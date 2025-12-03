en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Société
Noël

«Un enfer!»: Le pire marché de Noël au monde est à Bath

Les marchés de Noël sont de moins en moins praticables.
Les marchés de Noël sont de moins en moins praticables. Image : dpa / Fabian Sommer

Voici le «pire marché de Noël au monde»

Bath, dans le sud de l'Angleterre attire chaque année plus de six millions de visiteurs, alors qu'environ cent mille personnes y vivent en permanence. Son marché de Noël se transforme chaque année en «enfer».
03.12.2025, 14:5403.12.2025, 15:40
Lysander-Noel Liermann / watson.de

Bath est en fait considérée comme l'une des plus belles villes du Royaume-Uni. Plus de 40 musées, une architecture impressionnante et une culture vivante racontent l'histoire de cette ville du sud de l'Angleterre, vieille de plus de 2000 ans.

Voici les meilleurs marchés de Noël d’Europe (il y a un suisse sur le podium)

Le fait que Bath serve également de décor à la célèbre série Netflix Bridgerton confère à l'endroit un charme supplémentaire.

À l'approche de Noël, Bath pourrait donc constituer une scène parfaite pour un marché de Noël à couper le souffle. Les organisateurs promettent un «pays des merveilles hivernales» qui donnera vie à l'«esprit de Noël». Cependant, de nombreux visiteurs y ont le souffle coupé pour des raisons qui n'ont absolument rien de festif.

Un terrible marché de Noël

Une visiteuse du nom de Anni Bronning a récemment partagé une vidéo du fameux marché de Noël de Bath. On y voit une foule avançant très lentement dans un espace exigu. Agacée par ce bain de visiteurs, Anni Bronning a commenté:

«Quel paysage infernal!»

Selon son expérience, les gens au marché de Bath étaient «serrés comme des sardines», et il n'y avait plus de tables libres dans aucun pub.

La vidéo de Anni Bronning au marché de Noël de Bath 👇

Vidéo: extern / rest

Un autre TikTokeur s'est également plaint des conditions sur le «pire marché de Noël» où il ait jamais été. Il explique: «En fait, cela ne ressemble pas à un marché de Noël. C'est juste un marché qui se trouve avoir lieu à Noël.»

Et de continuer:

«Il n'y a pas de musique de Noël, pas d'ambiance de Noël. Et quand vous achetez quelque chose à un vendeur de rue, c'est juste: 'Sept livres, suivant', '15 livres, suivant', '12 livres, suivant'. Pas de 'Joyeux Noël', rien du tout. C'est juste un marché de Noël déprimant.»
@escaping2paradise the worst Christmas market ever | Bath Christmas market #christmas #christmasmarket #bathchristmasmarket #bath ♬ original sound - Escaping 2 Paradise

Les habitants mettent en garde les visiteurs

Un indice que ce lieu est loin d'être paradisiaque? Même les habitants de Bath désignent leur propre marché de Noël comme «le pire du monde» dans des commentaires sur les réseaux. L'opinion défavorable sur le marché de Bath est donc pleinement validée par les résidents de la ville.

On a visité le temple Noël de Mariah Carey et c'est magique

Une personne a expliqué que la manifestation «ruine absolument toute tentative d'accéder à la ville.» Elle a ajouté: «C'est comme si les résidents ne pouvaient plus se servir du centre-ville pour leurs activités habituelles.»

Une autre renchérit: «Aucune ambiance de Noël. C'était bien plus joli avant.» Un autre fulmine: «Nous l'évitons comme la peste.»

Un commerçant s'oppose toutefois à cette mauvaise image: «Je travaille sur l'un des stands, et il y a eu de la musique de Noël jouée pendant des heures par des musiciens de rue (à tel point qu'elle était même jouée de manière excessive).» Celui-ci affirme en outre qu'ils ont bel et bien souhaité un Joyeux Noël aux clients, contrairement à ce qui est affirmé dans la vidéo. On doute que cela suffise à restaurer l'ambiance de Noël...

Plus d'articles sur Noël
Ricardo révèle les faiblesses des Suisses avant Noël
1
Ricardo révèle les faiblesses des Suisses avant Noël
Kate et William ne se sont pas foulés pour leur carte de fin d'année
Kate et William ne se sont pas foulés pour leur carte de fin d'année
de Marine Brunner
Besoin d'inspi pour vos cartes de Noël? Voici de quoi vous satisfaire
Besoin d'inspi pour vos cartes de Noël? Voici de quoi vous satisfaire
Le Père Noël, cette année, c'est Schwarzenegger
1
Le Père Noël, cette année, c'est Schwarzenegger
de Marie-Adèle Copin
«De la merde»: Jeremstar a visité le village du Père Noël en Laponie
«De la merde»: Jeremstar a visité le village du Père Noël en Laponie
de Marie-Adèle Copin
Ce maire invite le Père Noël au bord du «burn-out» à se reposer
Ce maire invite le Père Noël au bord du «burn-out» à se reposer
Thèmes
Les 10 chauves les plus sexy
1 / 12
Les 10 chauves les plus sexy

Au sommet du classement: Dwayne “The Rock” Johnson, avec un score impressionnant de 8,84 sur 10 sur l’échelle du sexy.
source: chris jackson collection / chris jackson
partager sur Facebookpartager sur X
Voici la tasse de café le plus cher du monde
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les tatouages ont un effet caché sur le système immunitaire
Une étude suisse montre que l’encre des tatouages se disperse dans le corps, affaiblit le système immunitaire et augmenterait le risque d’infections, voire de maladies plus graves.
Les tatouages, c'est une affaire de goût: crânes et dragons sur le biceps font la fierté des uns, grimacer les autres. Leur popularité ne baisse pas: on estime qu’une personne sur cinq en Suisse, comme ailleurs dans le monde, porte un tatouage. Les adolescents et jeunes adultes sont les plus prompts à franchir le pas. Notre pays compte environ 1000 studios spécialisés, sans parler des arrière-salles où on fait également vrombir les aiguilles.
L’article