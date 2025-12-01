«Le tennis italien pleure son icône»

Double vainqueur de Roland-Garros et icône du tennis italien, Nicola Pietrangeli s’est éteint à 92 ans, laissant un héritage immense bien avant l’ère Open.

Nicola Pietrangeli, double vainqueur de Roland-Garros et premier Italien à avoir remporté un titre du Grand Chelem, est décédé à l'âge de 92 ans. La Fédération italienne (FITP) l'a annoncé lundi.

Nicola Pietrangeli lors de l'Open d'Italie à Rome, le 19 mai 2024. Image: EPA ANSA

«Le tennis italien pleure son icône. Seul Italien à faire partie du Hall of Fame du tennis mondial, Nicola Pietrangeli est mort à l'âge de 92 ans», a écrit la FITP sur son compte X.

«C'est avec une profonde tristesse que nous disons au revoir à Nicola Pietrangeli, vraie légende du tennis italien (...) Ciao, Nicola», ont de leur côté réagi les organisateurs du Masters 1000 de Rome.

Le meilleur de l'histoire

Nicola Pietrangeli, né en 1933 à Tunis d'un père italien et d'une mère russe, a longtemps été considéré, avant l'éclosion de Jannik Sinner, comme le meilleur joueur italien de l'histoire.

Durant sa carrière qui s'est essentiellement déroulée avant l'ère Open, Pietrangeli a remporté 48 titres en simple, selon la Gazzetta dello Sport, dont deux éditions de Roland-Garros en 1959 et 1960. Sur la terre battue parisienne, il a perdu deux autres finales, contre l'Espagnol Manuel Santana, en 1961 et 1964.

Sur sa surface de prédilection, Pietrangeli a également remporté trois éditions de l'Open de Monte-Carlo (1961, 1967, 1968) et deux éditions des Internationaux d'Italie (1957, 1961). Il a également atteint le dernier carré sur le gazon de Wimbledon, en 1960.

120 succès en Coupe Davis

Sa carrière a également été marquée par la Coupe Davis, dont il a disputé 164 matches, simples et doubles compris, pour un total de 120 victoires. S'il n'a jamais soulevé le prestigieux Saladier d'argent comme joueur, échouant en finale en 1960 et 1961 à chaque fois face à l'Australie, il était le capitaine de l'Italie lorsqu'elle a été sacrée pour la première fois en 1976.

L'un des courts les plus iconiques du Foro Italico, où a lieu en mai de chaque année le Masters 1000/WTA 1000 de Rome, porte depuis 2006 son nom. (jah/ats)