Vidéo: watson

Voici à quoi ressemblait vraiment le Père Noël

Pour la première fois en 1700 ans, des scientifiques ont recréé le véritable visage de Saint-Nicolas de Myre, un évêque chrétien célèbre pour sa générosité, qui a inspiré la figure du Père Noël.

Plus de «Société»

Le 6 décembre, c’était la Saint-Nicolas. Dans nos régions, elle est célébrée par une parade, comme à Fribourg, ou par l’échange de simples cadeaux, tels que des cacahuètes, des mandarines, du chocolat et des pains d’épices. Cette fête d’origine chrétienne met à l’honneur Saint-Nicolas, un personnage presque légendaire inspiré de l’évêque grec Nicolas de Myre, qui aurait vécu au IIIe siècle, sous l’Empire romain.

L'Autriche a d'ailleurs une drôle de manière de célébrer Saint-Nicolas: Cette tradition est terrifiante

Reconnu pour sa grande générosité, Saint-Nicolas avait également la réputation de donneur de cadeaux. Il a inspiré la figure folklorique néerlandaise de Sinterklaas, qui est ensuite devenue Santa Claus, le fameux Père Noël.

Nicolas de Myre est l'un des saints les plus vénérés de l'Église orthodoxe. Image: Wikimedia

Aucune représentation de l’homme derrière le mythe n’a survécu à son époque, la plupart datant de plusieurs siècles après sa mort en 343 après J.-C. Aujourd’hui, près de 1700 ans plus tard, son visage tel qu’il était de son vivant peut être vu pour la première fois grâce à des experts qui ont reconstruit ses traits de manière médico-légale à partir de son crâne.

Voici à quoi il ressemble: Nicolas de Myre communément connu sous le nom de Saint-Nicolas, est un grec né à en Lycie (actuelle Turquie) vers 270. Image: Cicero Moraes

Il avait vraiment un air de Père Noël

Cicero Moraes, l'auteur principal de cette nouvelle étude, décrit le visage de Nicolas de Myre comme «fort et doux à la fois». Il a également affirmé qu'il était «curieusement compatible» avec le visage décrit dans le poème de 1823 A Visit from St. Nicholas, aussi connu sous le titre The Night Before Christmas. Ce poème en vers, publié aux États-Unis, a joué un rôle majeur dans la construction du canon moderne de la légende du Père Noël, du XIXᵉ siècle à aujourd'hui.

«Le crâne a une apparence très robuste, produisant un visage puissant, car ses dimensions sur l’axe horizontal sont supérieures à la moyenne. Cela a donné un 'visage large', curieusement compatible avec le poème de 1823. Cette caractéristique, combinée à une barbe épaisse, évoque fortement l’image que nous avons en tête lorsque nous pensons au Père Noël.» Cicero Moraes the mirror

José Luis Lira, co-auteur de l'étude et expert en vies de saints, souligne l'importance historique de Nicolas de Myre.

«Il était un évêque qui vivait dans les premiers siècles du christianisme et qui avait le courage de défendre et de vivre les enseignements de Jésus-Christ, même au péril de sa vie. Il a défié les autorités, y compris l'empereur romain, pour ses choix. Il aidait si souvent et efficacement les nécessiteux que, lorsqu'on a cherché un symbole de bonté pour Noël, c'est lui qui a servi d'inspiration. Sa mémoire est universelle, non seulement parmi les chrétiens, mais aussi parmi tous les peuples» José Luis Lira the mirror

C’est à cause de la Réforme protestante, menée par Martin Luther au XVIᵉ siècle, que la dévotion à Saint-Nicolas s’est estompée dans de nombreux pays. Une exception notable est les Pays-Bas où la légende de Sinterklaas — une dérivation linguistique du nom du saint — est restée vivace, au point d’influencer les colonies néerlandaises dans le Nouveau Monde. L’une de ces colonies était la ville de New Amsterdam, aujourd’hui New York où la légende a été anglicisée pour devenir Santa Claus.

C'est Coca-Cola qui, dans les années 1930 a popularisé l'image du Père Noël à travers le monde. Image: Coca-Cola.

À l’international, l’image du Père Noël telle que nous la connaissons aujourd’hui a été fortement influencée par Coca-Cola. En effet, entre 1931 et 1964, l’illustrateur américain Haddon Sundblom s'est inspiré de la description du conte A Visit from St. Nicholas et l’a représenté chaque année avec sa barbe caractéristique, son habit rouge et ses grosses bottes en guise de support publicitaire pour le fabricant de soda, façonnant ainsi progressivement notre perception du Père Noël.