en partie ensoleillé17°
DE | FR
burger
Société
Mode

LVMH, L'Oréal: une volonté du testament d'Armani révélée

Le couturier Giorgio Armani, ic
Giorgio Armani est décédé le 4 septembre à 91 ans, sans laisser d'enfants.Keystone

Une volonté du testament de Giorgio Armani révélée

Un géant de la mode pourrait prendre le contrôle d'Armani: le couturier décédé a demandé par testament qu'une part importante de sa société soit cédée à un grand groupe comme LVMH ou L'Oréal.
12.09.2025, 13:5612.09.2025, 13:56
Plus de «Société»

Giorgio Armani, décédé le 4 septembre, a demandé par testament à sa fondation, qui hérite de sa société, d'en céder une part importante à un géant du monde de la mode comme LVMH, EssilorLuxottica ou L'Oréal, selon les détails du testament publiés vendredi par la presse italienne.

«Je charge la fondation de céder une participation de 15% dans la société entre 12 et 18 mois après l'ouverture du testament (réd: ouvert jeudi)», indique dans ce document Giorgio Armani. Il demande que ces parts soient cédées en priorité au groupe de luxe LVMH, le géant des lunettes EssilorLuxottica, au numéro un mondial des cosmétiques L'Oréal ou à d'autres sociétés de même standing du monde de la mode, selon la presse italienne.

Qui héritera des milliards de Giorgio Armani?

Le groupe Armani, dont les activités vont de la haute couture aux hôtels, pèse plusieurs milliards d'euros.

«Innovation» et «excellence»

Alors que Giorgio Armani était resté hautement indépendant tout au long de sa vie, ce même actionnaire aura ensuite la possibilité de prendre le contrôle du groupe en acquérant entre 30 et 54,9% du reste du capital. Si cette vente (prévue trois à cinq ans après l'ouverture du testament effectuée jeudi) ne se réalisait pas, le styliste a demandé que sa société soit cotée en Bourse, la fondation Armani gardant 30,1% des parts.

Le styliste italien, décédé le 4 septembre à 91 ans, sans laisser d'enfants, a légué 100% de sa société à sa fondation. Elle sera dirigée par son compagnon et bras droit Leo dell'Orco et ses neveux, qui devront faire ces choix capitalistiques.

epa11614680 Italian designer Giorgio Armani (C) greets the audience with Leo dell&#039;Orco (L), head of the Armani men&#039;s style office, at the end of the presentartion of his Emporio Armani Sprin ...
Leo dell'Orco et Giorgio ArmaniKeystone

La fondation aura 10% des parts de la société et le reste en nue propriété, avec 30% des droits de vote. Leo Dell'Orco aura 40% des droits de vote et les neveux du styliste, Silvana Armani et Andrea Camerana 15% chacun.

Le styliste a demandé par ailleurs que sa société soit gérée «de manière éthique, avec intégrité morale et correction», et insiste sur «la recherche d'un style essentiel, moderne, élégant et discret», et «l'attention à l'innovation, à l'excellence, à la qualité et au raffinement du produit».

Des propriétés en Suisse

La société Armani n'a pas souhaité commenter ces informations vendredi matin.

L'autre empire du styliste, dans l'immobilier, a été légué à sa soeur Rosanna et à ses neveux Andrea et Silvana. Leo dell'Orco garde cependant l'usufruit de ces nombreuses propriétés situées à Saint-Tropez en France, Saint-Moritz en Suisse ou dans les îles d'Antigua et Pantelleria. (jzs/ats)

Plus d'articles Société? L'actu c'est par ici
«Des escrocs ont usurpé mon identité»: ce patron romand raconte
«Des escrocs ont usurpé mon identité»: ce patron romand raconte
de Sven Papaux
La femme-objet est de retour
2
La femme-objet est de retour
de Margaux Habert
Ce jeune Suisse veut être retraité à 30 ans, mais son plan est risqué
4
Ce jeune Suisse veut être retraité à 30 ans, mais son plan est risqué
de Deborah Stoffel
Pourquoi vous devriez vous méfier de cette routine star des réseaux
Pourquoi vous devriez vous méfier de cette routine star des réseaux
de Margaux Habert
Face à l'échec cuisant du Cybertruck, Musk dégaine son plan B
1
Face à l'échec cuisant du Cybertruck, Musk dégaine son plan B
de Oliver Wietlisbach
La Chine juge les escalators dangereux et réglemente leur usage
La Chine juge les escalators dangereux et réglemente leur usage
de Benjamin Weinmann
Thèmes
Il passe de designer de l’iPod à icône de la mode
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Vous vous êtes sans doute fait duper par ces panneaux «radar»
2
L'US Open a fait passer un message subtilement pendant la finale
3
Le fiasco fromager continue chez Migros
La France pourrait interdire les réseaux sociaux aux mineurs
Au Parlement français, une commission veut notamment interdire TikTok aux moins de 15 ans et instaurer un couvre-feu numérique pour les ados.
Un «océan de contenus néfastes», de la violence «sous toutes ses formes»: un rapport du Parlement français sur TikTok, critiqué par la plateforme, préconise jeudi d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans et un «couvre-feu numérique» pour les 15-18 ans, afin de tenter d'endiguer un «piège algorithmique» dangereux pour les plus jeunes.
L’article