«Vulgaire!» Kim Kardashian taclée pour ses décos de Noël

Comme à son habitude, Kim Kardashian a transformé sa luxueuse propriété en un véritable palais des glaces pour Noël. Les internautes ont détesté.

Quand Noël arrive, les stars font rarement dans la mesure et la sobriété pour décorer leur modeste demeure de six étages. Demandez à Mariah Carey. Ou même à la Maison-Blanche: dans les hautes sphères, Noël est davantage devenu un lieu pour affirmer son statut sur les réseaux que pour se réunir en toute intimité avec sa famille.

Du coup, pour concurrencer la mère Noël herself (Mariah), spécialisée dans les ravalements de façades hivernaux, Kim Kardashian a bien évidemment mis le paquet. Le gros paquet en question comprend des dizaines de sapins empilés les uns sur les autres et surchargés de loupiottes, qui courent à travers les couloirs infinis de sa résidence. Kim avait peut-être envie de faire pousser une haie magique, comme dans Harry Potter et la Coupe de feu, pour disparaitre un moment dans les feuillages, histoire de faire oublier l'échec cuisant de sa série All's Fair sur Disney+.

Sa mini-forêt de Laponie, sans aucune décoration et aussi gaie qu'un lundi du mois de décembre, a visiblement ravi l'influenceuse et femme d'affaires, qui a récemment partagé sur Instagram un victorieux:

«Ça y est, on a fini de décorer pour les fêtes»

Quand Kim dit «on», il faut bien entendu comprendre l'armée de personnel qui lui obéit au doigt et à l'oeil, et qui est convoquée chaque mois de décembre pour transformer sa résidence, ainsi que celle de tout le clan, en véritables palais des glaces. «Je n’arrive même pas à vous décrire l’odeur et la sensation que ça procure», a continué la boss de Skims, en montrant un lutin farceur farci dans les branches. «C'est complètement dingue. Regardez le couloir.»

Oui, Kim, difficile de ne pas voir 👇

On a compris le fil rouge de son thème. Il s'étend à tous les étages. Photo: instagram

Des sapins verts et des lumières blanches. Sans exception. Photo: instagram

On a un peu mal aux yeux. Au ventre, aussi. Photo: instagram

Kim pourrait ouvrir une foire aux sapins. instagram

Evidemment, les internautes n'ont pas hésité à se moquer de cet intérieur aussi épuré que ses tenues d'avocate dans All's Fair. Ceux-ci n'ont pas hésité à cracher leur venin:

«C’est absolument inutile, c’est pour ça qu’elle n’arrive pas à réussir l’examen du barreau»

«Ça me paraît vide. Comme une maison sans amour»

«Mais pourquoi quelqu’un aurait-il besoin d’autant de sapins de Noël chez lui?»

«On dirait un entrepôt pour arbres, lol. Rien d'élégant, de classe, ou de joli là-dedans»

«Elle est tellement vulgaire et les gens continuent d'agir comme si elle lançait des tendances!»

«Quel mauvais goût!»

«L'argent n'achète pas le bon goût»

De nombreux followers ont suggéré à Kim de se montrer plus généreuse envers autrui qu'envers elle-même, l'enjoignant à donner «à des familles qui n'ont même pas les moyens de s'offrir un sapin».

Kardashian, qui partage ses filles North, 12 ans, et Chicago, 7 ans, et ses fils Saint, 9 ans, et Psalm, 6 ans, avec son ex-mari Kanye West, est connue pour ses décorations de Noël extravagantes. L'année dernière, elle a fait d'un immense faux sapin la pièce maîtresse de son couloir dans sa maison de Hidden Hills, en Californie.

Heureusement qu'il ne perd pas ses épines. instagram

En 2023, Kim avait montré sa fibre écolo en recouvrant tous les arbres de son jardin de lumières. Blanches, pour changer.

Un foyer discret. instagram

La même année, elle avait fait preuve d'une créativité extrême en dévoilant un sapin sur le thème Chanel.

Vivement l'année prochaine, que Kim nous montre de quoi elle est vraiment capable avec une centaine de sapins et des lumières blanches.

