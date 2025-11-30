ciel couvert
Tennis: Mika Brunold fait son coming out

Switzerland&#039;s Mika Brunold returns a ball to USA&#039;s Reilly Opelka during their qualifying match at the Swiss Indoors tennis tournament at the St. Jakobshalle in Basel, Switzerland, on Saturda ...
Mika Brunold a fait son coming out, sur Instagram.Image: KEYSTONE

Ce tennisman suisse fait une révélation aussi rare que courageuse

Le Bâlois Mika Brunold (21 ans), actuel 307e mondial, a fait son coming out. Un acte très rare dans ce milieu conservateur, qui lui a demandé du courage.
30.11.2025, 14:4030.11.2025, 14:42
Yoann Graber
Yoann Graber

Mika Brunold a eu beaucoup de courage pour poster ce message sur Instagram, ce samedi. Le jeune tennisman bâlois (21 ans), actuel 307e mondial, y a fait son coming out.

«J'ai beaucoup réfléchi à comment parler de ce sujet. Ça n'a pas toujours été facile, mais le cacher ou prétendre être une personne que je ne suis pas n'a jamais été une option», commence-t-il. Avant d'enchaîner:

«C'est pourquoi je sens que c'est le moment pour moi de m'ouvrir et de vous partager le fait que je suis gay»

Le message entier de Mika Brunold

Image
image: instagram

Le Suisse argumente la nécessité, pour lui, de révéler publiquement son homosexualité:

«Etre gay, ce n'est pas seulement aimer les gens du même genre. Ça signifie aussi avoir à faire à des choses auxquelles la plupart des gens n'ont jamais à penser. La peur de ne pas être accepté, la pression de rester tranquille, l'impression d'être différent. Mais j'ai grandi. Et je suis fier de qui je suis aujourd'hui. Je pense que ce sujet n'est pas assez abordé dans les sports. Je crois que dans un monde idéal, on n'aurait même pas besoin de devoir faire un coming out.»

De mémoire de suiveur assidu du tennis, Mika Brunold est le premier joueur professionnel (homme) à faire son coming out durant sa carrière. Avant lui, quelques très rares tennismen avaient révélé leur homosexualité, mais tous après la fin de leur carrière. Parmi eux, il y a le Paraguayen Francisco Rodriguez (49 ans) et, plus récemment en 2017, l'Américain Brian Vahaly.

Eux aussi ont osé👇

Courageux et touchants: huit coming out qui ont marqué le sport suisse

En tennis, les comig out sont également rares chez les femmes, mais tout de même plus nombreux que chez les hommes. On peut citer les pionnières Billie Jean King et Martina Navratilova, et plus récemment Amélie Mauresmo et Daria Kasatkina (l'Australienne est encore en activité).

La publication de Mika Brunold est d'autant plus courageuse que le tennis est un milieu conservateur. Et avec sa révélation, le jeune Bâlois s'expose encore plus, malheureusement, à la haine sur les réseaux sociaux (notamment celle de parieurs frustrés), véritable fléau dans ce sport.

Mika Brunold en parlait justement ici👇

Ce tennisman suisse révèle les messages de haine qu'il a reçus

Mais Mika Brunold peut se rassurer: il est largement soutenu. 21 heures après la publication sur Instagram, son message avait déjà recueilli près de 5 500 likes (dont celui du tennisman italien Mattia Bellucci, actuel 74e mondial) et de nombreux commentaires de félicitations. Parmi eux, ceux des joueurs et joueuses suisses Leandro Riedi, Viktorija Golubic, Conny Perrin ou encore Leonie Küng. La fédération, Swiss Tennis, a aussi posté un cœur à côté du message de Mika Brunold.

S'il n'est pour l'instant «que» 307e mondial, et donc pas vraiment sur le devant de la scène du tennis, le Bâlois vient pourtant, avec son message, de léguer à son sport un héritage des plus précieux: cet appel à la tolérance et au respect rappelle les valeurs fondamentales du sport.

