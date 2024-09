Selon diverses sources dans la presse américaine lundi soir, le magnat de la musique a été arrêté dans un hôtel du centre-ville à New York et placé en détention. getty/watson

Sean «Diddy» Combs a été arrêté à New York

Dans la tourmente depuis des mois suite à des accusations d'agression et de trafic sexuels, P. Diddy a été arrêté et placé en détention à New York, lundi soir, suite à une mise en accusation de la part d'un grand jury.

Selon une «personne familière de l'acte d'accusation» auprès du New York Times, Sean Combs, également connu sous le nom de Diddy, P. Diddy ou encore Puff Daddy, a été interpellé dans le cadre d'une enquête criminelle en cours depuis plusieurs mois.

D'autres sources ont affirmé à TMZ que la Sécurité intérieure aurait fait irruption dans l'hôtel new-yorkais où il séjournait, pour procéder à son arrestation. Le musicien aurait ensuite été conduit dans un bureau du FBI à Manhattan. Bien que les charges retenues contre lui ne soient pas claires, cette mesure aurait été prise dans le cadre d«'allégations de trafic sexuel et d'autres délits», précise le tabloïd.

«Le magnat du hip-hop a pleinement coopéré et s'est rendu volontairement à New York en prévision des accusations» Un informateur de Page Six.

Une source policière avait préalablement indiqué à TMZ que l'arrestation était prévue pour mardi, mais «quelque chose s'est produit qui a poussé les fédéraux à intervenir un jour plus tôt».

Dans la foulée, l'avocat du magnat de la musique a publié un communiqué faisant part de sa «déception» face à la décision du bureau du procureur et cette «poursuite injuste».

«Sean 'Diddy' Combs est une icône de la musique, un entrepreneur autodidacte, un père de famille aimant et un philanthrope confirmé, qui a passé les 30 dernières années à bâtir un empire, à adorer ses enfants et à œuvrer pour l'élévation de la communauté noire», a balayé Marc Agnifilo, son avocat, dans la déclaration.

«C'est une personne imparfaite, mais ce n'est pas un criminel. Il faut reconnaître que Monsieur Combs n'a fait que coopérer avec cette enquête et qu'il s'est volontairement installé à New York la semaine dernière en prévision de ces accusations» Me Marc Agnifilo, avocat de Diddy Combs, dans un communiqué lundi soir.

«Veuillez attendre d’avoir tous les faits pour juger. Il s’agit des actes d’un homme innocent qui n’a rien à cacher et qui a hâte de laver son nom devant le tribunal», conclut le document relayé par les médias américains.

Des mois de tourmente

L'inculpation du rappeur intervient moins de six mois après la perquisition de ses domiciles de Los Angeles et de Miami. A l'époque, les autorités n'avaient fait aucune déclaration, mais un responsable avait avancé que l'enquête reposait, au moins en partie, sur une enquête pour trafic d'êtres humains.

Avant ces évènements, Sean Combs était déjà empêtré dans un procès intenté par son ex-petite amie, la chanteuse Cassie Ventura, où elle l'accusait de l'avoir livrée à un trafic sexuel et d'avoir abusé d'elle.

Un litige-éclair, réglé en l'espace d'une journée, avant que la pression juridique ne s'intensifie sur P. Diddy au cours des neuf mois suivants, avec le dépôt de cinq plaintes civiles distinctes par d'autres femmes - l'une pour agression sexuelle, trois autres pour inconduite sexuelle. L'intéressé a vigoureusement nié ces accusations. (mbr)