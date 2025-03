Lazaro Hernandez (g) et Jack McCollough (d) reprendront les rênes de Loewe en avril prochain. Image: WWD

Ces deux créateurs de mode ont «une lourde responsabilité»

La marque espagnole Loewe, l'une des plus populaires au monde, sera désormais dirigée par les Américains Jack McCollough et Lazaro Hernandez, qui ont notamment habillé l'une des stars de Gossip Girl. Le défi est de taille. Explications.

Leur premier stop sera Madrid. Jack McCollough et Lazaro Hernandez, deux designers new-yorkais nés en 1978, s'y rendront début avril pour visiter les ateliers et rencontrer les équipes de Loewe, dont ils reprendront la direction artistique le 7 avril. L'annonce est tombée ce lundi 24 mars.

Le défi qu'ils s'apprêtent à relever est de taille. Et pour cause: ils succèdent à Jonathan Anderson. Le créateur est resté un peu plus d'une décennie à la tête de la griffe espagnole, fondée en 1846 et propriété de LVMH, et l'a transformée en l'une des marques les plus en vogue du monde. La preuve en chiffres? Les ventes sont passées d'environ 230 millions d'euros en 2014 à plus d'un milliard en 2024.

Un travail de fin d'études

Tout commence à l'aune des années 2000 pour Jack McCollough et Lazaro Hernandez, deux étudiants de la prestigieuse Parsons School of design de New York, qui décident de réaliser ensemble leur collection de fin d'études. Leur travail tape immédiatement dans l'œil du magasin de luxe Barneys, qui rachète l'entier des créations et participe ainsi «à l'engouement général du milieu de la mode pour ce jeune couple brillant et ambitieux», retrace Le Monde.

Ils présentent le premier défilé de leur marque Proenza Schouler en 2003, insufflent un vent de nouveauté et sont applaudis par la critique. Soutenus par nulle autre qu'Anna Wintour, ils recevront dans les années qui suivent trois prix décernés par le Conseil des créateurs de mode américains (CFDA), qui honore l'excellence en matière de mode.

Leur marque s'impose dès lors comme le symbole du «chic new-yorkais», décrit l'Officiel, et séduit une clientèle internationale «en quête d'une élégance contemporaine et sans effort», dont Chloë Sevigny, Leighton Meester (Gossip Girl) ou Parker Posey (The White Lotus). Proenza Schouler deviendra également l'un des noms incontournables et très attendus de la Fashion Week de New York, et sera même présente sur les podiums de la semaine de la mode à Paris, en 2017 et 2018.

L'après Jonathan Anderson

Alors que les rumeurs concernant la potentielle reprise de leur marque par LVMH vont bon train depuis un certain temps, l'annonce en ce début de semaine de la nomination de Jack McCollough et Lazaro Hernandez à la tête de Loewe est déjà considérée comme un événement majeur dans l'industrie de la mode.

«Ils auront la lourde responsabilité de maintenir le cap établi par Jonathan Anderson, qui a fait de Loewe une marque virale et créative, renouant avec son artisanat» Harper's Bazaar

Parce qu'une image vaut mille mots, retour sur le travail de Jonathan Anderson:

En 2024, Loewe s'associe à la marque suisse On pour une collaboration. Image: Instagram @loewe

L'acteur Daniel Craig dans une campagne qui a fait beaucoup parler, en 2024. Image: instagram @loewe

Jonathan Anderson est fasciné par les œuvres du réalisateur japonais Hayao Miyazaki, cofondateur du Studio Ghibli. Il sort en 2023 une collaboration inspirée du film Le Château ambulant. Image: instagram @loewe

Beyoncé habillée par Loewe lors de son Renaissance World Tour, en 2023. Image: instagram @loewe

Jonathan Anderson choisit l'actrice Maggie Smith comme égérie pour la collection printemps-été 2024. Image: instagram @loewe

Une question se pose désormais: comment Jack McCollough et Lazaro Hernandez réussiront-ils à combiner leur univers avec celui de la griffe espagnole? Ce qui est certain, lorsqu'on se plonge dans les créations de Loewe et de Proenza Schouler, c'est qu'elles aiment l'une comme l'autre jouer avec les silhouettes structurées, tout en mettant un point d'honneur à conserver cette touche décalée, colorée et excentrique qui transforme une tenue et fait la différence.

Proenza Schouler: Image: instagram @Proenza Schouler

Image: instagram @Proenza Schouler

Pour l'heure, aucune date n'a été communiquée concernant la présentation de la première collection des deux designers américains. On garde les yeux grands ouverts.