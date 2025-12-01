stratus fréquent
DE | FR
burger
Société
mort

Tennis: Nicola Pietrangeli s’est éteint à 92 ans

«Le tennis italien pleure son icône»

Double vainqueur de Roland-Garros et icône du tennis italien, Nicola Pietrangeli s’est éteint à 92 ans, laissant un héritage immense bien avant l’ère Open.
01.12.2025, 11:0601.12.2025, 11:06

Nicola Pietrangeli, double vainqueur de Roland-Garros et premier Italien à avoir remporté un titre du Grand Chelem, est décédé à l'âge de 92 ans. La Fédération italienne (FITP) l'a annoncé lundi.

epa11353712 Nicola Pietrangeli reacts at the end of the final match at the Italian Open tennis tournament in Rome, Italy, 19 May 2024. EPA/ETTORE FERRARI
Nicola Pietrangeli lors de l'Open d'Italie à Rome, le 19 mai 2024.Image: EPA ANSA

«Le tennis italien pleure son icône. Seul Italien à faire partie du Hall of Fame du tennis mondial, Nicola Pietrangeli est mort à l'âge de 92 ans», a écrit la FITP sur son compte X.

«C'est avec une profonde tristesse que nous disons au revoir à Nicola Pietrangeli, vraie légende du tennis italien (...) Ciao, Nicola», ont de leur côté réagi les organisateurs du Masters 1000 de Rome.

Le meilleur de l'histoire

Nicola Pietrangeli, né en 1933 à Tunis d'un père italien et d'une mère russe, a longtemps été considéré, avant l'éclosion de Jannik Sinner, comme le meilleur joueur italien de l'histoire.

Durant sa carrière qui s'est essentiellement déroulée avant l'ère Open, Pietrangeli a remporté 48 titres en simple, selon la Gazzetta dello Sport, dont deux éditions de Roland-Garros en 1959 et 1960. Sur la terre battue parisienne, il a perdu deux autres finales, contre l'Espagnol Manuel Santana, en 1961 et 1964.

Ce tennisman suisse fait une révélation aussi rare que courageuse

Sur sa surface de prédilection, Pietrangeli a également remporté trois éditions de l'Open de Monte-Carlo (1961, 1967, 1968) et deux éditions des Internationaux d'Italie (1957, 1961). Il a également atteint le dernier carré sur le gazon de Wimbledon, en 1960.

120 succès en Coupe Davis

Sa carrière a également été marquée par la Coupe Davis, dont il a disputé 164 matches, simples et doubles compris, pour un total de 120 victoires. S'il n'a jamais soulevé le prestigieux Saladier d'argent comme joueur, échouant en finale en 1960 et 1961 à chaque fois face à l'Australie, il était le capitaine de l'Italie lorsqu'elle a été sacrée pour la première fois en 1976.

L'un des courts les plus iconiques du Foro Italico, où a lieu en mai de chaque année le Masters 1000/WTA 1000 de Rome, porte depuis 2006 son nom. (jah/ats)

L'actu internationale jour et nuit
«Il est du côté des Russes»: les manigances de l'émissaire de Trump
1
«Il est du côté des Russes»: les manigances de l'émissaire de Trump
Ces célèbres supermarchés français vont disparaître
Ces célèbres supermarchés français vont disparaître
On en sait plus sur le tireur de Washington
4
On en sait plus sur le tireur de Washington
Marjorie Taylor Greene démissionne après sa rupture explosive avec Donald Trump
Marjorie Taylor Greene démissionne après sa rupture explosive avec Donald Trump
Thèmes
On a testé le tennis sur gazon.mp4
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
L'inventeur de l'aide au suicide s'est donné la mort
Le fondateur de l'organisation d'aide au suicide Dignitas, Ludwig A. Minelli, est décédé: il s'est donné la mort de manière autodéterminée le 29 novembre, peu avant son 93e anniversaire.
L'organisation a annoncé dimanche son décès. Ludwig A. Minelli avait fondé Dignitas en 1998. Ce juriste s'est engagé pendant des décennies pour son association qui défend une mort digne. Dans le cadre de cette activité, il a fait face à la justice à plusieurs reprises.
L’article