prononcent aujourd’hui la destitution de Julie Zitouni, Miss Provence 2025, et de Aïnoha Lahiette, Miss Aquitaine 2025» Comités Miss Provence Côte d’Azur et Miss Aquitaine

Une décision prise «avec le soutien» de la société Miss France, indique un communiqué commun sur Instagram. «Il s’agit d’une décision lourde de conséquences, mais nécessaire. Elle a demandé une concertation avec les services concernés, elle ne pouvait donc pas intervenir plus tôt», poursuit la déclaration.

«Nous tenons à souligner que Julie et Aïnoha ont présenté des excuses publiques, ainsi qu’aux candidates concernées, et nous en prenons acte. Néanmoins, la gravité des propos tenus rend impossible le maintien de leur titre de Miss Provence 2025 et de Miss Aquitaine 2025.»

Revivez la nuit de l'élection... Miss France 2026 a failli sacrer une huître

«C’est une décision tout à fait normale vu la gravité des faits, c’est logique. En termes d’image, c’est normal de ne pas laisser passer ça, ce n’est donc pas une surprise», souffle un proche du monde des Miss au Parisien ce mardi, à la suite de l'annonce.

«Il y a aussi un problème lié à l’accès au téléphone portable, qui n’est pas interdit. C’est comme pour les parents, il y a une question d’éducation aux outils: laisser le portable entre les mains des Miss comme des enfants, c’est leur laisser une bombe», renchérit un autre initié du concours, dans le quotidien.

Interrogée sur l'émission «Quotidien» sur TMC ce lundi, la nouvelle Miss France 2026, elle, a également réagi à la polémique, qui a valu d'innombrables messages de haine en ligne aux deux principales concernées: «Elles ont déjà réagi, elles se sont excusées. Ça a déclenché une vague d’harcèlement.»

Hinaupoko Devèze, Miss France 2026, a évoqué son sacre et les polémiques. capture d'écran: tmc

«Je ne veux pas alimenter ce qu’il se passe déjà sur les réseaux sociaux. Je n’ai pas envie de revenir sur ce sujet, elles ont elles-mêmes présenté leurs excuses, c’est amplement suffisant», a conclu la gagnante avec sagesse.