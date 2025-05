Vidéo: watson

Cette nonne fait mieux que Eminem

Cette nonne a prouvé en direct à la télévision que l’habit ne fait pas le moine, et qu’un talent de beatboxer peut se cacher en chacun de nous.

Team watson Suivez-moi

Plus de «Société»

Sur la chaîne catholique brésilienne TV Pai Eterno, deux nonnes ont été invitées pour discuter de leur engagement spirituel. Jusqu’ici, rien de très original. Ambiance prière et recueillement.

Mais à un moment donné, Sœur Marizele prend le micro, et des notes de guitare façon bossa nova se font entendre. On s’attend à une petite chanson religieuse, tout ce qu’il y a de plus doux. Pourtant, les téléspectateurs constatent avec surprise que l’autre sympathique Bonne Soeur accélère le pas de danse. Les paroles, plutôt sages jusqu’ici, font place à un rythme beaucoup plus hip-hop.

Soeur Marizele se lance alors dans un beatboxing débridé (l'art d'imiter un beat avec sa bouche) qui pourrait bien rendre Eminem jaloux. Le public, lui, est resté scotché à sa chaise.

Depuis la diffusion de la séquence, la vidéo fait le tour des réseaux. Entre deux prières, la religieuse enflamme TikTok et Instagram avec ses basses qui font trembler les murs du monastère.

Voici un recueil de réactions glanées sur les réseaux:

«Pourquoi personne ne parle du jeu de jambes de l’autre sœur!» compte tiktok

«Le Brésil est tellement génial sans raison» compte tiktok

«Ceci représente plus le Brésil que le foot et la samba» compte tiktok

«Ne montrez pas ça à Kanye 😭» compte tiktok

«Elles vont vraiment nous sortir un remake de Sister Act en 2025, hein?!» compte tiktok

«En tant que Brésilien, je peux confirmer que non seulement toutes nos nonnes savent faire du beatbox, mais en plus, tous nos prédicateurs savent faire du breakdance en plein milieu de la messe du dimanche» compte reddit

Alors moralité? Le Seigneur guide les brebis… mais c’est Sœur Marizele qui «drop le mic».

L’Esprit Saint souffle où il veut, et parfois, il fait du beatbox.👇