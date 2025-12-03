Les marchés de Noël sont de moins en moins praticables. Image : dpa / Fabian Sommer

Voici le «pire marché de Noël au monde»

Bath, dans le sud de l'Angleterre attire chaque année plus de six millions de visiteurs, alors qu'environ cent mille personnes y vivent en permanence. Son marché de Noël se transforme chaque année en «enfer».

Lysander-Noel Liermann / watson.de

Bath est en fait considérée comme l'une des plus belles villes du Royaume-Uni. Plus de 40 musées, une architecture impressionnante et une culture vivante racontent l'histoire de cette ville du sud de l'Angleterre, vieille de plus de 2000 ans.

Le fait que Bath serve également de décor à la célèbre série Netflix Bridgerton confère à l'endroit un charme supplémentaire.

À l'approche de Noël, Bath pourrait donc constituer une scène parfaite pour un marché de Noël à couper le souffle. Les organisateurs promettent un «pays des merveilles hivernales» qui donnera vie à l'«esprit de Noël». Cependant, de nombreux visiteurs y ont le souffle coupé pour des raisons qui n'ont absolument rien de festif.

Un terrible marché de Noël

Une visiteuse du nom de Anni Bronning a récemment partagé une vidéo du fameux marché de Noël de Bath. On y voit une foule avançant très lentement dans un espace exigu. Agacée par ce bain de visiteurs, Anni Bronning a commenté:

«Quel paysage infernal!»

Selon son expérience, les gens au marché de Bath étaient «serrés comme des sardines», et il n'y avait plus de tables libres dans aucun pub.

La vidéo de Anni Bronning au marché de Noël de Bath 👇 Vidéo: extern / rest

Un autre TikTokeur s'est également plaint des conditions sur le «pire marché de Noël» où il ait jamais été. Il explique: «En fait, cela ne ressemble pas à un marché de Noël. C'est juste un marché qui se trouve avoir lieu à Noël.»

Et de continuer:

«Il n'y a pas de musique de Noël, pas d'ambiance de Noël. Et quand vous achetez quelque chose à un vendeur de rue, c'est juste: 'Sept livres, suivant', '15 livres, suivant', '12 livres, suivant'. Pas de 'Joyeux Noël', rien du tout. C'est juste un marché de Noël déprimant.»

Les habitants mettent en garde les visiteurs

Un indice que ce lieu est loin d'être paradisiaque? Même les habitants de Bath désignent leur propre marché de Noël comme «le pire du monde» dans des commentaires sur les réseaux. L'opinion défavorable sur le marché de Bath est donc pleinement validée par les résidents de la ville.

Une personne a expliqué que la manifestation «ruine absolument toute tentative d'accéder à la ville.» Elle a ajouté: «C'est comme si les résidents ne pouvaient plus se servir du centre-ville pour leurs activités habituelles.»

Une autre renchérit: «Aucune ambiance de Noël. C'était bien plus joli avant.» Un autre fulmine: «Nous l'évitons comme la peste.»

Un commerçant s'oppose toutefois à cette mauvaise image: «Je travaille sur l'un des stands, et il y a eu de la musique de Noël jouée pendant des heures par des musiciens de rue (à tel point qu'elle était même jouée de manière excessive).» Celui-ci affirme en outre qu'ils ont bel et bien souhaité un Joyeux Noël aux clients, contrairement à ce qui est affirmé dans la vidéo. On doute que cela suffise à restaurer l'ambiance de Noël...